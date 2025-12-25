Navštívili jsme dvě moderní továrny značky Honor, a tak si pojďme říct něco více o tom, jak se tyto telefony montují. Podívali jsme se na výrobu modelů Honor Magic 8 Pro a Honor Magic 8 Lite. První model, tedy ten vyšší se vyrábí v Shenzhenu, druhý pak ve městě Xi An.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.
Video
Audio
