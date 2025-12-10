EU vyšetřuje Google z důvodů rostoucích obavy z dominance umělé inteligence

EU vyšetřuje Google z důvodů rostoucích obavy z dominance umělé inteligence2025-12-10T20:00:30+01:00
• 10. 12. 2025#Android

Zdroj: Grok

Evropská unie zahájila vyšetřování společnosti Google kvůli podezření, že zneužívá své dominantní postavení na trhu a omezuje konkurenci v oblasti umělé inteligence. Důvodem jsou nové AI funkce jako Google Overviews a trénování generativních modelů na obsahu webových vydavatelů a tvůrců z YouTube – často bez jejich svolení či náhrady.

Hrozba jménem Google Zero

V centru vyšetřování stojí tzv. fenomén „Google Zero“ – tedy hypotetický, ale čím dál reálnější scénář, kdy Google přestane uživatele odkazovat na externí weby a místo toho jim nabídne odpovědi generované umělou inteligencí přímo ve výsledcích vyhledávání. Tím by došlo ke značnému omezení návštěvnosti třetích stran, což by mohlo vážně ohrozit nezávislé vydavatele, blogery i novinářské weby, jejichž existence je často závislá na příchozím provozu z Googlu.

Evropská komise vyjádřila obavy z toho, že Google používá obsah vydavatelů a YouTube tvůrců bez odpovídající kompenzace nebo možnosti odmítnutí, a zároveň si vytváří výhodu oproti jiným AI společnostem, kterým přístup k podobnému obsahu buď odepírá, nebo ho výrazně omezuje.

Dvojí metr pro trénování AI?

Zvláštní pozornost evropská komise věnuje i platformě YouTube, která sice umožňuje Googlu využívat nahraný obsah pro trénink vlastních AI modelů, ale zakazuje jeho využití pro trénink konkurenčních systémů. Takové nastavení může výrazně narušit férové podmínky na trhu a zvýhodnit Google na úkor ostatních hráčů.

Gemini header image 1722x1153x

Zdroj: The Verge

Komise se bude rovněž zabývat tím, zda vydavatelé mají skutečně možnost chránit svůj obsah před použitím v AI funkcích, aniž by tím ztratili přístup ke klasickému vyhledávání. Pro mnoho z nich by taková situace znamenala obchodní katastrofu.

Vyšetřování bez termínu, ale s vysokým důrazem

Evropská komise označila případ jako prioritní a zdůraznila, že nejde pouze o technologickou nebo tržní záležitost, ale o zásadní otázku svobody, plurality médií a demokratického přístupu k informacím. Komisařka pro hospodářskou soutěž Teresa Ribera uvedla: „Svobodná a demokratická společnost závisí na různorodých médiích, otevřeném přístupu k informacím a živé tvůrčí scéně. Tato hodnota je ústředním pilířem evropské identity.“

Zatím není stanoven žádný termín pro dokončení šetření. Pokud bude Google shledán vinným z porušení antimonopolních pravidel EU, může mu hrozit pokuta až 10 % jeho celosvětového ročního obratu. S ohledem na to, že mateřská společnost Alphabet v roce 2024 vykázala tržby ve výši 350 miliard dolarů, by představovala výše potenciální pokuty částku až 35 miliard dolarů.

Zdroj: theverge.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Motorola Edge 70 drtí iPhone Air: Nálož v balení jako bonus

💡ANKETA: Kupujete o Vánocích techniku spíš sobě, nebo ostatním?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

Satechi
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat