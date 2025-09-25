Xiaomi představilo i Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max

Zdroj: Xiaomi
Že společnosti používání určitá slova pro označení lepších názvů, není nic neobvyklého, ale někteří mají i tak specifické označení. Když se řekne Max, tak si mnoho lidí spojí toto označení s Applem a jeho nejvybavenějším iPhonem. Xiaomi se nechalo asi více inspirovat, jelikož zde máme Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max. Později bude uveden ještě model Ultra. Ale označení Xiaomi 17 Pro max se hodně podobá tedy iPhone 17 Pro Max.
- Recenze Xiaomi 15 Ultra – když má foťák větší prioritu než telefon
- Recenze Xiaomi 15 – kompaktní sympaťák
Je zde ale ještě jedna změna. Minulý rok byly uvedeny modely Xiaomi 15 a 15 Pro jako první, přičemž jsme čekali, že se bude pokračovat v číslování. Firma ale přeskočila rovnou na číslo 17, asi aby došlo k přiblížení k číslování Applu.
Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max
Základní model můžeme nazvat kompaktním, jelikož výška je cca 151 mm, což je na dnešní dobu nízká hodnota. Novinka ale není nějakým kompromisem. Nabízí se slušná fotografická výbava. Všechny snímače mají 50MPx rozlišení. Displej nabízí variabilní obnovovací frekvenci a maximální jas je 3500 nitů. Samotná baterie má kapacitu 7000 mAh a podporuje i 100W nabíjení přes USB C. Bezdrátová technologie má 50 W. Na stránkách výrobce jsme ale nic nenašli kolem podpory Qi2.
Další dva modely jsou trochu jiná liga, jak můžete vidět níže. Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max mají na zadní straně dodatečný AMOLED displej, v kterém jsou otvory pro foťáky. Další jsou pod tímto modulem. Rozhodně se u nich nešetřilo. Xiaomi 17 Pro je více méně vylepšenou verzí základního modelu, jen tedy kapacita baterie klesla na 6300 mAh, zjevně kvůli použitému displeji. Xiaomi 17 Pro Max má naopak 7500 mAh, ostatně displej má 6,9 palců.
Ve všech případech se nabízí stereo reproduktory, certifikace IP68 a také mají nejnovější procesor od Qualcommu, tedy Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ceny v Číně startují na následujících částkách (částky jsou bez DPH a dalších poplatků):
- Xiaomi 17 od 13 200 Kč
- Xiaomi 17 Pro od 14 600 Kč
- Xiaomi 17 Pro Max od 17 500 Kč
Už nyní víme, že ne všechny modely se dostanou na evropský trh. Navíc asi dojde ke změně některých specifikací, asi se nabídne nižší kapacita baterie. Na konkrétní informace ohledně dostupnosti u nás si ale počkáme několik měsíců. Kdy se tak stane, zatím nevíme. Novinky jsou zatím určeny jen pro čínský trh.
Specifikace Xiaomi 17
- displej: 6,3 palců, 2656 x 1220 pixelů (1.5K), OLED, 20:9, LTPO, 1-120Hz, až 3500 nitů, HDR10+, Dolby Vision, Xiaomi Dragon Crystal Glass
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12/16 GB LPPDDR5x RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.1
- Dual SIM (nano + nano)
- Xiaomi HyperOS 3
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.67, OIS
- 50 MPx, 102°
- 50 MPx, 2.6X, OIS
- přední – 50 MPx
- zadní – 50 MPx, f/1.67, OIS
- čtečka otisků prstů (ultra sonická)
- USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos
- IP68
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC
- rozměry: 151,1 × 71,8 × 8,06 mm; 191 gramů
- baterie: 7000 mAh + 100W USB C, 50W bezdrátově
Specifikace Xiaomi 17 Pro
- displej: 6,3 palců, 2656 x 1220 pixelů (1.5K), OLED, 20:9, LTPO, 1-120Hz, až 3500 nitů, HDR10+, Dolby Vision, Xiaomi Dragon Crystal Glass
- sekundární – 2,7 palců, 904 x 572 pixelů, 120 Hz, AMOLED, až 3500 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12/16 GB LPPDDR5x RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.1
- Dual SIM (nano + nano)
- Xiaomi HyperOS 3
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.67, OIS
- 50 MPx, 102°
- 50 MPx, 5X, OIS
- přední – 50 MPx
- zadní – 50 MPx, f/1.67, OIS
- čtečka otisků prstů (ultra sonická)
- USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos
- IP68
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC
- rozměry: 151,1 × 71,8 × 8,06 mm; 192 gramů
- baterie: 6300 mAh + 100W USB C, 50W bezdrátově
Specifikace Xiaomi 17 Pro Max
- displej: 6,9 palců, 2608 x 1220 pixelů (1.5K), OLED, 20:9, LTPO, 1-120Hz, až 3500 nitů, HDR10+, Dolby Vision, Xiaomi Dragon Crystal Glass
- sekundární – 2,9 palců, 976 x 572 pixelů, 120 Hz, AMOLED, až 3500 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12/16 GB LPPDDR5x RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.1
- Dual SIM (nano + nano)
- Xiaomi HyperOS 3
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.67, OIS
- 50 MPx, 102°
- 50 MPx, 5X, OIS
- přední – 50 MPx
- zadní – 50 MPx, f/1.67, OIS
- čtečka otisků prstů (ultra sonická)
- USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos
- IP68
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC
- rozměry: 162,9 x 77,6 x 8 mm; 219 gramů
- baterie: 7500 mAh + 100W USB C, 50W bezdrátově
Zdroje: fonearena.com, fonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Oura překročila více než 5,5 milionu prodaných prstenů
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře