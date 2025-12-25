Instagram rozšiřuje video nabídku: Nová aplikace pro TV a plány s delšími videi

• 25. 12. 2025

Zdroj: Dotekomanie.cz

Většina novinek u sociální sítě Instagram se točí kolem Reels, tedy vertikálních videí. Pak se sem tam objevují aktualizace dočasných příběhů a pokud jde o běžné fotky, respektive jejich sdílení, už to asi není priorita. Instagram se tedy profiluje více jako platforma pro videa. Nebude tomu jinak v nadcházející době, jak se nyní dozvídáme.

Další pokus jako IGTV?

Adam Mosseri oznámil na svém profilu, že Instagram míří do televizí, tedy jako aplikace. Nabídne se poměrně jednoduché prostředí, kde navíc bude podpora pro jednotlivé uživatelské profily. Domácí obrazovka obsahuje sekce domů, hledání a profil. Domácí obrazovka nabídne podkategorie.

vlcsnap 2025 12 24 10h26m16s942 720x369x vlcsnap 2025 12 24 10h26m34s817 720x374x

Zdroj: Mosseri

Nová aplikace je dostupná zatím jen pro platformu Amazon Fire TV a pouze v USA, ale dojde k rozšíření, zřejmě na většinu chytrých televizí, ale postupem času. Skoro to vypadá jako další pokus o IGTV po několika letech. Navíc tak trochu nedává smysl sledovat vertikální videa na televizi, zejména když obsah nevyužije celou plochu televize, aspoň zatím.

vlcsnap 2025 12 24 10h26m43s889 720x363x

Zdroj: Mosseri

Aplikace ale dává větší smysl ve spojení s vyjádřením, které nedávno učinil Adam Mosseri. Dle jeho slov Instagram rozšíří možnosti publikování o dlouhá videa. Nebyl nějak konkrétní, ale asi se plánuje posunutí limitu 3 minut u Reels. Jestli se více soustředí na i na běžná horizontální videa, není zatím jasné, ale asi to je pravděpodobné. Instagram chce takto více konkurovat TikToku a Youtube. Otázka je, jestli to tentokrát vyjde.

Zdroj: phonearena.com

