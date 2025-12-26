Exynos 5410 je nový modem pro Galaxy S26 sérii

Exynos 5410 je nový modem pro Galaxy S26 sérii2025-12-26T22:00:58+01:00
• 26. 12. 2025#Ostatní

Zdroj: Samsung

1

Před týdnem Samsung představil Exynos 2600, první 2nm mobilní procesor na světě, který by mohl obstát v těžké konkurenci, ale zatím se neví, jestli se dostane na všechny trhy v mobilech Galaxy S26. Dnes zde máme další novinku, která bude součástí nadcházející generace top modelů.

Exynos 5410

Novinka navazuje na Exynos 5400 a dle základních specifikací se moc neliší. Zde Samsung nepoužil 2nm technologii, zůstal u 4nm FinFET, ale to asi nevadí. V případě mobilních sítí se stále nabízí podpora pro 3GPP Rel. 17, Sub-6GHz/mmWave, NSA/SA. Dále je zde i LTE-FDD, LTE-TDD, HSPA, WCDMA, GSM/EDGE.

Exynos Modem 5G default00 448x336x

Zdroj: Samsung

Čím se Samsung u novinky chlubí, je samotná podpora satelitní komunikace. Nový modem si poradí s technologiemi jako LTE DTC (Long-Term Evolution Direct to Cell), NB-IoT NTN (NarrowBand Internet of Things Non-Terrestrial Networks) a NR-NTN (New Radio Non-Terrestrial Networks). To je zřejmě jediné podstatnější vylepšení, jelikož ostatní specifikace jsou podobné těm, co najdeme u Exynos 5400.

Maximální rychlost pro stahování, na kterou se dá dostat, je 14,79 Gbps. Odesílání dat může dosáhnout až na 4,9 Gbps. Zapracovalo se na zvýšení efektivity a zabezpečení.

Zdroj: gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vzali mi telefon a zakázali fotit: Exkluzivní reportáž z útrob Honoru

💡ANKETA: Jakým způsobem nejčastěji odemykáte svůj telefon?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Martin Jeřábek

VIP 26. 12. 2025, 23:50

5400 sice neni úplně špatný ale signál a zahřívání stále je.

Reklama

Satechi
Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat