Gmail vám umožní si změnit e-mailovou adresu, nebo spíše přidat alias

Při registraci do online služeb je někdy problém si vybrat vhodné uživatelské jméno, zejména pokud bude viditelné nebo veřejně dostupné. Něco takového se řeší u Gmailu, tedy e-mailové adresy od Googlu. Pokud už máte účet a nelíbí se vám adresa, tak jste do této chvíle nemohli nic učinit pro změnu, tedy až na vytvoření nového e-mailu. Google ale začíná zavádět možnost změny.
Alias k Gmailu
Google na svých stránkách podpory informuje, že zavádí možnost nastavení nové e-mailové adresy pro účty používající @gmail.com, ale není to bez podmínek a omezení. V první řadě je nutné uvést, že po nastavení nové adresy nedochází ke smazání té staré. Bude fungovat jako alias a budete ji moci používat nadále. I všechny e-maily, které přijdou na starou adresu se dostanou do schránky.
Při vytvoření nové adresy nebudete moci vytvořit po dobu 12 měsíců další. Celkem můžete změnit adresu třikrát, takže můžete mít i 4 e-mailové adresy k jednomu účtu, jen to tedy bude trvat tři roky. Zajímavostí je, že budete moci odesílat e-maily z jakékoliv adresy, kterou máte s účtem svázanou. Klidně tedy můžete posílat ze staré i nové adresy.
Jedná se o zajímavou vychytávku a více méně možnost i konečně dopřát adresu, která bude více odpovídat představám. Co se týče dostupnosti, tak bude postupná, takže ji ještě nemusíte mít k dispozici. Pro nastavení stačí postupovat podle tohoto návodu:
Krok 1: Zkontrolujte, zda můžete e-mail účtu Google změnit
- Na počítači přejděte na adresu myaccount.google.com/google-account-email. Může se zobrazit výzva k přihlášení.
- Vlevo nahoře klikněte na Osobní údaje.
- Klikněte na E-mail E-mail účtu Google.
- V části E-mail účtu Google klikněte na Změnit e-mail účtu Google. Pokud tuto možnost nevidíte, pravděpodobně nelze e-mail účtu Google změnit. Pokud tuto možnost vidíte, přejděte ke kroku 2.
Krok 2: Prověřte potenciální problémy
Pokud změníte e-mail účtu Google, který končí na @gmail.com, na novou adresu, která také končí na @gmail.com, může dojít k problémům se službami a funkcemi Google. Před změnou zkontrolujte, zda se na vás nevztahuje některá z těchto situací:
- Používáte Chromebook. Co byste měli udělat nejdřív, pokud používáte Chromebook
- U webů třetích stran používáte Přihlášení přes Google. Jak tato změna může ovlivnit Přihlášení přes Google
- Vzdáleně se připojujete pomocí Vzdálené plochy Chrome. Přečtěte si, jak opravit vzdálená připojení.
Doporučujeme také preventivně zálohovat data. Některá nastavení aplikací se můžou resetovat. Je to podobné, jako když se přihlásíte do nového zařízení. Využijte následující pokyny:
- Zálohování a obnovení dat v zařízení Android
- Přihlášení a synchronizace v Chromu
- Export, zálohování a obnovení kontaktů
- Zálohování fotek a videí
- Zálohování dat časové osy
- Opětovné nastavení aplikací
Tip: Ke své staré adrese Gmailu se můžete kdykoli vrátit. Nová adresa Gmailu vám zůstane. Přečtěte si, jak se vrátit ke staré adrese Gmailu.
Krok 3: Změňte e-mail účtu Google
- Zadejte nové uživatelské jméno, které chcete použít. Je nutné vybrat adresu, kterou v současnosti nepoužívá jiný účet Google nebo kterou v minulosti sice používal někdo jiný, ale následně ji smazal.
- Klikněte na Změnit e-mail Ano, změnit e-mail.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Po dokončení budete mít nový e-mail účtu Google a starý e-mail se zobrazí jako alternativní e-mail.
