Reinkarnace Xperia Play, přichází Ayaneo Pocket Play

Reinkarnace Xperia Play, přichází Ayaneo Pocket Play2025-12-12T18:00:50+01:00
• 12. 12. 2025#Hry #Smartphony

Zdroj: Ayaneo

Před čtrnácti lety přišel na trh smartphone Xperia Play od Sony Ercsson. Jednalo se o skutečný mobil pro hráče, jelikož měl ve výsuvné části herní ovládání. Dnes už můžeme říci, že tento kousek přišel příliš brzy. Ostatně měl Android 2.3.4 a o výkon se staral jednojádrový procesor Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2. Od té doby jsme se sice dočkali herních smartphonů, ale mnohdy se jedná o běžné smartphony s několika úpravami, třeba i s aktivním i vodním chlazením, ale konstrukčně nevynikají stejně jako Xperia Play. Nyní ale přichází Ayaneo Pocket Play.

Ayaneo Pocket Play

Značka Ayaneo není v mobilním světě známá, ale to je pochopitelné, jelikož do této chvíle nemá na svém kontě jakýkoliv smartphone. Ostatně je její působení spíše v oblasti handheldů a na trhu je od roku 2020. Nyní chce ale zaujmout zařízením Ayaneo Pocket Play, které jakoby navazovalo na původní Xperii Play.

01 3075x1992x

Zdroj: Ayaneo

Jak můžete vidět, konstrukčně je na tom stejně, i samotné rozložení hlavních ovládacích prvků pro hry. Nechybí ani tlačítka na stranách a vše, co by běžný hráč potřeboval. Ve složeném stavu skoro vypadá jako běžný mobil. Bohužel zatím nebyla představeny specifikace, ale je vidět, že zde bude slot na SIM kartu. Můžeme jen předpokládat, že zde bude základem Android a nějaký procesor od Qualcommu.

02 2831x2577x

Zdroj: Ayaneo

V tuto chvíli je jen připravená kampaň na webu Kickstarter, kde bude co nevidět představena i cena a všechny vlastnosti. Dá se předpokládat, že tento kousek asi nejvíce zaujme příznivce samotné značky a případně nějaké nadšence do mobilních her. Jedná se o odvážný pokus v dnešní době, ale třeba se setká s úspěchem.

Zdroje: gsmarena.com, 9to5google.com

