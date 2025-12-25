Xiaomi 17 Ultra oficiálně, i ve verzi Leica Edition

Zdroj: Xiaomi
Xiaomi již představilo Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max současně se základní verzí. Dnes zde máme další pokračování v podobě novinek Xiaomi 17 Ultra a Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Jedná se více méně o stejné modely, ale upravená varianta má něco navíc.
Xiaomi 17 Ultra
Jak byste asi čekali od nejvyššího modelu, specifikace nabízí to nejlepší, co firma může aktuálně nabídnout. Samozřejmě se nešlo do extrémů, ale dá se říci, že právě Xiaomi 17 Ultra je určena pro nadšence do focení, čemuž odpovídá fotografická výbava a také příslušenství. I v tomto případě lze dokoupit speciální obal a držák v jednom s tlačítky navíc, takže z mobilu uděláte víc foťák.
Firma si hodně nechala záležet hlavně na periskopickém zoomu, kde je variabilní clona a zvládá i plynulý zoom. Není to poprvé, co se taková technologie objevuje v mobilu, ale rozhodně není běžná. I další senzory mají nabízet vyšší kvalitu výstupu, a to i v případě natáčení videí. Po designové stránce se odehrály subtilní změny, ale to ničemu nevadí.
Tentokrát jsme se ale dočkali speciální verze, která se jmenuje Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Nejde zde jen o design nebo použité materiály. Kolem fotomodulu je kroužek, který slouží pro ostření. Ačkoliv byste si řekli, že tento prvek oslabí odolnost vůči vodě a prachu, ale na tom se zapracovalo a mobil stále splňuje certifikaci IP69 stejně jako běžný model.
Samozřejmě je otázkou, jestli se tento kousek podívá do Evropy. Základní verze Xiaomi 17 Ultra začíná na ceně 20 500 Kč po přepočtu, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition pak na cca 23 500 Kč. Ceny jsou ale bez daně a poplatků.
Specifikace
- displej: 6,9 palců, 2608 x 1200 pixelů (2K), OLED, 20:9, LTPO, 1-120Hz, až 3500 nitů, Xiaomi Shield Glass 3.0
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12/16 GB LPPDDR5x RAM
- úložiště: 512/1TB UFS 4.1
- Dual SIM (nano + nano)
- Xiaomi HyperOS 3.0
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.67, OIS
- 50 MPx, 115° + 5cm makro, f/2.2
- 200 MPx, ƒ/2.39-2.96, 3,2-4,3x zoom, 30cm telefoto makro, OIS
- přední – 50 MPx
- zadní – 50 MPx, f/1.67, OIS
- ultrasonická čtečka otisků prstů
- stereo, Dolby Atmos
- IP66 + IP68 + IP69
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, BeidouB1I + B1C+ B2a｜GPS: L1 + L5｜Galileo: E1 + E5a | GLONASS: G1｜QZSS: L1 + L5｜NavIC: L5, USB Type-C 3.2 Gen 2, NFC
- rozměry: 162,9 × 77,6 × 8,29 mm; 223,4 gramů
- baterie: 6800 mAh + 90W USB C, 50W bezdrátově
Zdroj: fonearena.com
