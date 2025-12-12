Našli jsme neomezený tarif pod 400 Kč s 8 Mbps, ale má to jeden háček

Zdroj: Dotekomanie.cz
Najít v dnešní době výhodný tarif na českém trhu je poměrně komplikované. Dá se říci, že se nabízí dvě standardní možnosti. Jedna je založena na nahromadění mnoha služeb pod jeden účet, druhá pak spoléhá na vyjednávací schopnosti klienta, ale ne vždy to může přinést ovoce. Současně se pak nabízí speciální nabídky u operátorů. Nikdy to není jen tak, ale podařilo se nám najít jednu zajímavou nabídku.
Jde se dostat na 381 Kč
Jak už nylo naznačeno, dostat atraktivní cenu bez nějakého úpisu na dlouhou dobu není jednoduché, ale startuje nyní jedna akce, konkrétně množstevní. To je právě ta jediná podmínka, abyste se dostali na atraktivnější cenu. Konkrétně se jedná o tarif za 496 Kč, který má neomezené volání, neomezené SMS a neomezená data s rychlostí 8 Mbps. Toto je cena při objednání jednoho tarifu.
Dozvěděli jsme se ale, že pokud si jich objednáte více, cena každého snižuje. Konkrétně při objednání dvou se dostane na cenu 422 Kč měsíčně za jeden. Při množství tří objednávek pak vychází cena na 397 Kč měsíčně a při pořízení čtyř se s cenou jednoho dostanete na 381 Kč měsíčně.
Jedná se o lehkou podmínku, ale pokud najdete ve svém okolí třeba tři kamarády, co by chtěli mít neomezený tarif pod 400 Kč, tak to již zní zajímavě. Nabídka je k dispozici u nejpripojeni.cz, respektive stačí při objednávání zmínit, že chcete množstevní slevu.
Zřejmě se nejedná o nějakou dočasnou akci, ale je možné, že nebude dlouho trvat. Podrobnosti ještě zjišťujeme. Dle dostupných informací firma aktualizuje své stránky v průběhu dneška či zítřka, ale již nyní jde využít tuto nabídku při poptání skrze formulář na webu. Lze využít i přenosu čísla.
