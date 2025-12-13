Google Mapy si nově zapamatují zaparkování auta, automaticky

Zdroj: Google
Jedna z takových zajímavých vychytávek aplikace Google Mapy je samozřejmě možnost si zaznamenat, kde jste zaparkovali. Na velkých parkovištích je to rozhodně vítaná funkce, ale do této chvíle se spíše jednalo jen jako o možnost, kterou jste museli aktivovat nebo potvrdit. I tak zde máme jedno žádané vylepšení.
Automatické zaznamenání zaparkování
Google právě zavádí funkci, která si automaticky zapamatuje, kde jste zaparkovali. V tomto případě jednoduše nemusíte nic potvrzovat nebo na něco klikat. Vše se spoléhá více méně na aktuální poloze a jestli jste připojili mobil k autu a na jiné lokaci odpojili. Zde Google zřejmě zapojil asi i AI, aby dokázal jednoduše detekovat tento stav.
Samotné zapamatování zaparkování je aktivní jen po dobu 48 hodin. Následně, po uplynutí této doby, dojde ke smazání této informace, pakliže byla vytvořena automaticky.
Je zde jeden háček. Automatické zapamatování nyní funguje jen v Google Mapách pro iOS, na Androidu zatím není k dispozici. Co se týče dostupnosti, tak se funkce začala objevovat na iPhonech poslední měsíc, a nyní dokonce zobrazuje samotnou ikonu auta na mapě, pakliže ji máte nastavenou.
