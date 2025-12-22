Huawei Nova 15: Tři nové modely cílí na střední třídu s důrazem na fotoaparáty a design

Zdroj: Huawei
Už jsou dávno pryč časy, co Huawei vydával jeden mobil za druhým, ale i tak se společnost aspoň soustředila na hlavní modelové řady, které postupně obnovuje. Nyní zde máme tři novinky ze střední třídy. Na trh tedy míří Huawei Nova 15, Huawei Nova 15 Pro a Huawei Nova 15 Ultra.
Tři kousky, jeden skoro top model
Základní model Huawei Nova 15 je typickým zástupcem střední třídy, i tak je zde i větší kapacita baterie, tedy 6000 mAh s podporou 100W nabíjení. Fotografická výbava je lehce nestandardní, jelikož není k dispozici ultra širokoúhlý snímač. Místo toho je zde teleobjektiv a spektrální senzor. Ten je mimo jiné společný pro všechny. Jak je ale vidět, společnost se snaží i o originálnější design zadní strany, tedy spíše foto modulu.
Huawei Nova 15 Pro je na tom o něco lépe ve všech ohledech. Displej je jasnější a má navíc variabilní obnovovací frekvenci. Zadní strana již dostala ultra širokoúhlý foťák a navíc spektrální snímač je nově i na přední straně. Baterie má o něco větší kapacitu baterie, ale jinak je zde stejná certifikace IP65.
Huawei Nova 15 Ultra je nejvýkonnější a nejvybavenější. Fotografická výbava byla rozšířena a i odolnost navýšena. Baterii si zachoval na kapacitě 6500 mAh jako model výše, ale je zde navíc bezdrátové nabíjení. Je zde ale jedna zajímavost. Ačkoli mají všechny modely OLED displeje, tak čtečky otisků prstů najdete u všech modelů na boční straně.
Huawei přímo na svých stránkách uvádí jen velikosti úložišť, ale již se nezmiňuje o velikosti operačních pamětí. Zatím nevíme, jestli se novinky dostanou na český trh, případně ten evropský, ale nevypadají špatně. Ceny jsou následující:
- Huawei Nova 15 – cca od 7 900 Kč (bez daně a poplatků)
- Huawei Nova 15 Pro – cca od 10 300 Kč (bez daně a poplatků)
- Huawei Nova 15 Ultra – cca od 12 300 Kč (bez daně a poplatků)
Specifikace
|HUAWEI nova 15 Ultra
|HUAWEI nova 15 Pro
|HUAWEI nova 15
|displej
|6,84 palců OLED, 1–120 Hz LTPO, 2856 × 1320 pixelů, až 4000 nitů
|6,7 palců OLED, 120 Hz, 2412 × 1084 pixelů
|procesor
|Kirin 9010S
|Kirin 8020
|úložiště
|256/512 GB / 1 TB
|256/512 GB
|Operační systém
|HarmonyOS 6.0
|Foťáky
|
|
|
|Konektivita
|Wi-Fi, Bluetooth 6.0, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC, NFC, USB-C
|čtečka otisků
|boční
|odolnost
|IP68 / IP69
|IP65
|zvuk
|stereo
|rozměry a hmotnost
|163 × 78 × 6,8 mm, 209 gramů
|163 × 78 × 6,9 mm, 202 gramů
|161,9 × 75,5 × 7,2 mm, 196 gramů
|baterie a nabíjení
|6500 mAh, 100 W drátové, 50 W bezdrátové
|6500 mAh, 100 W drátové
|6000 mAh, 100 W drátové
Zdroj: fonearena.com
