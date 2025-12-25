Podcast: Takto se vyrábí telefony Honoru v Číně PODCAST

Podcast: Takto se vyrábí telefony Honoru v Číně
25. 12. 2025

Navštívili jsme dvě moderní továrny značky Honor, a tak si pojďme říct něco více o tom, jak se tyto telefony montují. Podívali jsme se na výrobu modelů Honor Magic 8 Pro a Honor Magic 8 Lite. První model, tedy ten vyšší se vyrábí v Shenzhenu, druhý pak ve městě Xi An.

