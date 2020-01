Instagram chat přichází do webového rozhraní

Instagram byla zpočátku poměrně omezená služba na sdílení fotografií. Na svém začátku tuto sociální síť mohli používat jen uživatelé iOS zařízení, ale následně došlo k expanzi. Postupem času se z Instagramu začala stávat důležitá platforma, kterou odkoupil Facebook. Nyní již nabízí živé přenosy, dočasné příběhy a další možnosti. Bohužel webové rozhraní bylo vždy druhořadé, což je poměrně nevýhodné, když aplikace obsahují funkci chatu, a to i skupinového. Nyní jsme se dočkali poměrně zásadní novinky.

Instagram a chat na webu

Samotná služba má sice webové rozhraní, ale to slouží jen pro prohlížení fotografií, videí, nebo sledování příběhů. Zveřejňovat obsah nelze, tedy aspoň v případě verze pro běžné počítače. To by nebyl tak zásadní problém, ale absence chatu byla dost výrazná. Komunikace tedy mohla probíhat jen na mobilním telefonu. Nyní jsme se ale konečně dočkali a běžná webová verze pro počítače začíná získávat chat, tedy přímé zprávy.

K dispozici je poměrně známé rozhraní, dalo by se říci, že Facebook použil základy služby Messenger. Můžete samozřejmě pokračovat v komunikaci, zahajovat novou a také vytvářet skupiny. V podstatě se nabízí základní funkce. Došlo ale na omezení. Kromě textu lze zaslat fotografie, případně zaslat srdíčko. Nenabízí se jakékoliv další možnosti, ani hlasová zpráva.

Novinka se hodí zejména v případě, kdy jste na počítači a chcete trochu více komunikovat druhou stranou. Tedy v momentu, kdy psaní na mobilním telefonu není moc pohodlné. Můžete vyzkoušet webové rozhraní Instagramu, jestli novinku máte k dispozici. Skrývá se pod ikonou šipky v horní pravé části. Pokud zde nic nemáte, budete si muset počkat. Instagram uvedl, že se novinka bude šířit po vlnách a v tuto chvíli se nabízí chat jen menšímu počtu uživatelů.

