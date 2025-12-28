Huawei uvedl sérii Nova, Apple s 3D fotkami a další technologické novinky: To nej z týdne #52

Zdroj: Xiaomi
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Tip: Můžete se přihlásit k odběru newsletteru pro pravidelný přehled.
Huawei Nova 15: Tři nové modely cílí na střední třídu s důrazem na fotoaparáty a design
Už jsou dávno pryč časy, co Huawei vydával jeden mobil za druhým, ale i tak se společnost aspoň soustředila na hlavní modelové řady, které postupně obnovuje. Nyní zde máme tři novinky ze střední třídy. Na trh tedy míří Huawei Nova 15, Huawei Nova 15 Pro a Huawei Nova 15 Ultra. [pokračování článku]
Trh s chytrými hodinkami a náramky roste. Huawei a Xiaomi vedou, Apple spoléhá na pokročilé funkce
Globální trh s nositelnými zařízeními na zápěstí, tedy s chytrými hodinkami a fitness náramky, dosáhl za prvních devět měsíců tohoto roku objemu přes 150 milionů kusů. To představuje meziroční růst o 10 %, jak uvádí nová zpráva analytické společnosti IDC. [pokračování článku]
Apple představil SHARP: open-source model, který z jediné fotky vytvoří realistickou 3D scénu během mrknutí oka
Apple zveřejnil nový AI model s názvem SHARP, který dokáže z běžné 2D fotografie okamžitě vytvořit fotorealistický 3D pohled. Model je dostupný v rámci licence open-source a vývojáři i nadšenci si ho mohou sami vyzkoušet. Výsledky jsou ohromující. [pokračování článku]
HMD vypouští novou řadu levných sluchátek
Společnost HMD si na období vánočních svátků připravila poměrně zásadní aktualizaci nabídky bezdrátových sluchátek. Zbrusu nová řada dostala název Dub a pro začátek obsahuje celkem šest přírůstků s označením P70, P60, S60, X50 Pro, X50, P50. Cenově dostupné novinky nemají nijak zvláštní výbavu, přičemž je můžeme bez problému zařadit mezi základní zástupce. [pokračování článku]
Instagram rozšiřuje video nabídku: Nová aplikace pro TV a plány s delšími videi
Většina novinek u sociální sítě Instagram se točí kolem Reels, tedy vertikálních videí. Pak se sem tam objevují aktualizace dočasných příběhů a pokud jde o běžné fotky, respektive jejich sdílení, už to asi není priorita. Instagram se tedy profiluje více jako platforma pro videa. Nebude tomu jinak v nadcházející době, jak se nyní dozvídáme. [pokračování článku]
Xiaomi 17 Ultra oficiálně, i ve verzi Leica Edition
Xiaomi již představilo Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max současně se základní verzí. Dnes zde máme další pokračování v podobě novinek Xiaomi 17 Ultra a Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Jedná se více méně o stejné modely, ale upravená varianta má něco navíc. [pokračování článku]
Podcast: Takto se vyrábí telefony Honoru v Číně
Navštívili jsme dvě moderní továrny značky Honor, a tak si pojďme říct něco více o tom, jak se tyto telefony montují. Podívali jsme se na výrobu modelů Honor Magic 8 Pro a Honor Magic 8 Lite. První model, tedy ten vyšší se vyrábí v Shenzhenu, druhý pak ve městě Xi An. [pokračování článku]
Honor Win mobily mají 10 000 mAh, větráček, i odolnost
Aktuální top model od Honoru je Magic8 Pro, čemuž se firma hodně věnuje ve svém marketingu, ale v Číně došlo na představení dvou novinek, které jsou asi o něco zajímavější, nebo minimálně jsou netradiční. Jmenují se Honor Win a Honor Win RT. [pokračování článku]
Gmail vám umožní si změnit e-mailovou adresu, nebo spíše přidat alias
Při registraci do online služeb je někdy problém si vybrat vhodné uživatelské jméno, zejména pokud bude viditelné nebo veřejně dostupné. Něco takového se řeší u Gmailu, tedy e-mailové adresy od Googlu. Pokud už máte účet a nelíbí se vám adresa, tak jste do této chvíle nemohli nic učinit pro změnu, tedy až na vytvoření nového e-mailu. Google ale začíná zavádět možnost změny. [pokračování článku]
Exynos 5410 je nový modem pro Galaxy S26 sérii
Před týdnem Samsung představil Exynos 2600, první 2nm mobilní procesor na světě, který by mohl obstát v těžké konkurenci, ale zatím se neví, jestli se dostane na všechny trhy v mobilech Galaxy S26. Dnes zde máme další novinku, která bude součástí nadcházející generace top modelů. [pokračování článku]
Předchozí týden: Překladač, továrny Honor, odkazy na Facebooku: To nej z týdne #51
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Mega výprodej roku na Alze přináší výrazné slevy na chytré hodinky Garmin, Apple i Huawei
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře