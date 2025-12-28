MIBRO, ARMODD a ALIGATOR přinášejí GPS a AMOLED displeje: Novinky v obchodech #52

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
MIBRO GS PRO 2
Na trhu nově najdete relativně levné hodinky MIBRO GS PRO 2, které podporují GPS s duální frekvencí pro přesnější určení polohy. Nabízí přes 150 sportovních režimů, AMOLED displej a mají zvládnout až 20 dnů běžného použávní.HEUREKAMIBRO GS PRO 2Cena od 2 749 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
MIBRO GS Active 2
Pak je zde i model MIBRO GS Active 2, který má o něco menší displej a také je zde GPS, jen ne v duálním režimu. Výdrž se má také pohybovat kolem 20 dnů běžného používání na jedno nabití.HEUREKAMIBRO GS Active 2Cena od 2 249 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
ARMODD Roundz 7 GPS
Hodinky ARMODD Roundz 7 GPS také nabízí určování polohy, ale mají větší AMOLED displej, konkrétně 1,48 palců. Zde se má výdrž na jedno nabití pohybovat kolem 10 dnů. Výrobce uvádí, že je možné hodinky propojit se Strava, Apple Health i Google Fit.HEUREKAARMODD Roundz 7 GPSCena od 2 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
ALIGATOR Watch AMOLED PRO
Dnešní poslední novinka je současně nejlevnější. ALIGATOR Watch AMOLED PRO zvládají měřit tep a okysličení krve a nechybí fitness funkce. Na jedno nabití zvládnou týden používání.HEUREKAALIGATOR Watch AMOLED PROCena od 1 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
