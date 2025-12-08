Google ukázal budoucí chytré brýle a nastínil budoucnost Android XR

Zdroj: Google
Google na dnešek naplánoval menší představení novinek v rámci ekosystému Android XR, byť je tedy dostupné jen jedno zařízení, Galaxy XR. Kromě toho Google ukázal i další produkty.
Novinky pro Android XR
Začneme asi tou méně důležitou novinkou, kterou přejímá spíše od Applu. Nově je možnost vytvoření si vlastního virtuálního avatara, aby i druhá strana mohla vidět vaši podobu při videohovoru. Celý proces je řešen přes aplikaci pro Android a výsledek vypadá velmi reálně.
Kromě toho je přidána funkce na propojení s počítačem se systémem Windows. Díky tomu lze brýle využít jako další rozšířený monitor. Jedná se ale o beta verzi, takže se bude pracovat na vylepšování. Samotné okno obsahu z počítače je jen jako další prvek v zorném úhlu a můžete mít zobrazeny i běžné aplikace pro Android XR. Google také přidal speciální cestovní režim, takže můžete mít svou pracovnu i třeba během letu, případně můžete sledovat videa.
Nový hardware
Kromě softwarových novinek Google ukázal i nový hardware v podobě dvou brýlí. První zde máme brýle bez displeje, ale mají reproduktor, mikrofon a také kameru. Samozřejmě došlo na nasazení Gemini, takže se jedná o celkem schopného společníka.
Druhá novinka je již s displeji, ale zde je jedno menší překvapení. Nejedná se o samostatné zařízení, jelikož tyto brýle jsou napojeny kabelem. Novinka se jmenuje Project Aura je od od XREAL, i tak mají Android XR. Mají 70° zorné pole. Bohužel nemáme k dispozici nějaké bližší detaily. Google více méně jen ukázal, na co se máme těšit v dalším roce, kdy budou brýle uvedeny.
Kromě toho budou k dispozici i bezdrátové brýle, tedy bez kabelu. Na ty si ale budeme muset evidentně počkat. Tento nástin budoucích novinek je doplněn o vydání Android XR SDK pro vývojáře, kteří takto mohou vyvíjet nebo optimalizovat své aplikace pro tento ekosystém.
Zdroj: Tisková zpráva
