HMD vypouští novou řadu levných sluchátek

HMD vypouští novou řadu levných sluchátek2025-12-24T16:00:47+01:00
• 24. 12. 2025#Ostatní

HMD - série Dub | Zdroj: Fonearena

Společnost HMD si na období vánočních svátků připravila poměrně zásadní aktualizaci nabídky bezdrátových sluchátek. Zbrusu nová řada dostala název Dub a pro začátek obsahuje celkem šest přírůstků s označením P70, P60, S60, X50 Pro, X50, P50. Cenově dostupné novinky nemají nijak zvláštní výbavu, přičemž je můžeme bez problému zařadit mezi základní zástupce.

Žádná hitparáda

Základním modelem je Dub P50, který může zaujmout pouze ENC technologií nebo celkovou výdrží okolo 25 hodin. Hned za ním stojí Dub P60 s prodlouženou výdrží na 30 hodin a prémiovějšími technologiemi Platinum Sound, Bass Boost. Zlatou střední cestou se vydal zástupce Dub P70, u něhož již naleznete ANC technologii a opět delší 35hodinovou výdrž.

HMD DUB P50 1000x361x HMD DUB P60 1000x394x

HMD Dub P50 a P60 | Zdroj: Fonearena

Čtvrtý člen s označením Dub S60 tahá za úplně jiný konec, protože moc nenavazuje na výše zmíněné předchůdce. Zde se hodí zmínit hlavně výdrž 35 hodin, technologie Dolby Audio a ENC. Předposlední představitel Dub X50 nepochybně potěší 70hodinovou výdrží. Z audio funkcí došlo k nasazení Platinum Sound a ENC. Nejnáročnější uživatelé budou volit posledního reprezentanta Dub X50 Pro.

HMD DUB P70 1000x601x HMD DUB S60 1000x529x

HMD Dub P70 a S60 | Zdroj: Fonearena

U něj v podstatě nechybí nic, což znamená přítomnost funkcí Platinum Sound, ANC, ENC. Celková doba poslechu činí až 60 hodin. Všechny novinky pořídíte ve vícero barevných provedení. Nejbližší dny přinesou informace k dostupnosti a konečným cenám. Model Dub P60 by měl stát cca 494 Kč, verze S60 odstartuje od hranice 659 Kč a cena za Dub X50 má činit zhruba 700 Kč.

HMD DUB X50 1000x556x HMD DUB X50 Pro 1000x616x

HMD Dub X50 a X50 Pro | Zdroj: Fonearena

Zdroje: fonearena.com, gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

iPhone Air je past? Ztrácí hodnotu rekordním tempem (až 48 %!)

💡ANKETA: Jakým způsobem nejčastěji odemykáte svůj telefon?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
Satechi
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat