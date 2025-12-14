Předvánoční trh s elektronikou letos nabízí mimořádně pestrou paletu produktů, od dlouho očekávaných novinek až po osvědčené herní bestsellery za zvýhodněné ceny. Prodejce Smarty.cz si připravil rozsáhlou nabídku, která cílí jak na náročné hráče vyhlížející konzole nové generace a grafické karty řady RTX 50, tak na fanoušky Apple produktů či sběratele Pokémon karet. Níže přinášíme přehled toho nejzajímavějšího z aktuální nabídky.
Tiskárny
Okamžitá fotografie zažívá svou renesanci a moderní přenosné tiskárny jsou toho důkazem. V nabídce se objevuje limitovaná edice tiskárny, která propojuje svět instantní fotografie s ikonickým herním světem Nintenda. Zařízení umožňuje rychlý tisk fotografií přímo ze smartphonu a díky speciální aplikaci lze snímky obohatit o tematické rámečky.
Konzole
Segment herních konzolí dominuje letošním Vánocům díky agresivní cenové politice u stávajících modelů i naskladnění absolutních novinek. Hráči mají možnost pořídit PlayStation 5 ve verzi Slim s výraznými slevami, případně sáhnout po nejvýkonnější variantě Pro. Pozornost poutá také nastupující generace konzolí Nintendo a speciální bundly s hrami.
- PlayStation 5 (verze slim) 1TB (-21 %)
- PlayStation 5 Slim Digital Edition 825GB (-29 %)
- PlayStation 5 Pro (-16 %)
- PlayStation 5 Slim 1TB + Mafia: The Old Country San Celeste Edition (-26 %)
- Konzole Nintendo Switch 2 + Mario Kart World bundle
- PlayStation 5 Slim Digital Edition 825GB Fortnite Bundle (-29 %)
- Konzole Nintendo Switch 2
- Nintendo Switch konzole červená/modrá
Pokémon karty
Sběratelská vášeň pro Pokémon TCG neustává. Sortiment zahrnuje vše od malých plechovek a boosterů až po prémiové Elite Trainer Boxy a exkluzivní kolekce. Zajímavým tipem pro fanoušky jsou adventní kalendáře, které zpříjemní čekání na Štědrý den, nebo sady zaměřené na oblíbené Pokémony první generace.
- Pokémon TCG: ME02 Phantasmal Flames – Elite Trainer Box (-12 %)
- Pokémon TCG: Scarlet & Violet 151 – Mini Tin
- Pokémon TCG: SV8.5 Prismatic Evolutions – Booster Bundle
- Pokémon TCG: ME02 Phantasmal Flames – Booster
- Pokémon TCG: Adventní kalendář 2025
- Pokémon TCG: Venusaur ex & Blastoise ex Premium Collection (Smarty Exclusive) (-7 %)
- Pokémon TCG: SV10.5 White Flare – Booster Bundle
- Pokémon TCG: Adventní kalendář 2024
- Pokémon TCG: SV10.5 Black Bolt – Elite Trainer Box
Stolní počítače
Pro hráče preferující hotová řešení jsou připraveny sestavy značky TIGO. Tyto počítače kombinují ověřené procesory Ryzen s grafickými kartami, včetně nejnovějších modelů řady RTX 5060 Ti, které zajišťují dostatečný výkon pro moderní tituly ve Full HD i QHD rozlišení.
- TIGO Gamer R5-4500 3050 – 1TB 16GB
- TIGO Gamer R5-5500, RTX 5060 Ti – 1TB 16GB BEZ OS
Mobilní telefony
Mobilní sekci ovládá Apple. Vedle cenově dostupnějšího iPhonu 13 a aktuálního modelu iPhone 16 se v nabídce objevují i špičkové modely řady iPhone 17 Pro v nových barevných provedeních. Uživatelé tak mohou volit mezi osvědčenou klasikou a nejnovějšími technologickými inovacemi.
- Apple iPhone 13 128GB hvězdně bílý (-7 %)
- Apple iPhone 17 Pro 256GB stříbrný
- Apple iPhone 17 Pro 256GB kosmicky oranžový
- Apple iPhone 16 128GB černý
Židle
Ergonomie je při dlouhém hraní klíčová. Herní židle TIGO nabízejí potřebnou oporu a pohodlí, přičemž aktuální akce umožňuje pořízení vybraných modelů s výraznou slevou při použití slevového kódu.
- TIGO Raider herní židle šedočerná (-30 % s kódem EXTRA30)
Klávesnice
Kvalitní periferie mohou rozhodovat o výsledku hry. V kategorii klávesnic nalezneme široký výběr od kompaktních modelů SteelSeries až po mechanické klávesnice značek Dark Project a TIGO. Významné slevy se vztahují na modely s různými typy spínačů i podsvícení.
- SteelSeries Apex 9 Mini herní klávesnice US (-28 %)
- TIGO Aurora Outemu Sunset herní klávesnice (CZ/SK) černá (-10 % s kódem EXTRA10)
- Dark Project ALU87A Fuji V2 mechanická klávesnice (US) (-34 %)
- TIGO Spectra Outemu Red herní klávesnice (CZ/SK) černá (-15 % s kódem EXTRA15)
- Dark Project ALU87B Bushido mechanická klávesnice (US) (-9 %)
- TIGO Aurora Outemu Sunset herní klávesnice (CZ/SK) bílá (-30 % s kódem EXTRA30)
Notebooky
Mobilní gaming posouvá hranice díky notebookům osazeným nejnovějšími grafickými čipy. Modely GIGABYTE v nabídce již disponují kartami řady RTX 5050 a 5060, což z nich činí stroje připravené na tituly nadcházejících let.
- GIGABYTE GAMING A16 (CTHI3CZ893SH) RTX 5050 černý
- GIGABYTE GAMING A16 (CVHI3CZ894SH) RTX 5060 černý (-6 %)
Herní ovladače
Pro majitele konzolí PlayStation 5 je připravena široká nabídka ovladačů DualSense, včetně profesionální verze Edge a speciálních barevných edic. Zlevněn je také PlayStation Portal, umožňující vzdálené hraní her z konzole.
- DualSense Edge Wireless Controller (-22 %)
- DualSense Wireless Controller bílý (-15 %)
- DualSense Wireless Controller Midnight Black (-18 %)
- PlayStation Portal dálkový ovladač pro PS5 (-20 %)
- DualSense Wireless Controller Chroma Indigo (-28 %)
Svítidla
Chytré osvětlení Twinkly není jen vánoční dekorací, ale komplexním systémem pro tvorbu světelných efektů v interiéru. Ovládání probíhá skrze mobilní aplikaci a umožňuje mapování jednotlivých LED diod.
- Twinkly Strings Special Edition chytré žárovky na stromeček 250 ks 20m černý kabel
Monitory
Kvalitní zobrazovací panel je základem herního setupu. Monitor MSI v nabídce poskytuje optimální velikost 23,8 palce, která je ideální pro soutěžní hraní, v kombinaci s technologiemi šetrnými k očím.
Nabíječky
Rychlé a efektivní nabíjení zajišťují moderní GaN adaptéry. Model UGREEN s výkonem 65W a hravým designem je aktuálně k dispozici za poloviční cenu.
Myši
Přesnost a rychlost reakce definují herní myši. Značka TIGO nabízí cenově dostupné řešení, které lze navíc pořídit se slevou při využití akčního kódu.
- TIGO Spray černá (-10 % s kódem EXTRA10)
Karetní hry
Pro chvíle odpočinku od obrazovek poslouží klasické karetní hry inspirované digitálními světy. Gwint přináší taktické souboje ze světa Zaklínače na fyzický stůl.
Tablety
Apple iPad zůstává etalonem mezi tablety. Nová verze pro rok 2025 přináší vylepšený výkon a konektivitu, přičemž je dostupná s příjemnou slevou pro ty, kteří hledají univerzální zařízení pro práci i zábavu.
Sluchátka
Bezdrátová sluchátka AirPods Pro 3. generace s USB-C pouzdrem představují špičku v oblasti potlačení hluku a integrace do ekosystému Apple.
Grafické karty
Pro nadšence do stavby vlastních PC je k dispozici grafická karta Sapphire PULSE s čipem Radeon RX 9060 XT. Tato karta s 16GB pamětí je připravena na náročné grafické operace a hraní ve vysokém rozlišení.
Hry pro PS5
Nabídku uzavírají herní tituly pro konzoli PlayStation 5. Očekávaná Mafia: The Old Country v edici San Celeste a fotbalový simulátor EA Sports FC 26 jsou jasnou volbou pro dlouhé zimní večery.
- Mafia: The Old Country San Celeste Edition (PS5) (-12 %)
- EA Sports FC 26 (PS5)
