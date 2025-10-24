Nový procesor Snapdragon 6s Gen 4 představen, vylepšení je znát

Zdroj: Qualcomm

Qualcomm relativně nedávno uvedl procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 pro top modely a nejvýkonnější smartphony, ale nebyla to jediná novinka. Ještě zde máme i nové procesory pro počítače. Dnes zde máme další novinky v podobě Snapdragon 6s Gen 4. To ale není přímý nástupce Snapdragon 6 Gen 4.

Lepší procesor, ale ne nejlepší

Sice zde máme nový procesor Snapdragon 6s Gen 4, ale jak bylo řečeno, nejedná se o pokračování Snapdragon 6 Gen 4. Novinka navazuje spíše na Snapdragon 6s Gen 3, ale i tak Qualcomm přímo porovnává s jiným modelem, konkrétně Snapdragon 6 Gen 3. Asi je jasné, proč tomu tak je. Porovnání výkonu vychází lépe.

6s gen 4 badge 200x200x

Zdroj: Qualcomm

Snapdragon 6s Gen 4 tedy dle Qualcommu nabízí o 36 % více výkonu u běžných výpočetních jader a o 59 % více grafického výkonu. Pakliže se ale podíváte na naše porovnání mezi Snapdragon 6s Gen 4, Snapdragon 6s Gen 3 a Snapdragon 6 Gen 4, tak je jasné, že jsou zde vylepšení oproti 6s Gen 3. Nejenže došlo na použití modernější výrobní technologie, ale jsou podporovány modernější operační paměti, úložiště a novinka zvládá i vyšší rozlišení displeje a kamer.

Podstatné vylepšení jde vidět i u konektivity. Snapdragon 6s Gen 4 nově podporuje WiFi 6E a Bletooth 5.4. Navíc byla přidána podpora pro trojitou frekvenci u pozičních služeb. V tomto porovnání jde vidět značné vylepšení ve srovnání s Snapdragon 6s Gen 3. Vzhledem k tomu, že procesor byl uveden v relativní tichosti, tak asi zařízení s tímto čipem přijde na trh velmi rychle.

Tabulka porovnání Snapdrafonu 6s Gen 4, 6s Gen 3 a 6 Gen 4

Specifikace6s Gen 46s Gen 36 Gen 4
OznačeníSM6435-AASM6375-AC / SM6370SM6650
Výrobní proces4nm6nm4nm
CPU8 jader Kryo: • 4x Výkonná @ 2.4GHz • 4x Efektivní @ 1.8GHzKryo CPU, Až 2.3 GHz8 jader Kryo: • 1x Prime @ 2.3 GHz • 3x Výkonná @ 2.2 GHz • 4x Efektivní @ 1.8 GHz
AI (Umělá inteligence)Qualcomm AI Engine Hexagon Processor Sensing HubQualcomm Hexagon NPU Podpora pro Gen AI Podpora INT4
Paměť (RAM)LP-DDR5x (až 3200 MHz) LP-DDR4x (až 2100 MHz)LPDDR4x (až 2133 MHz)LP-DDR5 (až 3200 MHz) LP-DDR4X (až 2133 MHz)
Maximální RAMAž 12 GBAž 16 GB
ÚložištěUFS 3.1UFS 2.2UFS 3.1
Fotoaparát (ISP)Dvojitý (Dual) 12-bit ISPTrojitý (Triple) 12-bit ISPTrojitý (Triple) 12-bit ISP
Max. rozlišení200 MP108 MP200 MP
Podpora kamer (ZSL)Až 32 MP (jedna k.) Až 16+16 MP (dvě)Až 32 MP (jedna k.) Až 25+13 MP (dvě) Až 13 MP (tři)Až 64 MP (jedna k.) Až 32+16 MP (dvě) Až 16 MP (tři)
Videa2K HDR @ 30 FPS1080p @ 60 FPS4K HDR @ 30 FPS
Zpomalené video720p @ 240 FPS720p @ 120 FPS1080p @ 120 FPS
Displej (na zařízení)FHD+ @ 144 HzFHD+ @ 120 HzFHD+ @ 144 Hz
AudioSnapdragon Sound LE Audio (aptX Lossless není uveden)Qualcomm aptX Adaptive (Snapdragon Sound / LE Audio neuvedeno)Snapdragon Sound aptX Lossless LE Audio
Lokace (GNSS)Trojfrekvenční (L1/L5/L2)Dvoufrekvenční (L1+L5)Trojfrekvenční (L1/L5/L2)
Wi-FiWi-Fi 6EWi-Fi 5 (802.11ac)Wi-Fi 6E
Bluetooth5.45.25.4
NabíjeníQualcomm Quick Charge 4+Qualcomm Quick Charge 4+Qualcomm Quick Charge 4+

Data z oficiálních dokumentů Qualcommu; Zdroj: Qualcomm

Zdroj: androidheadlines.com

