Dneska se podíváme, co nového přináší poslední generace robotických vysavačů se zaměřením na jeden kousek, co Míra testuje. Jedná se o Roborock Saros 10R, jeden z těch nejlepších vysavačů s cenovkou kolem třiceti tisíc korun. Stojí za to? Není to už moc peněz?
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.
Video
Audio
