Motorola plánuje novinku Edge 70 Ultra

Motorola plánuje novinku Edge 70 Ultra2025-12-14T09:00:30+01:00
• 14. 12. 2025#Android #Smartphony

Motorola Edge 70 | Zdroj: Motorola

Již brzy do aktuální generace řady Edge od firmy Motorola vstoupí další přírůstek, který je čím dál více předmětem úniků. Připravovaný model Edge 70 Ultra bude zároveň na vybraných trzích dostupný jako Moto X70 Ultra. Poslední zprávy dávají dohromady hrubý seznam specifikací a podle mnohých očekávání půjde o nadstandardního zástupce.

Žádný průměr

Výrobce do čela hodlá postavit 6,7palcový OLED displej s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Telefon mezi prvními využije zbrusu nový čipset Snapdragon 8 Gen 5 od Qualcommu. Následně se vyhlíží 16GB operační paměť RAM, což by firma mohla zkombinovat s 512GB nebo až 1TB interním úložištěm.

motorola edge 70 ultra 1jpg 1200x675x motorola edge 70 ultra 2 1280x720x

Motorola Edge 70 Ultra | Zdroj: Android Authority

Dozadu mají nasadit tři 50MPx objektivy fotoaparátu s LED bleskem. Naopak přesné nastavení u selfie kamerky vpředu ještě neznáme. Do výpisu výbavy se dostane i operační systém Android 16, podpora dotykového stylusu či různé varianty barev (černá, měděná, zelená).

Další bližší podrobnosti budou přicházet už v následujících týdnech, protože oficiální oznámení údajně proběhne během prvního čtvrtletí příštího roku. Nakonec v zahraničí se také hovoří o možném zařazení do zcela nové série Signature, kam Motorola do budoucna chce směřovat většinu prémiových modelů.

Zdroje: androidauthority.com, gsmarena.com, gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vyplatí se robot za 30 tisíc? Zkušenosti s Roborock Saros 10R

💡ANKETA: Kupujete o Vánocích techniku spíš sobě, nebo ostatním?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
Satechi
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat