To nej z uplynulého týdne #49 – podvody, ohebné mobily, EU, Apple a další

Zdroj: OnePlus
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Tip: Můžete se přihlásit k odběru newsletteru pro pravidelný přehled.
Podvodníci cílí na hráče: na Steamu napodobují jejich přátele a lákají je na falešné turnaje
Kyberzločinci znovu rozšiřují své aktivity. Tentokrát se zaměřili na hráče využívající platformu Steam. Podle nejnovějšího varování výzkumníků společnosti Gen, která stojí za bezpečnostními produkty Avast, AVG či Norton, spustili útočníci propracovanou podvodnou kampaň. Jejím cílem je vylákat z nic netušících uživatelů osobní údaje prostřednictvím falešných registrací na údajné herní turnaje. [pokračování článku]
Nubia Flip3 je nové véčko s ohebným displejem
V lednu tohoto roku jsme se dočkali pokračování ohebného véčka z dílny ZTE, tedy spíše z Nubie. Novinka se jednoduše jmenovala Nubia Flip2. Dnes zde máme pokračování v podobě Nubia Flip3. [pokračování článku]
Nubia Fold oficiálně, první od tohoto výrobce s atraktivní cenou
Značka Nubia spadající pod ZTE již má na svém kontě pár mobilů s ohebným displejem, ale vždy se jednalo o véčkové konstrukce. Dnes zde máme ale první model z větší kategorie fold. Tomu i odpovídá i název, tedy Nubia Fold. Jedná se o první pokus, který vypadá relativně standardně, ale je cenově dostupnější. [pokračování článku]
OnePlus Ace 6T představen, předzvěst další novinky
OnePlus již představilo svůj hlavní top model pro další rok a v Číně má také v nabídce model OnePlus Ace 6, ale dnes jsme se dočkali ještě další novinky v podobě OnePlus Ace 6T. Právě tento model by se měl dostat do Evropy a pak i do Česka, jen pod jiným označením. [pokračování článku]
Co letos Češi hledali? Google zveřejnil trendy, tentokrát i s memy
Ke konci roku tu máme pravidelný přehled od Googlu, co se hledalo v Česku. Opět jsme se dočkali několika statistik, přičemž kromě hlavních trendů zde máme kategorie jako osobnosti, zábavu a také dotazy začínající slovy „Co je….“. [pokračování článku]
Podcast: Tenký mobil bez kompromisů a s mnoha dárečky
Tenké mobily jsou určitý trend, který možná brzy zmizí. Motorola nám však ukázala, že takový tenký mobil nemusí mít kompromisy. Přemek testuje tento tenký model Motorola Edge 70 o kterém si tak dnes povíme více. [pokračování článku]
Google buduje speciální ochranu v Androidu, má zabránit podvodům
V dnešní době se objevují velmi sofistikované podvody, případně velmi pokročilé techniky pro získání informací či peněz, ale mnohdy podvodníci jednoduše používají sociální inženýrství. Tedy hlavně cílí na city, emoce a také se snaží tlačit na uživatele a jednat velmi rychle, aby nemohl přemýšlet nad tím, co po něm chtějí. Google toto chce nalomit poměrně specifickým způsobem. [pokračování článku]
Evropský soud dal zelenou žalobě na Apple kvůli poplatkům v App Store. Ve hře je 637 milionů eur
Apple čelí v rámci EU dalšímu právnímu tlaku. Soudní dvůr Evropské unie (CJEU) rozhodl, že Apple může být žalován v Nizozemsku za údajně nepřiměřené poplatky v App Store, které podle žalobců poškozují uživatele i vývojáře aplikací. Celková výše nárokovaných škod dosahuje přibližně 637 milionů eur. [pokračování článku]
Google vylepšil Android o několik funkcí, k dispozici je i vynucení tmavého režimu
V tomto týdnu Google představil několik novinek pro Android a také aplikací od něj. Současně jsme se dočkali vylepšení přístupnosti systému, kde je i jedna novinka pro jakéhokoliv uživatele. [pokračování článku]
EU zahajuje vyšetřování Meta kvůli omezením AI chatbotů ve WhatsApp
Evropská unie rozjíždí oficiální antimonopolní vyšetřování společnosti Meta. Důvodem jsou nová pravidla pro používání AI chatbotů na platformě WhatsApp, která by mohla omezit konkurenci v rychle rostoucí sféře umělé inteligence. [pokračování článku]
Samsung a Turkish Airlines spojují síly: ztracená zavazadla najdete snadněji díky SmartThings Find
Samsung Electronics a letecká společnost Turkish Airlines uzavřely strategické partnerství, jehož cílem je zlepšit komfort při cestování pomocí moderní technologie pro lokalizaci zavazadel. Od začátku prosince mohou cestující Turkish Airlines využívat novou službu “Smart Tagged Baggage Service”, která využívá platformu SmartThings Find od Samsungu. Díky ní je možné snadno a rychle dohledat ztracená nebo zpožděná zavazadla. [pokračování článku]
Chrome získává vylepšené automatické vyplňování
Není to tak dávno, co Google v Chromu rozšířil možnosti automatického vyplnění, a nyní zde máme další čtyři vylepšení před nadcházejícími svátky, jak uvádí Google. [pokračování článku]
Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #48 – vánoční nadílka, EU, Apple, nové mobily
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Alza Dny: Tipy na dárky pro muže, slevy až 52 %
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře