Huawei Nova 15: Tři nové modely cílí na střední třídu s důrazem na fotoaparáty a design

Zdroj: Huawei

Už jsou dávno pryč časy, co Huawei vydával jeden mobil za druhým, ale i tak se společnost aspoň soustředila na hlavní modelové řady, které postupně obnovuje. Nyní zde máme tři novinky ze střední třídy. Na trh tedy míří Huawei Nova 15, Huawei Nova 15 Pro a Huawei Nova 15 Ultra.

Tři kousky, jeden skoro top model

Základní model Huawei Nova 15 je typickým zástupcem střední třídy, i tak je zde i větší kapacita baterie, tedy 6000 mAh s podporou 100W nabíjení. Fotografická výbava je lehce nestandardní, jelikož není k dispozici ultra širokoúhlý snímač. Místo toho je zde teleobjektiv a spektrální senzor. Ten je mimo jiné společný pro všechny. Jak je ale vidět, společnost se snaží i o originálnější design zadní strany, tedy spíše foto modulu.

HUAWEI nova 15; Zdroj: Huawei

Huawei Nova 15 Pro je na tom o něco lépe ve všech ohledech. Displej je jasnější a má navíc variabilní obnovovací frekvenci. Zadní strana již dostala ultra širokoúhlý foťák a navíc spektrální snímač je nově i na přední straně. Baterie má o něco větší kapacitu baterie, ale jinak je zde stejná certifikace IP65.

HUAWEI nova 15; Zdroj: Huawei

Huawei Nova 15 Ultra je nejvýkonnější a nejvybavenější. Fotografická výbava byla rozšířena a i odolnost navýšena. Baterii si zachoval na kapacitě 6500 mAh jako model výše, ale je zde navíc bezdrátové nabíjení. Je zde ale jedna zajímavost. Ačkoli mají všechny modely OLED displeje, tak čtečky otisků prstů najdete u všech modelů na boční straně.

HUAWEI nova 15; Zdroj: Huawei

Huawei přímo na svých stránkách uvádí jen velikosti úložišť, ale již se nezmiňuje o velikosti operačních pamětí. Zatím nevíme, jestli se novinky dostanou na český trh, případně ten evropský, ale nevypadají špatně. Ceny jsou následující:

  • Huawei Nova 15 – cca od 7 900 Kč (bez daně a poplatků)
  • Huawei Nova 15 Pro – cca od 10 300 Kč (bez daně a poplatků)
  • Huawei Nova 15 Ultra – cca od 12 300 Kč (bez daně a poplatků)

Specifikace

HUAWEI nova 15 Ultra HUAWEI nova 15 Pro HUAWEI nova 15
displej 6,84 palců OLED, 1–120 Hz LTPO, 2856 × 1320 pixelů, až 4000 nitů 6,7 palců OLED, 120 Hz, 2412 × 1084 pixelů
procesor Kirin 9010S Kirin 8020
úložiště 256/512 GB / 1 TB 256/512 GB
Operační systém HarmonyOS 6.0
Foťáky
  • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.4–4.0, OIS)
    • 50 Mpx (teleobjektiv, 3,7× zoom, f/2.2, OIS)
    • 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
    • 1,5 Mpx (multispektrální)
  • přední: 50 Mpx (f/2.0)
    • 1,5 Mpx (multispektrální)
  • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS)
    • 12 Mpx (teleobjektiv, 3× zoom, f/2.4, OIS)
    • 13 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
    • 1,5 Mpx (multispektrální)
  • přední: 50 Mpx (f/2.0)
    • 1,5 Mpx (multispektrální)
  • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.9)
    • 12 Mpx (teleobjektiv, 3× zoom, f/2.4, OIS)
    • 1,5 Mpx (multispektrální)
  • přední: 50 Mpx (f/2.4)
Konektivita Wi-Fi, Bluetooth 6.0, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC, NFC, USB-C
čtečka otisků boční
odolnost IP68 / IP69 IP65
zvuk stereo
rozměry a hmotnost 163 × 78 × 6,8 mm, 209 gramů 163 × 78 × 6,9 mm, 202 gramů 161,9 × 75,5 × 7,2 mm, 196 gramů
baterie a nabíjení 6500 mAh, 100 W drátové, 50 W bezdrátové 6500 mAh, 100 W drátové 6000 mAh, 100 W drátové

Zdroj: fonearena.com

