MIBRO, ARMODD a ALIGATOR přinášejí GPS a AMOLED displeje: Novinky v obchodech #52

MIBRO, ARMODD a ALIGATOR přinášejí GPS a AMOLED displeje: Novinky v obchodech #522025-12-27T17:47:25+01:00
• 28. 12. 2025#Příslušenství

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

MIBRO GS PRO 2

Na trhu nově najdete relativně levné hodinky MIBRO GS PRO 2, které podporují GPS s duální frekvencí pro přesnější určení polohy. Nabízí přes 150 sportovních režimů, AMOLED displej a mají zvládnout až 20 dnů běžného použávní.

HEUREKAMIBRO GS PRO 2 na Heureka.czMIBRO GS PRO 2Cena od 2 749 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

a8a01f8d 654d 4149 af3f 43ba656d31a5 1621x1621x

MIBRO GS Active 2

Pak je zde i model MIBRO GS Active 2, který má o něco menší displej a také je zde GPS, jen ne v duálním režimu. Výdrž se má také pohybovat kolem 20 dnů běžného používání na jedno nabití.

HEUREKAMIBRO GS Active 2 na Heureka.czMIBRO GS Active 2Cena od 2 249 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

dc9ed8c9 2514 40ac 959a 19bd7171082c 1560x1702x

ARMODD Roundz 7 GPS

Hodinky ARMODD Roundz 7 GPS také nabízí určování polohy, ale mají větší AMOLED displej, konkrétně 1,48 palců. Zde se má výdrž na jedno nabití pohybovat kolem 10 dnů. Výrobce uvádí, že je možné hodinky propojit se Strava, Apple Health i Google Fit.

HEUREKAARMODD Roundz 7 GPS na Heureka.czARMODD Roundz 7 GPSCena od 2 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

7b689562 95a7 48ac 8e27 541f52e64a46 2000x2000x

ALIGATOR Watch AMOLED PRO

Dnešní poslední novinka je současně nejlevnější. ALIGATOR Watch AMOLED PRO zvládají měřit tep a okysličení krve a nechybí fitness funkce. Na jedno nabití zvládnou týden používání.

HEUREKAALIGATOR Watch AMOLED PRO na Heureka.czALIGATOR Watch AMOLED PROCena od 1 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

6775 12 watch amoled pro 4 1024x1024x

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vzali mi telefon a zakázali fotit: Exkluzivní reportáž z útrob Honoru

💡ANKETA: Jak často kontrolujete telefon jen kvůli notifikacím?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
Satechi
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat