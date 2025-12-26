Honor Win mobily mají 10 000 mAh, větráček, i odolnost

Zdroj: Honor
Aktuální top model od Honoru je Magic8 Pro, čemuž se firma hodně věnuje ve svém marketingu, ale v Číně došlo na představení dvou novinek, které jsou asi o něco zajímavější, nebo minimálně jsou netradiční. Jmenují se Honor Win a Honor Win RT.
Honor Win a Honor Win RT
Oba mobily jsou si velmi podobné a liší se jen použitými procesory. Honor Win je vybaven Snapdragonem 8 Gen 5, RT verze má pak Snapdragon 8 Elite. Z toho vyplývá, že právě Honor Win RT je spíše slabší nebo méně vybavenější kousek, ale chybí mu bezdrátové nabíjení a také nemá foťák se zoomem. Ostatní specifikace jsou stejné.
Mobily na obrázcích vypadají běžně a asi byste si řekli, že je zde zase nějaký kroužek navíc u foťáků, ale tentokrát nejde o nějakou imitaci. Honor zde nasadil aktivní větráček, který má až 25 000 otáček za minutu. Tímto byste došlo k závěru, že mobilům chybí odolnost vůči vodě a prachu, ale opak je pravdou. Honor Win a Honor Win RT jsou certifikované i na IP69K, takže mají odolat i vodě o vyšším tlaku a teplotě. To se jen tak nevidí.
Aby toho nebylo málo, tak oba kousky mají baterie o kapacitách 10 000 mAh. Samozřejmě se jedná o křemíkovo-uhlíkovou technologii, díky čemuž tloušťka mobilů dosahuje jen na 8,3 mm.
Honor Win začíná na ceně cca 11 700 Kč, Honor Win RT pak na cca 7 900 Kč. Částky jsou bez daně a dalších poplatků. Co se týče dostupnosti mimo Čínu, tak je dost sporná, zejména kvůli baterií. Pokud Honor uvede aspoň jeden z těchto mobilů v Evropě, bude mít pravděpodobně nižší kapacitu baterie, ale na nějaké přesnější informace si musíme počkat.
Specifikace
|Honor Win RT
|Honor Win
|displej
|6.83 palců, OLED, 1272 × 2800 pixelů, až 185 Hz, až 6000 nitů
|procesor
|Snapdragon 8 Elite(8 jader, až 4,32 GHz)
|Snapdragon 8 Gen 5 (8 jader, až 4,6 GHz)
|RAM
|12/16 GB LPDDR5X Ultra
|úložiště
|256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.1
|Operační systém
|Android 16, MagicOS 10
|Dual SIM
|Dual SIM (Nano SIM)
|Foťáky
|
|
|Konektivita
|5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, USB-C
|zvuk
|stereo reproduktory
|zabezpečení
|čtečka otisků prstů v displeji (3D ultrazvuková)
|odolnost
|IP68 + IP69 + IP69K
|Konektivita
|5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2.4GHz/5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 6.0, GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou / Galileo, USB Type-C, NFC
|rozměry a hmotnost
|163,1 × 76.6 × 8,3 mm, 225 gramů
|163,1 × 76.6 × 8,3 mm, 229 gramů
|baterie a nabíjení
|10000 mAh, 100W USB C
|10000 mAh, 100W USB C, 80W bezdrátové
