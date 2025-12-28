Aktuálně probíhající akce „Mega výprodej roku“ na e-shopu Alza.cz se výrazně dotýká segmentu nositelné elektroniky. Zákazníci mají nyní příležitost pořídit prémiové modely sportovních testerů, elegantních městských hodinek i dětských modelů za zvýhodněné ceny. Akce zahrnuje široké spektrum značek od outdoorových specialistů až po lídry v oblasti lifestylových technologií.
Chytré hodinky Garmin pro náročné sportovce
Značka Garmin je synonymem pro odolnost a precizní měření sportovních aktivit. V rámci výprodeje se do slevy dostaly modely určené jak pro děti, tak pro extrémní sportovce vyžadující solární dobíjení či taktické funkce. Výhodně lze pořídit i oblíbenou řadu Fenix s topografickými mapami.
- Garmin vívofit jr. 3 Black Cosmic (-32 %)
- Garmin Instinct 2X Solar Flame Red (-21 %)
- Garmin Instinct 3 50mm AMOLED Tactical Edition Black (-17 %)
- Garmin Fenix 7 Pro Gray/Black Band + voucher Topo Czech (-17 %)
- Garmin Instinct E 45mm Electric lime/Electric lime band (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Apple Watch s nejnovějšími technologiemi
Pro uživatele ekosystému Apple jsou připraveny slevy na nejnovější generace hodinek Apple Watch. Nabídka zahrnuje modely s hliníkovým i titanovým tělem a podporou Cellular připojení, které umožňuje využívat hodinky nezávisle na iPhonu. K dispozici jsou různé barevné varianty a velikosti řemínků.
- Apple Watch Series 11 Cellular 42mm Břidlicově šedý titan s černým sportovním řemínkem – S/M (-5 %)
- Apple Watch Series 11 Cellular 42mm Vesmírně šedý hliník s černým sportovním řemínkem – M/L (-5 %)
- Apple Watch Series 11 Cellular 46mm Zlatý titan se zlatým milánským tahem – M/L (-5 %)
- Apple Watch Series 11 Cellular 46mm Vesmírně šedý hliník s černým sportovním řemínkem – M/L (-5 %)
- Další slevy najdete zde
Inovace a styl od Huawei
Huawei pokračuje v trendu kombinování dlouhé výdrže baterie s elegantním designem. V akční nabídce se objevují modely zaměřené na zdravotní monitoring, včetně měření krevního tlaku, i stylové kousky vhodné pro každodenní nošení do společnosti i na sport.
- Huawei Watch Fit 4 Pro Zelené (-10 %)
- Huawei Watch D2 Blue (-15 %)
- Huawei Watch GT 6 46mm Black (-10 %)
- Huawei Watch 5 42mm LTE Stříbrné (-15 %)
- Huawei Watch Fit 3 Gold (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Dostupné chytré hodinky pro každého
Výprodej pamatuje i na cenově dostupnější kategorie, které jsou ideální jako vstupní zařízení do světa chytré elektroniky nebo jako první chytré hodinky pro děti. Značka LAMAX nabízí modely s hravým designem a základními chytrými funkcemi za zlomkovou cenu oproti prémiovým konkurentům.
- LAMAX WatchY4 Play Blue (-20 %)
- LAMAX BCool 2 Play Rose Gold (-20 %)
- LAMAX BCool 2 Play Blue (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku zlevněných produktů v rámci akce Mega výprodej roku naleznete přímo na stránkách prodejce.
