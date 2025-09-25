Xiaomi představilo i Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi představilo i Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max
2025-09-25T16:24:13+02:00
• 25. 9. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Xiaomi

Že společnosti používání určitá slova pro označení lepších názvů, není nic neobvyklého, ale někteří mají i tak specifické označení. Když se řekne Max, tak si mnoho lidí spojí toto označení s Applem a jeho nejvybavenějším iPhonem. Xiaomi se nechalo asi více inspirovat, jelikož zde máme Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max. Později bude uveden ještě model Ultra. Ale označení Xiaomi 17 Pro max se hodně podobá tedy iPhone 17 Pro Max.

Je zde ale ještě jedna změna. Minulý rok byly uvedeny modely Xiaomi 15 a 15 Pro jako první, přičemž jsme čekali, že se bude pokračovat v číslování. Firma ale přeskočila rovnou na číslo 17, asi aby došlo k přiblížení k číslování Applu.

Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max

Základní model můžeme nazvat kompaktním, jelikož výška je cca 151 mm, což je na dnešní dobu nízká hodnota. Novinka ale není nějakým kompromisem. Nabízí se slušná fotografická výbava. Všechny snímače mají 50MPx rozlišení. Displej nabízí variabilní obnovovací frekvenci a maximální jas je 3500 nitů. Samotná baterie má kapacitu 7000 mAh a podporuje i 100W nabíjení přes USB C. Bezdrátová technologie má 50 W. Na stránkách výrobce jsme ale nic nenašli kolem podpory Qi2.

 

pms 175861256326264114 800x800x

Xiaomi 17; Zdroj: Xiaomi

Další dva modely jsou trochu jiná liga, jak můžete vidět níže. Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max mají na zadní straně dodatečný AMOLED displej, v kterém jsou otvory pro foťáky. Další jsou pod tímto modulem. Rozhodně se u nich nešetřilo. Xiaomi 17 Pro je více méně vylepšenou verzí základního modelu, jen tedy kapacita baterie klesla na 6300 mAh, zjevně kvůli použitému displeji. Xiaomi 17 Pro Max má naopak 7500 mAh, ostatně displej má 6,9 palců.

pms 175861275522399850 800x800x pms 175861289387415668 800x800x

Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max; Zdroj: Xiaomi

Ve všech případech se nabízí stereo reproduktory, certifikace IP68 a také mají nejnovější procesor od Qualcommu, tedy Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ceny v Číně startují na následujících částkách (částky jsou bez DPH a dalších poplatků):

  • Xiaomi 17 od 13 200 Kč
  • Xiaomi 17 Pro od 14 600 Kč
  • Xiaomi 17 Pro Max od 17 500 Kč

Už nyní víme, že ne všechny modely se dostanou na evropský trh. Navíc asi dojde ke změně některých specifikací, asi se nabídne nižší kapacita baterie. Na konkrétní informace ohledně dostupnosti u nás si ale počkáme několik měsíců. Kdy se tak stane, zatím nevíme. Novinky jsou zatím určeny jen pro čínský trh.

Specifikace Xiaomi 17

  • displej: 6,3 palců, 2656 x 1220 pixelů (1.5K), OLED, 20:9, LTPO, 1-120Hz, až 3500 nitů, HDR10+, Dolby Vision, Xiaomi Dragon Crystal Glass
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • 12/16 GB LPPDDR5x RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.1
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Xiaomi HyperOS 3
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, f/1.67, OIS
      • 50 MPx, 102°
      • 50 MPx, 2.6X, OIS
    • přední – 50 MPx
  • čtečka otisků prstů (ultra sonická)
  • USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos
  • IP68
  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC
  • rozměry: 151,1 × 71,8 × 8,06 mm; 191 gramů
  • baterie: 7000 mAh + 100W USB C, 50W bezdrátově

Specifikace Xiaomi 17 Pro

  • displej: 6,3 palců, 2656 x 1220 pixelů (1.5K), OLED, 20:9, LTPO, 1-120Hz, až 3500 nitů, HDR10+, Dolby Vision, Xiaomi Dragon Crystal Glass
    • sekundární – 2,7 palců, 904 x 572 pixelů, 120 Hz, AMOLED, až 3500 nitů
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • 12/16 GB LPPDDR5x RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.1
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Xiaomi HyperOS 3
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, f/1.67, OIS
      • 50 MPx, 102°
      • 50 MPx, 5X, OIS
    • přední – 50 MPx
  • čtečka otisků prstů (ultra sonická)
  • USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos
  • IP68
  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC
  • rozměry: 151,1 × 71,8 × 8,06 mm; 192 gramů
  • baterie: 6300 mAh + 100W USB C, 50W bezdrátově

Specifikace Xiaomi 17 Pro Max

  • displej: 6,9 palců, 2608 x 1220 pixelů (1.5K), OLED, 20:9, LTPO, 1-120Hz, až 3500 nitů, HDR10+, Dolby Vision, Xiaomi Dragon Crystal Glass
    • sekundární – 2,9 palců, 976 x 572 pixelů, 120 Hz, AMOLED, až 3500 nitů
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • 12/16 GB LPPDDR5x RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.1
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Xiaomi HyperOS 3
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, f/1.67, OIS
      • 50 MPx, 102°
      • 50 MPx, 5X, OIS
    • přední – 50 MPx
  • čtečka otisků prstů (ultra sonická)
  • USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos
  • IP68
  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC
  • rozměry: 162,9 x 77,6 x 8 mm; 219 gramů
  • baterie: 7500 mAh + 100W USB C, 50W bezdrátově

Zdroje: fonearena.com, fonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nový iPhone Air, iPhony 17, chytré AirPody a Watch: Stojí za to?

💡ANKETA: Jak chráníte svůj mobil před poškozením?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat