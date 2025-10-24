Nový procesor Snapdragon 6s Gen 4 představen, vylepšení je znát

Zdroj: Qualcomm
Qualcomm relativně nedávno uvedl procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 pro top modely a nejvýkonnější smartphony, ale nebyla to jediná novinka. Ještě zde máme i nové procesory pro počítače. Dnes zde máme další novinky v podobě Snapdragon 6s Gen 4. To ale není přímý nástupce Snapdragon 6 Gen 4.
Snapdragon X2 Elite jsou nové procesory s pořádnou dávkou výkonu
Lepší procesor, ale ne nejlepší
Sice zde máme nový procesor Snapdragon 6s Gen 4, ale jak bylo řečeno, nejedná se o pokračování Snapdragon 6 Gen 4. Novinka navazuje spíše na Snapdragon 6s Gen 3, ale i tak Qualcomm přímo porovnává s jiným modelem, konkrétně Snapdragon 6 Gen 3. Asi je jasné, proč tomu tak je. Porovnání výkonu vychází lépe.
Snapdragon 6s Gen 4 tedy dle Qualcommu nabízí o 36 % více výkonu u běžných výpočetních jader a o 59 % více grafického výkonu. Pakliže se ale podíváte na naše porovnání mezi Snapdragon 6s Gen 4, Snapdragon 6s Gen 3 a Snapdragon 6 Gen 4, tak je jasné, že jsou zde vylepšení oproti 6s Gen 3. Nejenže došlo na použití modernější výrobní technologie, ale jsou podporovány modernější operační paměti, úložiště a novinka zvládá i vyšší rozlišení displeje a kamer.
Podstatné vylepšení jde vidět i u konektivity. Snapdragon 6s Gen 4 nově podporuje WiFi 6E a Bletooth 5.4. Navíc byla přidána podpora pro trojitou frekvenci u pozičních služeb. V tomto porovnání jde vidět značné vylepšení ve srovnání s Snapdragon 6s Gen 3. Vzhledem k tomu, že procesor byl uveden v relativní tichosti, tak asi zařízení s tímto čipem přijde na trh velmi rychle.
Tabulka porovnání Snapdrafonu 6s Gen 4, 6s Gen 3 a 6 Gen 4
|Specifikace
|6s Gen 4
|6s Gen 3
|6 Gen 4
|Označení
|SM6435-AA
|SM6375-AC / SM6370
|SM6650
|Výrobní proces
|4nm
|6nm
|4nm
|CPU
|8 jader Kryo: • 4x Výkonná @ 2.4GHz • 4x Efektivní @ 1.8GHz
|Kryo CPU, Až 2.3 GHz
|8 jader Kryo: • 1x Prime @ 2.3 GHz • 3x Výkonná @ 2.2 GHz • 4x Efektivní @ 1.8 GHz
|AI (Umělá inteligence)
|–
|Qualcomm AI Engine Hexagon Processor Sensing Hub
|Qualcomm Hexagon NPU Podpora pro Gen AI Podpora INT4
|Paměť (RAM)
|LP-DDR5x (až 3200 MHz) LP-DDR4x (až 2100 MHz)
|LPDDR4x (až 2133 MHz)
|LP-DDR5 (až 3200 MHz) LP-DDR4X (až 2133 MHz)
|Maximální RAM
|Až 12 GB
|–
|Až 16 GB
|Úložiště
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Fotoaparát (ISP)
|Dvojitý (Dual) 12-bit ISP
|Trojitý (Triple) 12-bit ISP
|Trojitý (Triple) 12-bit ISP
|Max. rozlišení
|200 MP
|108 MP
|200 MP
|Podpora kamer (ZSL)
|Až 32 MP (jedna k.) Až 16+16 MP (dvě)
|Až 32 MP (jedna k.) Až 25+13 MP (dvě) Až 13 MP (tři)
|Až 64 MP (jedna k.) Až 32+16 MP (dvě) Až 16 MP (tři)
|Videa
|2K HDR @ 30 FPS
|1080p @ 60 FPS
|4K HDR @ 30 FPS
|Zpomalené video
|720p @ 240 FPS
|720p @ 120 FPS
|1080p @ 120 FPS
|Displej (na zařízení)
|FHD+ @ 144 Hz
|FHD+ @ 120 Hz
|FHD+ @ 144 Hz
|Audio
|Snapdragon Sound LE Audio (aptX Lossless není uveden)
|Qualcomm aptX Adaptive (Snapdragon Sound / LE Audio neuvedeno)
|Snapdragon Sound aptX Lossless LE Audio
|Lokace (GNSS)
|Trojfrekvenční (L1/L5/L2)
|Dvoufrekvenční (L1+L5)
|Trojfrekvenční (L1/L5/L2)
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6E
|Wi-Fi 5 (802.11ac)
|Wi-Fi 6E
|Bluetooth
|5.4
|5.2
|5.4
|Nabíjení
|Qualcomm Quick Charge 4+
|Qualcomm Quick Charge 4+
|Qualcomm Quick Charge 4+
androidheadlines.com
