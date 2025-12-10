EU vyšetřuje Google z důvodů rostoucích obavy z dominance umělé inteligence

Zdroj: Grok
Evropská unie zahájila vyšetřování společnosti Google kvůli podezření, že zneužívá své dominantní postavení na trhu a omezuje konkurenci v oblasti umělé inteligence. Důvodem jsou nové AI funkce jako Google Overviews a trénování generativních modelů na obsahu webových vydavatelů a tvůrců z YouTube – často bez jejich svolení či náhrady.
Hrozba jménem Google Zero
V centru vyšetřování stojí tzv. fenomén „Google Zero“ – tedy hypotetický, ale čím dál reálnější scénář, kdy Google přestane uživatele odkazovat na externí weby a místo toho jim nabídne odpovědi generované umělou inteligencí přímo ve výsledcích vyhledávání. Tím by došlo ke značnému omezení návštěvnosti třetích stran, což by mohlo vážně ohrozit nezávislé vydavatele, blogery i novinářské weby, jejichž existence je často závislá na příchozím provozu z Googlu.
Evropská komise vyjádřila obavy z toho, že Google používá obsah vydavatelů a YouTube tvůrců bez odpovídající kompenzace nebo možnosti odmítnutí, a zároveň si vytváří výhodu oproti jiným AI společnostem, kterým přístup k podobnému obsahu buď odepírá, nebo ho výrazně omezuje.
Dvojí metr pro trénování AI?
Zvláštní pozornost evropská komise věnuje i platformě YouTube, která sice umožňuje Googlu využívat nahraný obsah pro trénink vlastních AI modelů, ale zakazuje jeho využití pro trénink konkurenčních systémů. Takové nastavení může výrazně narušit férové podmínky na trhu a zvýhodnit Google na úkor ostatních hráčů.
Komise se bude rovněž zabývat tím, zda vydavatelé mají skutečně možnost chránit svůj obsah před použitím v AI funkcích, aniž by tím ztratili přístup ke klasickému vyhledávání. Pro mnoho z nich by taková situace znamenala obchodní katastrofu.
Vyšetřování bez termínu, ale s vysokým důrazem
Evropská komise označila případ jako prioritní a zdůraznila, že nejde pouze o technologickou nebo tržní záležitost, ale o zásadní otázku svobody, plurality médií a demokratického přístupu k informacím. Komisařka pro hospodářskou soutěž Teresa Ribera uvedla: „Svobodná a demokratická společnost závisí na různorodých médiích, otevřeném přístupu k informacím a živé tvůrčí scéně. Tato hodnota je ústředním pilířem evropské identity.“
Zatím není stanoven žádný termín pro dokončení šetření. Pokud bude Google shledán vinným z porušení antimonopolních pravidel EU, může mu hrozit pokuta až 10 % jeho celosvětového ročního obratu. S ohledem na to, že mateřská společnost Alphabet v roce 2024 vykázala tržby ve výši 350 miliard dolarů, by představovala výše potenciální pokuty částku až 35 miliard dolarů.
