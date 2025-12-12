Google Disco je nový webový prohlížeč, ale Chrome nenahradí

12. 12. 2025

Zdroj: Google

Některé společnosti vydávají jen produkty, od kterých očekávají jen úspěch. Jiné si naopak hrají a mají celá centra pro experimentování. Právě Google je takovou společností, ale sem tam se to nevyplatí, jelikož některé služby nebo funkce zabije dřív, než se dostanou do stabilní verze, a to i přes popularitu. Dnes zde máme Google Disco, což je nový webový prohlížeč, ale nejedná se o náhradu za Chrome.

Google Disco

Nový webový prohlížeč je takový jeden velký experiment, kde si budou vývojáři Googlu hrát. Sám webový prohlížeč o sobě je založen s největší pravděpodobností založený na Chromium projektu, ale je navíc doplněn o experimenty, tedy zatím jeden experiment. Ten se jmenuje GenTabs.

Aktuálně to funguje tak, že je zde základem Gemini, tedy chat s AI. Zadáte, co potřebujete, a jsou vám nabídnuty výsledky. Ty si můžete nechat otevřít na části Google Disco. V podstatě to vypadá jako současná integrace Gemini například v Gmailu. Zde je ale hlavním cílem pracovat s webovými stránkami. Kromě toho ale GenTabs experiment slouží pro vytváření webových aplikací na míru podle požadavků uživatele.

Novinka tak vlastně vytvoří něco specifického podle požadavků, a klidně se může jednat o aplikaci pro naplánování výletu. Je to tedy taková kombinace Google AI režimu ve Vyhledávání, Gemini, Chatu a „vibe codingu“ dohromady, ale současně nemusíte znát nic z programování.

Tento experiment a vlastně celý prohlížeč Disco není dostupný pro všechny. Je otevřena čekací fronta, ale samotná registrace se ptá, jestli bydlíte v USA. Bude zde tedy užší omezení.

ezgif 8cf988aa7ab63d22 500x278x ezgif 80f1f98daad83b97 500x278x ezgif 8ad467df36560d15 500x278x

Zdroj: Google

Zdroj: 9to5google.com

