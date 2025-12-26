Honor Win mobily mají 10 000 mAh, větráček, i odolnost

Honor Win mobily mají 10 000 mAh, větráček, i odolnost2025-12-26T11:37:20+01:00
• 26. 12. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Honor

Aktuální top model od Honoru je Magic8 Pro, čemuž se firma hodně věnuje ve svém marketingu, ale v Číně došlo na představení dvou novinek, které jsou asi o něco zajímavější, nebo minimálně jsou netradiční. Jmenují se Honor Win a Honor Win RT.

Jak fotí Honor Magic8 Pro v Číně? Navštívili jsme Shezhen

Honor Win a Honor Win RT

Oba mobily jsou si velmi podobné a liší se jen použitými procesory. Honor Win je vybaven Snapdragonem 8 Gen 5, RT verze má pak Snapdragon 8 Elite. Z toho vyplývá, že právě Honor Win RT je spíše slabší nebo méně vybavenější kousek, ale chybí mu bezdrátové nabíjení a také nemá foťák se zoomem. Ostatní specifikace jsou stejné.

win rt 800x800x win 800x800x

Honor Win RT a Honor Win; Zdroj: Honor

Mobily na obrázcích vypadají běžně a asi byste si řekli, že je zde zase nějaký kroužek navíc u foťáků, ale tentokrát nejde o nějakou imitaci. Honor zde nasadil aktivní větráček, který má až 25 000 otáček za minutu. Tímto byste došlo k závěru, že mobilům chybí odolnost vůči vodě a prachu, ale opak je pravdou. Honor Win a Honor Win RT jsou certifikované i na IP69K, takže mají odolat i vodě o vyšším tlaku a teplotě. To se jen tak nevidí.

1B91EB7247224BEC1C186A5B5D7ABBB245327EAEE22632F4 1081x376x

Zdroj: Honor

Aby toho nebylo málo, tak oba kousky mají baterie o kapacitách 10 000 mAh. Samozřejmě se jedná o křemíkovo-uhlíkovou technologii, díky čemuž tloušťka mobilů dosahuje jen na 8,3 mm.

Honor Win začíná na ceně cca 11 700 Kč, Honor Win RT pak na cca 7 900 Kč. Částky jsou bez daně a dalších poplatků. Co se týče dostupnosti mimo Čínu, tak je dost sporná, zejména kvůli baterií. Pokud Honor uvede aspoň jeden z těchto mobilů v Evropě, bude mít pravděpodobně nižší kapacitu baterie, ale na nějaké přesnější informace si musíme počkat.

Specifikace

Honor Win RT Honor Win
displej 6.83 palců, OLED, 1272 × 2800 pixelů, až 185 Hz, až 6000 nitů
procesor Snapdragon 8 Elite(8 jader, až 4,32 GHz) Snapdragon 8 Gen 5 (8 jader, až 4,6 GHz)
RAM 12/16 GB LPDDR5X Ultra
úložiště 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.1
Operační systém Android 16, MagicOS 10
Dual SIM Dual SIM (Nano SIM)
Foťáky
  • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.95, OIS)
    • 12 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
  • přední: 50 Mpx (f/2.0)
  • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.95, OIS)
    • 50 Mpx (teleobjektiv, f/2.4, OIS)
    • 12 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
  • přední: 50 Mpx (f/2.0)
Konektivita 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, USB-C
zvuk stereo reproduktory
zabezpečení čtečka otisků prstů v displeji (3D ultrazvuková)
odolnost IP68 + IP69 + IP69K
Konektivita 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2.4GHz/5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 6.0, GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou / Galileo, USB Type-C, NFC
rozměry a hmotnost 163,1 × 76.6 × 8,3 mm, 225 gramů 163,1 × 76.6 × 8,3 mm, 229 gramů
baterie a nabíjení 10000 mAh, 100W USB C 10000 mAh, 100W USB C, 80W bezdrátové

Zdroj: fonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vzali mi telefon a zakázali fotit: Exkluzivní reportáž z útrob Honoru

💡ANKETA: Jakým způsobem nejčastěji odemykáte svůj telefon?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Satechi
Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat