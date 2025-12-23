Trh s chytrými hodinkami a náramky roste. Huawei a Xiaomi vedou, Apple spoléhá na pokročilé funkce

Huawei Watch 5; zdroj: Dotekománie
Globální trh s nositelnými zařízeními na zápěstí, tedy s chytrými hodinkami a fitness náramky, dosáhl za prvních devět měsíců tohoto roku objemu přes 150 milionů kusů. To představuje meziroční růst o 10 %, jak uvádí nová zpráva analytické společnosti IDC.
Fitness náramky rostou rychleji než chytré hodinky
Z celkového objemu připadá přibližně 120 milionů kusů na chytré hodinky, což je nárůst o 7,3 % oproti stejnému období loňského roku. Výrazně silnější růst ale zaznamenaly jednodušší a cenově dostupnější fitness náramky, jejichž dodávky vzrostly meziročně o 21,3 %, s celkovým počtem 32,86 milionu jednotek. Tento trend dokazuje, že levnější zařízení zaměřená na základní sledování aktivity stále oslovují široké skupiny uživatelů, zejména v rozvojových zemích nebo u uživatelů, kteří nepotřebují pokročilé funkce.
Huawei vede díky Číně, ale míří dál
Aktuálním lídrem je Huawei, který během sledovaného období dodal 28,6 milionu zařízení, z toho až 20,8 milionu jen v Číně. Hlavními tahouny byly modely Huawei Watch GT 6 a GT 6 Pro, které oslovily uživatele díky kombinaci designu, výdrže a zdravotních funkcí. IDC uvádí, že Huawei plánuje rozšíření své působnosti mimo čínský trh, což bude klíčové pro další růst.
Na druhém místě se umístilo Xiaomi, které zaznamenalo nejrychlejší růst mezi pěti největšími výrobci. Dodalo 27,9 milionu kusů, přičemž klíčovými produkty byly Xiaomi Smart Band 10 a různé modely Redmi Watch. Společnost si udržuje silné postavení v Číně, ale zároveň expanduje v jihovýchodní Asii a Jižní Americe, kde roste poptávka po cenově dostupných a funkčních nositelných zařízeních.
Apple spoléhá na špičkové funkce, ale oslovuje užší základnu zákazníků
Třetí příčku celosvětově obsadil Apple, který se však v Číně umístil až na čtvrtém místě. Apple sází výhradně na střední a vyšší cenovou třídu, přičemž letošní modely Apple Watch se zaměřily na rozšířenou konektivitu, včetně 5G a satelitní komunikace. Ačkoliv firma nevede v počtu prodaných kusů, zůstává klíčovým hráčem díky vysoké hodnotě zařízení a loajální uživatelské základně.
Samsung, který je celosvětově čtvrtý, zaznamenal pokles v první polovině roku. Změnu přineslo až uvedení modelů Galaxy Watch 8 a Watch 8 Classic ve třetím čtvrtletí, které pomohly zvýšit prodeje a přinést meziroční růst za celé sledované období.
Podle IDC bude vývoj v příštím roce určován především pokročilými funkcemi konektivity, nasazením AI a složitějšími zdravotními senzory – a to napříč všemi značkami, nejen u Applu. Výrobci budou muset najít rovnováhu mezi cenou, výdrží a inteligentními funkcemi, které uživatelé stále častěji vyžadují. Jedině tak si pravděpodobně přetáhnou potřebnou část zákazníků na svou stranu.
Zdroj: gsmarena.com
