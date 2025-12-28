Mega výprodej roku na Alze přináší výrazné slevy na chytré hodinky Garmin, Apple i Huawei KOMERČNÍ ČLÁNEK

Mega výprodej roku na Alze přináší výrazné slevy na chytré hodinky Garmin, Apple i Huawei2025-12-27T19:30:27+01:00
• 28. 12. 2025#Příslušenství
1

Aktuálně probíhající akce „Mega výprodej roku“ na e-shopu Alza.cz se výrazně dotýká segmentu nositelné elektroniky. Zákazníci mají nyní příležitost pořídit prémiové modely sportovních testerů, elegantních městských hodinek i dětských modelů za zvýhodněné ceny. Akce zahrnuje široké spektrum značek od outdoorových specialistů až po lídry v oblasti lifestylových technologií.

Chytré hodinky Garmin pro náročné sportovce

Značka Garmin je synonymem pro odolnost a precizní měření sportovních aktivit. V rámci výprodeje se do slevy dostaly modely určené jak pro děti, tak pro extrémní sportovce vyžadující solární dobíjení či taktické funkce. Výhodně lze pořídit i oblíbenou řadu Fenix s topografickými mapami.

Apple Watch s nejnovějšími technologiemi

Pro uživatele ekosystému Apple jsou připraveny slevy na nejnovější generace hodinek Apple Watch. Nabídka zahrnuje modely s hliníkovým i titanovým tělem a podporou Cellular připojení, které umožňuje využívat hodinky nezávisle na iPhonu. K dispozici jsou různé barevné varianty a velikosti řemínků.

Inovace a styl od Huawei

Huawei pokračuje v trendu kombinování dlouhé výdrže baterie s elegantním designem. V akční nabídce se objevují modely zaměřené na zdravotní monitoring, včetně měření krevního tlaku, i stylové kousky vhodné pro každodenní nošení do společnosti i na sport.

Dostupné chytré hodinky pro každého

Výprodej pamatuje i na cenově dostupnější kategorie, které jsou ideální jako vstupní zařízení do světa chytré elektroniky nebo jako první chytré hodinky pro děti. Značka LAMAX nabízí modely s hravým designem a základními chytrými funkcemi za zlomkovou cenu oproti prémiovým konkurentům.

Kompletní nabídku zlevněných produktů v rámci akce Mega výprodej roku naleznete přímo na stránkách prodejce.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vzali mi telefon a zakázali fotit: Exkluzivní reportáž z útrob Honoru

💡ANKETA: Jakým způsobem nejčastěji odemykáte svůj telefon?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

patik kludský

28. 12. 2025, 11:24

5% sleva to snad ani nestojí za zmínku ne? 🤔

Reklama

Satechi
Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat