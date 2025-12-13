Apple Mapy a reklamy by mohly brzy čelit novým pravidlům v rámci EU

Zdroj: 9to5mac
Evropská unie se chystá rozšířit svůj dohled nad dalšími službami technologického giganta Apple. Podle nově zveřejněných dokumentů společnost oznámila Evropské komisi, že služby Apple Mapy a Reklamy překročily práh pro zařazení mezi takzvané „gatekeepery“ podle pravidel Digital Markets Act (DMA). Tím se otevírá cesta k tomu, aby obě služby čelily přísnější regulaci v oblasti interoperability, transparentnosti a férové hospodářské soutěže.
Další části Apple ekosystému pod drobnohledem EU
Digitální trhy v Evropské unii jsou nyní pod drobnohledem. Legislativa DMA označuje za gatekeepera každou platformu, která má více než 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně v EU a zároveň hraje klíčovou roli v propojení podnikatelů a koncových uživatelů. Apple se s tímto statusem již setkal v případě svých systémů iOS, iPadOS a platformy App Store, které podléhají novým pravidlům. Ty Applu nařizují mimo jiné podporu alternativních obchodů s aplikacemi, otevření systému pro jiné platební metody a větší přístup vývojářů k systémovým funkcím.
Pokud Evropská komise rozhodne, že také Apple Mapy a Reklamy spadají pod stejnou definici, firma bude muset obě služby upravit tak, aby odpovídaly stejným regulacím. V případě mapové služby by to mohlo znamenat větší otevřenost vůči třetím stranám, například nutnost umožnit konkurenčním aplikacím hlubší integraci nebo sdílení vybraných dat. Reklamní systém Apple Ads by se mohl potýkat s požadavky na větší transparentnost, lepší přístup k datům pro inzerenty nebo povinnost umožnit alternativní reklamní sítě.
Evropská komise má na vydání konečného rozhodnutí 45 dní. Pokud během této lhůty potvrdí, že Mapy a Reklamy skutečně naplňují kritéria gatekeepera, bude muset Apple v relativně krátké době přijmout změny, které zajistí plné sladění s pravidly DMA. Tím by se výrazně rozšířil rozsah povinností, které Apple v Evropské unii musí plnit, což by mělo dopad jak na samotnou firmu, tak na její uživatele i obchodní partnery.
Rozhodnutí přichází v době, kdy se evropská legislativa čím dál více soustředí na to, jak technologičtí giganti ovlivňují hospodářskou soutěž, soukromí uživatelů a dostupnost služeb. Regulace, která by ještě před několika lety působila jako vzdálená hrozba, se tak stává každodenní realitou i pro společnosti jako Apple.
Zdroj: phonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Aplikace Google Telefon konečně podporuje vynucení portrétního zobrazení
Vybavte vůz chytrou elektronikou a příslušenstvím: Alza Dny přináší výrazné slevy v sekci Auto-moto
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře