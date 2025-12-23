Apple představil SHARP: open-source model, který z jediné fotky vytvoří realistickou 3D scénu během mrknutí oka

Apple představil SHARP: open-source model, který z jediné fotky vytvoří realistickou 3D scénu během mrknutí oka2025-12-23T11:38:13+01:00
• 23. 12. 2025#Aplikace #iOS

Zdroj: Apple

Apple zveřejnil nový AI model s názvem SHARP, který dokáže z běžné 2D fotografie okamžitě vytvořit fotorealistický 3D pohled. Model je dostupný v rámci licence open-source a vývojáři i nadšenci si ho mohou sami vyzkoušet. Výsledky jsou ohromující.

3D scéna z jediné fotky? SHARP ji vytvoří za méně než sekundu

V publikované studii Sharp Monocular View Synthesis in Less Than a Second Apple popisuje, jak vyvinul neuronovou síť, která dokáže v jediném průchodu predikovat kompletní 3D reprezentaci scény na základě jediné fotografie. Tento proces trvá méně než jednu sekundu na běžné GPU a výsledkem je vysoce realistický 3D výhled, který lze plynule renderovat z blízkých úhlů.

Klíčem k tomu je použití tzv. 3D Gaussians – miliónů drobných „rozmazaných bodů“ světla a barvy umístěných v prostoru, které společně vytvoří věrohodnou 3D scénu. A zatímco jiné metody vyžadují desítky až stovky fotografií z různých úhlů, SHARP si vystačí s jediným snímkem.

Jak to vlastně celé funguje?

Model se nejprve snaží odhadnout hloubku scény a následně, díky rozsáhlému tréninku na syntetických i reálných datech, doplňuje geometrické a světelné informace, které pak využije k vytvoření 3D reprezentace složené z Gaussovských bodů. Tato reprezentace je metrická – tedy s absolutním měřítkem – a umožňuje pohyb „kamerou“ v prostoru s realistickým zachováním měřítka a perspektivy. Výsledné 3D pohledy jsou překvapivě stabilní a věrné, alespoň pokud se držíte v blízkosti původního úhlu záběru.

Špičková kvalita, rekordní rychlost

Výsledky testů ukazují, že SHARP překonává dosavadní modely jako Gen3C nejen v kvalitě výstupu, ale také v rychlosti generování. Snížení metrik LPIPS o 25–34 % a DISTS o 21–43 % znamená viditelně lepší shodu s realitou. Navíc, zatímco jiné metody vyžadují minuty nebo hodiny výpočtů, SHARP pracuje v reálném čase.

Rychlost modelu je vykoupena tím, že SHARP nevytváří části scény, které nejsou na původní fotografii vidět. Jinými slovy – můžete se „podívat“ trochu ze strany nebo z výšky, ale nemůžete obejít roh nebo zobrazit zadní část objektu. To je ale cenou za rychlost, stabilitu a fotorealistický výstup.

Open-source přináší SHARP pro každého

Apple zveřejnil model volně na GitHubu, a během několika dnů už se objevily první testy komunity. Uživatelé sdílejí svá videa i interaktivní pohledy na Twitteru/X a ukazují možnosti použití v praxi – například pro vizualizace, design interiérů, architekturu nebo i základní animace. I když je zatím model zaměřen na statické výstupy, už nyní se objevují pokusy o rozšíření do videa nebo o generování animovaných 3D scén z obyčejných fotek.

Zdroj: 9to5mac.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

iPhone Air je past? Ztrácí hodnotu rekordním tempem (až 48 %!)

💡ANKETA: Jakým způsobem nejčastěji odemykáte svůj telefon?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

Satechi
Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat