Instagram rozšiřuje video nabídku: Nová aplikace pro TV a plány s delšími videi

Zdroj: Dotekomanie.cz
Většina novinek u sociální sítě Instagram se točí kolem Reels, tedy vertikálních videí. Pak se sem tam objevují aktualizace dočasných příběhů a pokud jde o běžné fotky, respektive jejich sdílení, už to asi není priorita. Instagram se tedy profiluje více jako platforma pro videa. Nebude tomu jinak v nadcházející době, jak se nyní dozvídáme.
- Instagram razantně omezuje hashtagy u příspěvků [aktualizováno]
- Instagram spouští „Your Algorithm“: Nová funkce vám dá kontrolu nad doporučeným obsahem
- Instagram rozšiřuje sdílení Stories
Další pokus jako IGTV?
Adam Mosseri oznámil na svém profilu, že Instagram míří do televizí, tedy jako aplikace. Nabídne se poměrně jednoduché prostředí, kde navíc bude podpora pro jednotlivé uživatelské profily. Domácí obrazovka obsahuje sekce domů, hledání a profil. Domácí obrazovka nabídne podkategorie.
Nová aplikace je dostupná zatím jen pro platformu Amazon Fire TV a pouze v USA, ale dojde k rozšíření, zřejmě na většinu chytrých televizí, ale postupem času. Skoro to vypadá jako další pokus o IGTV po několika letech. Navíc tak trochu nedává smysl sledovat vertikální videa na televizi, zejména když obsah nevyužije celou plochu televize, aspoň zatím.
Aplikace ale dává větší smysl ve spojení s vyjádřením, které nedávno učinil Adam Mosseri. Dle jeho slov Instagram rozšíří možnosti publikování o dlouhá videa. Nebyl nějak konkrétní, ale asi se plánuje posunutí limitu 3 minut u Reels. Jestli se více soustředí na i na běžná horizontální videa, není zatím jasné, ale asi to je pravděpodobné. Instagram chce takto více konkurovat TikToku a Youtube. Otázka je, jestli to tentokrát vyjde.
Zdroj: phonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Data frčí, hovory a SMS upadají: Jak se změnilo využívání sítí českých operátorů o Vánocích?
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře