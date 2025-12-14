Motorola plánuje novinku Edge 70 Ultra

Motorola Edge 70 | Zdroj: Motorola
Již brzy do aktuální generace řady Edge od firmy Motorola vstoupí další přírůstek, který je čím dál více předmětem úniků. Připravovaný model Edge 70 Ultra bude zároveň na vybraných trzích dostupný jako Moto X70 Ultra. Poslední zprávy dávají dohromady hrubý seznam specifikací a podle mnohých očekávání půjde o nadstandardního zástupce.
Žádný průměr
Výrobce do čela hodlá postavit 6,7palcový OLED displej s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Telefon mezi prvními využije zbrusu nový čipset Snapdragon 8 Gen 5 od Qualcommu. Následně se vyhlíží 16GB operační paměť RAM, což by firma mohla zkombinovat s 512GB nebo až 1TB interním úložištěm.
Dozadu mají nasadit tři 50MPx objektivy fotoaparátu s LED bleskem. Naopak přesné nastavení u selfie kamerky vpředu ještě neznáme. Do výpisu výbavy se dostane i operační systém Android 16, podpora dotykového stylusu či různé varianty barev (černá, měděná, zelená).
Další bližší podrobnosti budou přicházet už v následujících týdnech, protože oficiální oznámení údajně proběhne během prvního čtvrtletí příštího roku. Nakonec v zahraničí se také hovoří o možném zařazení do zcela nové série Signature, kam Motorola do budoucna chce směřovat většinu prémiových modelů.
