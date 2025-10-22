Samsung představil Galaxy XR, má jednu podstatnou výhodu

Zdroj: Samsung
Dnešní novinka Galaxy XR byla lehce ukázána před několika měsíci, ale nyní se dozvídáme kompletní informace. Ačkoliv pochází z dílny Samsungu, tak na brýlích spolupracovala i společnost Qualcomm, která se stará o výkon, a samozřejmě ještě Google, který vyvinul platformu Android XR. Kromě toho dodává Gemini, takže brýle mají k dispozici poměrně silný AI nástroj. Minimálně v této oblasti budou tyto brýle dominovat, jelikož konkurence nemá tak pokročilou technologii. Meta má jazykové omezení a Apple zatím jen slíbil příchod nové generace Siri.
Samsung Galaxy XR
Jak byste asi očekávali, jedná se o podobný set jako v případě Applu. I zde se brýle nasazují podobným způsobem a baterie je externí, tedy ji musíte mít připevněnou kabelem. Samsung se vykašlal na nějaký přední displej, takže se nabízí jen hledí, pod kterým je celá sada senzorů a kamer. Dvě z nich slouží i pro focení a natáčení, přičemž umí pořizovat 3D snímky. Ostatní jsou pro určování polohy a mapování. Nechybí vnitřní kamery pro sledování očí.
Co se týče hmotnosti, tak celý set váží 545 gramů, zřejmě bez baterie a bez světelného štítu. Samotné brýle pak mají 302 gramů Baterie jako taková by měla poskytnout dostatek energie pro 2,4 hodiny sledování 2D obrazu, u 3D přibližně 2 hodiny.
O výkon se zde stará Snapdragon XR2+ Gen 2, který má k dispozici 16 GB RAM a úložiště je o velikosti 256 GB. Konektivita je zajištěna WiFi 7 a Bluetooth 5.4. U displejů Samsung použil technologii Micro-OLED s rozlišením 3 552 x 3 840 pixelů. Výchozí obnovovací frekvence je 72 Hz, ale je zde podpora i pro 60 a 90 Hz, ale nejvyšší je k dispozici jen na vyžádání v servisu. Zorné pole je 109° horizontálně a 100° vertikálně.
Samsung myslel na bezpečnost. Čtečku otisků zde nehledejte, byla integrována technologie rozpoznání duhovky. Myslelo se i na zvuk a jsou zde dva obousměrné reproduktory (woofer + tweeter). Dále je zde 6 mikrofonů.
Brýle jako takové spustí ve své podstatě jakoukoliv aplikaci pro Android a již nyní existují speciálně upravené, které umí lépe využít možnosti brýlí, včetně Netflixu.
Do Česka asi jen tak brzy nezavítají, ale na ty největší trhu míří již nyní. Cena v USA je nastavena na 1800 dolarů, což je v přepočtu přibližně 37 700 Kč bez daně a poplatku. Česká cena by se mohla pohybovat kolem 49 000 Kč, což je podstatně nižší suma než v případě Applu, jako hlavního konkurenta.
Zdroj: gsmarena.com
