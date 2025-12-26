Exynos 5410 je nový modem pro Galaxy S26 sérii

Zdroj: Samsung1
Před týdnem Samsung představil Exynos 2600, první 2nm mobilní procesor na světě, který by mohl obstát v těžké konkurenci, ale zatím se neví, jestli se dostane na všechny trhy v mobilech Galaxy S26. Dnes zde máme další novinku, která bude součástí nadcházející generace top modelů.
Exynos 5410
Novinka navazuje na Exynos 5400 a dle základních specifikací se moc neliší. Zde Samsung nepoužil 2nm technologii, zůstal u 4nm FinFET, ale to asi nevadí. V případě mobilních sítí se stále nabízí podpora pro 3GPP Rel. 17, Sub-6GHz/mmWave, NSA/SA. Dále je zde i LTE-FDD, LTE-TDD, HSPA, WCDMA, GSM/EDGE.
Čím se Samsung u novinky chlubí, je samotná podpora satelitní komunikace. Nový modem si poradí s technologiemi jako LTE DTC (Long-Term Evolution Direct to Cell), NB-IoT NTN (NarrowBand Internet of Things Non-Terrestrial Networks) a NR-NTN (New Radio Non-Terrestrial Networks). To je zřejmě jediné podstatnější vylepšení, jelikož ostatní specifikace jsou podobné těm, co najdeme u Exynos 5400.
Maximální rychlost pro stahování, na kterou se dá dostat, je 14,79 Gbps. Odesílání dat může dosáhnout až na 4,9 Gbps. Zapracovalo se na zvýšení efektivity a zabezpečení.
Zdroj: gizmochina.com
Komentáře
Martin Jeřábek26. 12. 2025, 23:50
5400 sice neni úplně špatný ale signál a zahřívání stále je.