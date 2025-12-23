Trh s chytrými hodinkami a náramky roste. Huawei a Xiaomi vedou, Apple spoléhá na pokročilé funkce

Huawei Watch 5; zdroj: Dotekománie

Globální trh s nositelnými zařízeními na zápěstí, tedy s chytrými hodinkami a fitness náramky, dosáhl za prvních devět měsíců tohoto roku objemu přes 150 milionů kusů. To představuje meziroční růst o 10 %, jak uvádí nová zpráva analytické společnosti IDC.

Fitness náramky rostou rychleji než chytré hodinky

Z celkového objemu připadá přibližně 120 milionů kusů na chytré hodinky, což je nárůst o 7,3 % oproti stejnému období loňského roku. Výrazně silnější růst ale zaznamenaly jednodušší a cenově dostupnější fitness náramky, jejichž dodávky vzrostly meziročně o 21,3 %, s celkovým počtem 32,86 milionu jednotek. Tento trend dokazuje, že levnější zařízení zaměřená na základní sledování aktivity stále oslovují široké skupiny uživatelů, zejména v rozvojových zemích nebo u uživatelů, kteří nepotřebují pokročilé funkce.

Huawei vede díky Číně, ale míří dál

Aktuálním lídrem je Huawei, který během sledovaného období dodal 28,6 milionu zařízení, z toho až 20,8 milionu jen v Číně. Hlavními tahouny byly modely Huawei Watch GT 6 a GT 6 Pro, které oslovily uživatele díky kombinaci designu, výdrže a zdravotních funkcí. IDC uvádí, že Huawei plánuje rozšíření své působnosti mimo čínský trh, což bude klíčové pro další růst.

Huawei Watch Fit 4 1 6000x3368x

Huawei Watch Fit 4 a Fit 4 Pro; zdroj: Dotekománie

Na druhém místě se umístilo Xiaomi, které zaznamenalo nejrychlejší růst mezi pěti největšími výrobci. Dodalo 27,9 milionu kusů, přičemž klíčovými produkty byly Xiaomi Smart Band 10 a různé modely Redmi Watch. Společnost si udržuje silné postavení v Číně, ale zároveň expanduje v jihovýchodní Asii a Jižní Americe, kde roste poptávka po cenově dostupných a funkčních nositelných zařízeních.

Apple spoléhá na špičkové funkce, ale oslovuje užší základnu zákazníků

Třetí příčku celosvětově obsadil Apple, který se však v Číně umístil až na čtvrtém místě. Apple sází výhradně na střední a vyšší cenovou třídu, přičemž letošní modely Apple Watch se zaměřily na rozšířenou konektivitu, včetně 5G a satelitní komunikace. Ačkoliv firma nevede v počtu prodaných kusů, zůstává klíčovým hráčem díky vysoké hodnotě zařízení a loajální uživatelské základně.

Samsung, který je celosvětově čtvrtý, zaznamenal pokles v první polovině roku. Změnu přineslo až uvedení modelů Galaxy Watch 8 a Watch 8 Classic ve třetím čtvrtletí, které pomohly zvýšit prodeje a přinést meziroční růst za celé sledované období.

Podle IDC bude vývoj v příštím roce určován především pokročilými funkcemi konektivity, nasazením AI a složitějšími zdravotními senzory – a to napříč všemi značkami, nejen u Applu. Výrobci budou muset najít rovnováhu mezi cenou, výdrží a inteligentními funkcemi, které uživatelé stále častěji vyžadují. Jedině tak si pravděpodobně přetáhnou potřebnou část zákazníků na svou stranu.

Zdroj: gsmarena.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

