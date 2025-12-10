Aplikace Google Fotky dostává nové funkce

Google v tomto týdnu opět představuje jednu novinku za druhou a došla řada i na službu Google Fotky, respektive na samotnou aplikaci. Ta dostala několik vylepšení.

Nejen nový editor

Google se snaží napomoci ve vytváření momentek pomocí nového nástroje, kde je k dispozici několik šablon. Následně vyberete fotky či videa a o zbytek se postará aplikace. Něco podobného jsme zde již měli, ale toto rozšíření je trochu jiné. Po vygenerování se nabízí hotové video. Naskytne se obrazovka s připraveným projektem, kde můžete dělat změny, upravovat střih a přidávat elementy.

videoframe 2074 1080x1080x videoframe 17088 1080x1080x

Zdroj: Google

Současně s tím se představuje přepracovaný editor videa, kde se hlavně nabízí univerzálnější časová osa. Navíc je podpora více klipů a také adaptivní plátno. Nechybí funkce jako přidání textu nebo automatické vylepšení. Součástí je i hudební knihovna, takže do videa můžete přidat hudbu z velké databáze. Ta se mimo jiné řadí do několika kategorií.

I samotné přidání textu má v sobě další možnosti, takže můžete vybrat z mnoha barev, stylů a také přímo si nastavit umístění, případně barevné pozadí. Editor také umí upravovat styly jednotlivých klipů, nemusíte tedy vybírat jeden univerzální pro všechny sekvence ve videu. Nabízí se i funkce jako stabilizace, takže celkově si jde pohrát s videem trochu lépe. Všechny tyto novinky míří do aplikací pro Android a iOS.

Zdroj: Tisková zpráva

