Qualcomm po delší době představil Snapdragon 4 Gen 4

V tomto roce Qualcomm představil dva procesory pro střední třídu, jednalo se o Snapdragon 6 Gen 4 a Snapdragon 6s Gen 4. Pokud se ale podíváte na nižší třídu, tak zde se naposledy objevila novinka v podobě Snapdragon 4s Gen 2, a to v minulém roce. Třetí generace nikdy nebyla oficiálně uvedena, až nyní zde máme rovnou Snapdragon 4 Gen 4.
Snapdragon 4 Gen 4
Qualcomm se nevěnuje nejnižší třídě nějak aktivně, ostatně zde mám silnou konkurenci v podobě společnosti Mediatek a hlavně jeho procesorů Dimensity 6300. I tak jsme se konečně dočkali dalšího pokračování série Snapdragon 4. Je zde vidět posun v porovnání se Snapdragonem 4s Gen 2. Například Snapdragon 4 Gen 4 podporuje rychlejší obnovovací frekvenci a konečně zvládne i rychlejší operační paměti.
Současně jeho ISP umí zpracovat snímky i ze 108MPx foťáků. Jen tedy v oblasti konektivity nevidíme posun. Stále je zde podpora jen pro WiFi 5 a Bluetooth 5.1. Na druhou stranu došlo k navýšení rychlostí u mobilního připojení. Qualcomm se chlubí například duálními frekvencemi u pozičních systémů (Beidou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS, NavIC). Co se týče konfigurace jader, stále je zde 6+2, ale došlo k navýšení frekvencí, takže se dá očekávat větší navýšení výkonu ve spojení s ostatními specifikacemi.
Vzhledem k tomu, že novinka se objevila v tichosti na webu výrobce, dá se předpokládat, že se brzy objeví nějaké levnější mobily, kde bude Snapdragon 4 Gen 4 základem.
Porovnání
|Snapdragon 4 Gen 4
|Snapdragon 4s Gen 2
|displej
|FHD+ @ 120 Hz, HD+ @ 120 Hz
|FHD+ @ 90 Hz
|procesor
|Qualcomm Kryo (2× 2,3 GHz + 6× 2,0 GHz), 4nm
|Qualcomm Kryo (2× 2,0 GHz + 6× 1,8 GHz), 4nm
|grafika
|Qualcomm Adreno (podpora OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1)
|RAM
|LPDDR5 3200 MHz / LPDDR4x 2133 MHz
|LPDDR4x 2133 MHz
|úložiště
|UFS 3.1 (2-Lane)
|Dual SIM
|Global 5G multi-SIM
|–
|Foťáky
|
|
|Konektivita
|
|
|baterie a nabíjení
|Qualcomm Quick Charge 4+
