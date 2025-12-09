Facebook a Instagram upraví reklamy pro uživatele v EU

Zdroj: DALL E
Legislativa DMA (Digital Markets Act) v rámci EU dělá některým společnostem vrásky a musí se přizpůsobovat požadavkům. Už padlo celkem dost pokut za porušování, přičemž Meta nepatří mezi výjimky. V dubnu totiž Meta dostala pokutu ve výši 200 milionů eur za reklamy, respektive kvůli samotné možnosti volby.
Méně osobních dat
Samotná pokuta byla za to, že Meta na svých platformách Facebook a Instagram nabídla uživatelům jen dvě možnosti. Buď si budou platit za odstranění reklam ze sociálních sítí, nebo jednoduše budou souhlasit se sdílením osobních dat za účelem zobrazování personalizovaných reklam. Jiná možnost nebyla, což se EU nelíbilo.
Pokuta asi byla dostatečná na to, aby došlo ke změně. Evropská komise informuje na svých stránkách, že došlo k vyřešení problému a že samotné řešení bude oficiálně představeno a zavedeno v lednu 2026 společnosti Meta. Ze samotného vyjádření vyplývá, že současné dvě možnosti, tedy plný souhlas s personalizovanými reklamami a placením za odstranění reklam, budou rozšířeny o třetí možnost.
Právě ta třetí nabídne sdílení menšího množství sdílení soukromých informací, takže reklamy budou méně personalizované. Nebude se tedy jednat o plný zákaz, jen omezení. Co konkrétně to bude obnášet, to zatím nevíme. Budeme si muset počkat pár týdnů na oficiální představení.
Zdroje: digital-markets-act.ec.europa.eu, theverge.com
