HMD vypouští novou řadu levných sluchátek

HMD - série Dub | Zdroj: Fonearena
Společnost HMD si na období vánočních svátků připravila poměrně zásadní aktualizaci nabídky bezdrátových sluchátek. Zbrusu nová řada dostala název Dub a pro začátek obsahuje celkem šest přírůstků s označením P70, P60, S60, X50 Pro, X50, P50. Cenově dostupné novinky nemají nijak zvláštní výbavu, přičemž je můžeme bez problému zařadit mezi základní zástupce.
Žádná hitparáda
Základním modelem je Dub P50, který může zaujmout pouze ENC technologií nebo celkovou výdrží okolo 25 hodin. Hned za ním stojí Dub P60 s prodlouženou výdrží na 30 hodin a prémiovějšími technologiemi Platinum Sound, Bass Boost. Zlatou střední cestou se vydal zástupce Dub P70, u něhož již naleznete ANC technologii a opět delší 35hodinovou výdrž.
Čtvrtý člen s označením Dub S60 tahá za úplně jiný konec, protože moc nenavazuje na výše zmíněné předchůdce. Zde se hodí zmínit hlavně výdrž 35 hodin, technologie Dolby Audio a ENC. Předposlední představitel Dub X50 nepochybně potěší 70hodinovou výdrží. Z audio funkcí došlo k nasazení Platinum Sound a ENC. Nejnáročnější uživatelé budou volit posledního reprezentanta Dub X50 Pro.
U něj v podstatě nechybí nic, což znamená přítomnost funkcí Platinum Sound, ANC, ENC. Celková doba poslechu činí až 60 hodin. Všechny novinky pořídíte ve vícero barevných provedení. Nejbližší dny přinesou informace k dostupnosti a konečným cenám. Model Dub P60 by měl stát cca 494 Kč, verze S60 odstartuje od hranice 659 Kč a cena za Dub X50 má činit zhruba 700 Kč.
Zdroje: fonearena.com, gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
iPhone Fold dostává reálnější obrysy, takto má vypadat
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře