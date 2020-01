Twitter nenabídne možnost editování, vzkazuje Jack Dorsey

Twitter je velmi jednoduchá služba, která v dnešní době již nabízí trochu jiné možnosti v porovnání s prvním fungování, ale stále si zakládá na jedné vlastnosti. Tím je samozřejmě omezený počet znaků v příspěvku. První jsme zde měli jen 140 znaků, což odpovídá také délce SMS zprávy. Podobnost není náhodná, jelikož Twitter dříve fungoval i přes tyto zprávy. Následně došlo k navýšení limitu, přičemž některé součásti zpráv se nezapočítávají do limitu. Dlouho uživatelé čekají na funkci editování příspěvků a nyní se asi dozvídáme konečné rozhodnutí.

Editování na Twitter nebude

Jack Dorsey, současný CEO společnosti Twitter a spoluzakladatel, odpovídal na otázky uživatelů na Youtube kanálu Wired. Jedna z nich se týkala i možnosti editování, respektive jestli se dočkáme konečně v tomto roce. Jack Dorsey jednoduše konstatoval, že se tak nestane, ale následně poskytl širší odpověď.

Konkrétně zmiňuje minulost samotné sociální sítě, která je spojena se zmíněnými SMS zprávami, kde také není možnost editování. Jakmile jednou odešlete, nedá se to vrátit zpět. Tento princip zůstává vlastní pro Twitter, ale to neznamená, že se nezvažovaly jiné možnosti nebo způsoby editování.

Jack například uvedl situaci, že by uživatel mohl mít omezené časové okno, v rámci kterého by bylo možné editovat příspěvek. V tomto případě by ale muselo dojít ke zpoždění odeslání příspěvku. Zvažovaly se i jiné alternativy, ale všechny jsou poměrně komplikované, zejména z uživatelské přívětivosti.

Twitter možná nabídne dovysvětlení místo tlačítka pro editování [aktualizováno]

Hlavním problémem editování příspěvku je jeho přesdílení. Jelikož autor se může rozhodnout změnit původní zprávu, tak by se muselo vyřešit, co s přesdíleným původním zněním. Buď by byla zachována původní podoba, nebo by došlo k aktualizaci. Ačkoliv by vše šlo vyřešit, dost by to změnilo fungování Twitteru. Jack Dorsey v podstatě konstatoval, že chtějí zůstat u původní myšlenky.

Kromě toho se také vyjádřil k rozšíření omezení. Neplánuje se další navýšení počtu znaků v příspěvku, jelikož nyní můžete vytvořit vlákno tweetů, které není omezené, takže zde není jakýkoliv limit.

Zdroj: engadget.com



Domů » Články » Twitter nenabídne možnost editování, vzkazuje Jack Dorsey

reklama reklama