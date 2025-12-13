Qualcomm po delší době představil Snapdragon 4 Gen 4

• 13. 12. 2025#Ostatní

V tomto roce Qualcomm představil dva procesory pro střední třídu, jednalo se o Snapdragon 6 Gen 4 a Snapdragon 6s Gen 4. Pokud se ale podíváte na nižší třídu, tak zde se naposledy objevila novinka v podobě Snapdragon 4s Gen 2, a to v minulém roce. Třetí generace nikdy nebyla oficiálně uvedena, až nyní zde máme rovnou Snapdragon 4 Gen 4.

Snapdragon 4 Gen 4

Qualcomm se nevěnuje nejnižší třídě nějak aktivně, ostatně zde mám silnou konkurenci v podobě společnosti Mediatek a hlavně jeho procesorů Dimensity 6300. I tak jsme se konečně dočkali dalšího pokračování série Snapdragon 4. Je zde vidět posun v porovnání se Snapdragonem 4s Gen 2. Například Snapdragon 4 Gen 4 podporuje rychlejší obnovovací frekvenci a konečně zvládne i rychlejší operační paměti.

Současně jeho ISP umí zpracovat snímky i ze 108MPx foťáků. Jen tedy v oblasti konektivity nevidíme posun. Stále je zde podpora jen pro WiFi 5 a Bluetooth 5.1. Na druhou stranu došlo k navýšení rychlostí u mobilního připojení. Qualcomm se chlubí například duálními frekvencemi u pozičních systémů (Beidou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS, NavIC). Co se týče konfigurace jader, stále je zde 6+2, ale došlo k navýšení frekvencí, takže se dá očekávat větší navýšení výkonu ve spojení s ostatními specifikacemi.

gen 4 450x450x

Zdroj: Qualcomm

Vzhledem k tomu, že novinka se objevila v tichosti na webu výrobce, dá se předpokládat, že se brzy objeví nějaké levnější mobily, kde bude Snapdragon 4 Gen 4 základem.

Porovnání

Snapdragon 4 Gen 4 Snapdragon 4s Gen 2
displej FHD+ @ 120 Hz, HD+ @ 120 Hz FHD+ @ 90 Hz
procesor Qualcomm Kryo (2× 2,3 GHz + 6× 2,0 GHz), 4nm Qualcomm Kryo (2× 2,0 GHz + 6× 1,8 GHz), 4nm
grafika Qualcomm Adreno (podpora OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1)
RAM LPDDR5 3200 MHz / LPDDR4x 2133 MHz LPDDR4x 2133 MHz
úložiště UFS 3.1 (2-Lane)
Dual SIM Global 5G multi-SIM
Foťáky
  • zadní: podpora až 108 Mpx
    • 36 Mpx (Single ZSL)
    • 16+16 Mpx (Dual ZSL)
    • Dual 12-bit ISP
  • video: 1080p @ 60 FPS
    • Slow-mo 720p @ 120 FPS
  • zadní: podpora až 84 Mpx
    • 25 Mpx (Single ZSL)
    • 13+13 Mpx (Dual ZSL)
    • Dual 12-bit ISP
  • video: 1080p @ 60 FPS
    • Slow-mo 720p @ 120 FPS
Konektivita
  • 5G (stahování 2,5 Gbps, nahrávání 900 Mbps, 4×4 MIMO Sub-6)
  • Wi-Fi 5 (802.11ac, 2,4/5 GHz)
  • Bluetooth 5.1
  • GPS (L1+L5, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC, QZSS)
  • USB-C 3.2 Gen 1
  • 5G (stahování 1 Gbps, 2×2 MIMO Sub-6)
  • Wi-Fi 5 (802.11ac, 2,4/5 GHz)
  • Bluetooth 5.1
  • GPS (L1+L5, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC, QZSS)
  • USB-C 3.2 Gen 1
baterie a nabíjení Qualcomm Quick Charge 4+

Zdroj: androidcentral.com

