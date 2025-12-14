Vánoční technologická nadílka: Slevy na PlayStation 5, premiérový iPhone 17 Pro i hardware nové generace KOMERČNÍ ČLÁNEK

Předvánoční trh s elektronikou letos nabízí mimořádně pestrou paletu produktů, od dlouho očekávaných novinek až po osvědčené herní bestsellery za zvýhodněné ceny. Prodejce Smarty.cz si připravil rozsáhlou nabídku, která cílí jak na náročné hráče vyhlížející konzole nové generace a grafické karty řady RTX 50, tak na fanoušky Apple produktů či sběratele Pokémon karet. Níže přinášíme přehled toho nejzajímavějšího z aktuální nabídky.

Tiskárny

Okamžitá fotografie zažívá svou renesanci a moderní přenosné tiskárny jsou toho důkazem. V nabídce se objevuje limitovaná edice tiskárny, která propojuje svět instantní fotografie s ikonickým herním světem Nintenda. Zařízení umožňuje rychlý tisk fotografií přímo ze smartphonu a díky speciální aplikaci lze snímky obohatit o tematické rámečky.

Konzole

Segment herních konzolí dominuje letošním Vánocům díky agresivní cenové politice u stávajících modelů i naskladnění absolutních novinek. Hráči mají možnost pořídit PlayStation 5 ve verzi Slim s výraznými slevami, případně sáhnout po nejvýkonnější variantě Pro. Pozornost poutá také nastupující generace konzolí Nintendo a speciální bundly s hrami.

Pokémon karty

Sběratelská vášeň pro Pokémon TCG neustává. Sortiment zahrnuje vše od malých plechovek a boosterů až po prémiové Elite Trainer Boxy a exkluzivní kolekce. Zajímavým tipem pro fanoušky jsou adventní kalendáře, které zpříjemní čekání na Štědrý den, nebo sady zaměřené na oblíbené Pokémony první generace.

Stolní počítače

Pro hráče preferující hotová řešení jsou připraveny sestavy značky TIGO. Tyto počítače kombinují ověřené procesory Ryzen s grafickými kartami, včetně nejnovějších modelů řady RTX 5060 Ti, které zajišťují dostatečný výkon pro moderní tituly ve Full HD i QHD rozlišení.

Mobilní telefony

Mobilní sekci ovládá Apple. Vedle cenově dostupnějšího iPhonu 13 a aktuálního modelu iPhone 16 se v nabídce objevují i špičkové modely řady iPhone 17 Pro v nových barevných provedeních. Uživatelé tak mohou volit mezi osvědčenou klasikou a nejnovějšími technologickými inovacemi.

Židle

Ergonomie je při dlouhém hraní klíčová. Herní židle TIGO nabízejí potřebnou oporu a pohodlí, přičemž aktuální akce umožňuje pořízení vybraných modelů s výraznou slevou při použití slevového kódu.

Klávesnice

Kvalitní periferie mohou rozhodovat o výsledku hry. V kategorii klávesnic nalezneme široký výběr od kompaktních modelů SteelSeries až po mechanické klávesnice značek Dark Project a TIGO. Významné slevy se vztahují na modely s různými typy spínačů i podsvícení.

Notebooky

Mobilní gaming posouvá hranice díky notebookům osazeným nejnovějšími grafickými čipy. Modely GIGABYTE v nabídce již disponují kartami řady RTX 5050 a 5060, což z nich činí stroje připravené na tituly nadcházejících let.

Herní ovladače

Pro majitele konzolí PlayStation 5 je připravena široká nabídka ovladačů DualSense, včetně profesionální verze Edge a speciálních barevných edic. Zlevněn je také PlayStation Portal, umožňující vzdálené hraní her z konzole.

Svítidla

Chytré osvětlení Twinkly není jen vánoční dekorací, ale komplexním systémem pro tvorbu světelných efektů v interiéru. Ovládání probíhá skrze mobilní aplikaci a umožňuje mapování jednotlivých LED diod.

Monitory

Kvalitní zobrazovací panel je základem herního setupu. Monitor MSI v nabídce poskytuje optimální velikost 23,8 palce, která je ideální pro soutěžní hraní, v kombinaci s technologiemi šetrnými k očím.

Nabíječky

Rychlé a efektivní nabíjení zajišťují moderní GaN adaptéry. Model UGREEN s výkonem 65W a hravým designem je aktuálně k dispozici za poloviční cenu.

Myši

Přesnost a rychlost reakce definují herní myši. Značka TIGO nabízí cenově dostupné řešení, které lze navíc pořídit se slevou při využití akčního kódu.

Karetní hry

Pro chvíle odpočinku od obrazovek poslouží klasické karetní hry inspirované digitálními světy. Gwint přináší taktické souboje ze světa Zaklínače na fyzický stůl.

Tablety

Apple iPad zůstává etalonem mezi tablety. Nová verze pro rok 2025 přináší vylepšený výkon a konektivitu, přičemž je dostupná s příjemnou slevou pro ty, kteří hledají univerzální zařízení pro práci i zábavu.

Sluchátka

Bezdrátová sluchátka AirPods Pro 3. generace s USB-C pouzdrem představují špičku v oblasti potlačení hluku a integrace do ekosystému Apple.

Grafické karty

Pro nadšence do stavby vlastních PC je k dispozici grafická karta Sapphire PULSE s čipem Radeon RX 9060 XT. Tato karta s 16GB pamětí je připravena na náročné grafické operace a hraní ve vysokém rozlišení.

Hry pro PS5

Nabídku uzavírají herní tituly pro konzoli PlayStation 5. Očekávaná Mafia: The Old Country v edici San Celeste a fotbalový simulátor EA Sports FC 26 jsou jasnou volbou pro dlouhé zimní večery.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

