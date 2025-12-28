Huawei uvedl sérii Nova, Apple s 3D fotkami a další technologické novinky: To nej z týdne #52

Huawei uvedl sérii Nova, Apple s 3D fotkami a další technologické novinky: To nej z týdne #52
• 28. 12. 2025#Příslušenství

Zdroj: Xiaomi

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Můžete se přihlásit k odběru newsletteru pro pravidelný přehled.

Huawei Nova 15: Tři nové modely cílí na střední třídu s důrazem na fotoaparáty a design

Už jsou dávno pryč časy, co Huawei vydával jeden mobil za druhým, ale i tak se společnost aspoň soustředila na hlavní modelové řady, které postupně obnovuje. Nyní zde máme tři novinky ze střední třídy. Na trh tedy míří Huawei Nova 15, Huawei Nova 15 Pro a Huawei Nova 15 Ultra. [pokračování článku]

Zdroj: Huawei

Zdroj: Huawei

Trh s chytrými hodinkami a náramky roste. Huawei a Xiaomi vedou, Apple spoléhá na pokročilé funkce

Globální trh s nositelnými zařízeními na zápěstí, tedy s chytrými hodinkami a fitness náramky, dosáhl za prvních devět měsíců tohoto roku objemu přes 150 milionů kusů. To představuje meziroční růst o 10 %, jak uvádí nová zpráva analytické společnosti IDC. [pokračování článku]

Huawei Watch 5; zdroj: Dotekománie

Huawei Watch 5; zdroj: Dotekománie

Apple představil SHARP: open-source model, který z jediné fotky vytvoří realistickou 3D scénu během mrknutí oka

Apple zveřejnil nový AI model s názvem SHARP, který dokáže z běžné 2D fotografie okamžitě vytvořit fotorealistický 3D pohled. Model je dostupný v rámci licence open-source a vývojáři i nadšenci si ho mohou sami vyzkoušet. Výsledky jsou ohromující. [pokračování článku]

Zdroj: Apple

Zdroj: Apple

HMD vypouští novou řadu levných sluchátek

Společnost HMD si na období vánočních svátků připravila poměrně zásadní aktualizaci nabídky bezdrátových sluchátek. Zbrusu nová řada dostala název Dub a pro začátek obsahuje celkem šest přírůstků s označením P70, P60, S60, X50 Pro, X50, P50. Cenově dostupné novinky nemají nijak zvláštní výbavu, přičemž je můžeme bez problému zařadit mezi základní zástupce. [pokračování článku]

HMD - série Dub | Zdroj: Fonearena

HMD – série Dub | Zdroj: Fonearena

Instagram rozšiřuje video nabídku: Nová aplikace pro TV a plány s delšími videi

Většina novinek u sociální sítě Instagram se točí kolem Reels, tedy vertikálních videí. Pak se sem tam objevují aktualizace dočasných příběhů a pokud jde o běžné fotky, respektive jejich sdílení, už to asi není priorita. Instagram se tedy profiluje více jako platforma pro videa. Nebude tomu jinak v nadcházející době, jak se nyní dozvídáme. [pokračování článku]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Zdroj: Dotekomanie.cz

Xiaomi 17 Ultra oficiálně, i ve verzi Leica Edition

Xiaomi již představilo Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max současně se základní verzí. Dnes zde máme další pokračování v podobě novinek Xiaomi 17 Ultra a Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Jedná se více méně o stejné modely, ale upravená varianta má něco navíc. [pokračování článku]

Zdroj: Xiaomi

Zdroj: Xiaomi

Podcast: Takto se vyrábí telefony Honoru v Číně

Navštívili jsme dvě moderní továrny značky Honor, a tak si pojďme říct něco více o tom, jak se tyto telefony montují. Podívali jsme se na výrobu modelů Honor Magic 8 Pro a Honor Magic 8 Lite. První model, tedy ten vyšší se vyrábí v Shenzhenu, druhý pak ve městě Xi An. [pokračování článku]

Honor Win mobily mají 10 000 mAh, větráček, i odolnost

Aktuální top model od Honoru je Magic8 Pro, čemuž se firma hodně věnuje ve svém marketingu, ale v Číně došlo na představení dvou novinek, které jsou asi o něco zajímavější, nebo minimálně jsou netradiční. Jmenují se Honor Win a Honor Win RT. [pokračování článku]

Zdroj: Honor

Zdroj: Honor

Gmail vám umožní si změnit e-mailovou adresu, nebo spíše přidat alias

Při registraci do online služeb je někdy problém si vybrat vhodné uživatelské jméno, zejména pokud bude viditelné nebo veřejně dostupné. Něco takového se řeší u Gmailu, tedy e-mailové adresy od Googlu. Pokud už máte účet a nelíbí se vám adresa, tak jste do této chvíle nemohli nic učinit pro změnu, tedy až na vytvoření nového e-mailu. Google ale začíná zavádět možnost změny. [pokračování článku]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Zdroj: Dotekomanie.cz

Exynos 5410 je nový modem pro Galaxy S26 sérii

Před týdnem Samsung představil Exynos 2600, první 2nm mobilní procesor na světě, který by mohl obstát v těžké konkurenci, ale zatím se neví, jestli se dostane na všechny trhy v mobilech Galaxy S26. Dnes zde máme další novinku, která bude součástí nadcházející generace top modelů. [pokračování článku]

Zdroj: Samsung

Zdroj: Samsung

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL.

Komentáře

Dotekománie.cz

