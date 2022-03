Zdroj: EU

To nej z uplynulého týdne #12 – rezervace v Kalendáři, EU, Filmy, podcast

MiniPodcast #6 – Galaxy, král fotomobilů a iOS

Již delší dobu vychází náš podcast Pod Zlatou Lampou, který vychází v jednou za dva nebo tři týdny. Rozhodli jsme se, že mezičas vyplníme novým formátem, který jsme nazvali MiniPodcast. V něm se chceme zaměřovat na novinky z poslední doby, které nás zaujaly nebo nějak oslovily. [pokračování článku]

Jak směnit hřivny či komunikovat s Ukrajinci bez znalosti jejich jazyka? Možnosti pomoci uprchlíkům skrze moderní technologie

Evropa se ocitla ve válce a kvůli ní do Česka přichází statisíce uprchlíků z Ukrajiny, kteří neznají náš jazyk, jsou zde odkázáni na pomoc od cizích lidí. Navíc směnit jejich finance zde, je mizivá. Přinášíme seznam tipů, jak uprchlíkům mohou aplikace a chytré telefony pomoci. [pokračování článku]

Realme GT Neo3 oficiálně, láká na 150W nabíjení

Realme je stále rychle rostoucí značka, čemuž odpovídá i frekvence představování nových mobilů. Zejména ve vyšších třídách se snaží zaujmout něčím neobvyklým. Dnešní novinka Realme GT Neo3 se například může pochlubit 150W technologií nabíjení. To ve výsledku má přinést doplnění energie z 0 % na 100 % za necelých 15 minut. [pokračování článku]

Firmy mohou v Google Mapách nabídnout pomoc uprchlíkům

Ruská agrese vůči Ukrajině vyvolala ohromnou migraci lidí do Evropy, kde se snaží najít bezpečí a zázemí pro přečkání, než se situace uklidní. Česká republika se zapojila do humanitární pomoci, která nemá obdoby v historii země. U nás si již můžete přečíst článek, který se věnuje možnosti využití moderních technologií v pomoci uprchlíkům. Google nestojí stranou a zavádí do Google Map novinku. [pokračování článku]

Google sběrem dat skrze aplikaci Zprávy a Telefon pravděpodobně porušuje GDPR platné v EU

Společnost Google by se díky sběru dat, skrze aplikace Zprávy a Telefon, mohla dostat do právních potíží. Podle provedeného výzkumu tyto aplikace odesílají uživatelská metadata na servery Googlu bez předchozího upozornění a souhlasu. [pokračování článku]

Nothing (ne)představilo Phone 1, první mobil této společnosti

Společnost Nothing je na trhu je teprve chvíli a zatím se pochlubila bezdrátovými sluchátky. Máme očekávat i další produkty, ale před nějakou dobou se začalo spekulovat, že bude uveden i první smartphone. CEO této společnosti je Carl Pei, který stál dlouhou dobu za OnePlus. Nyní se zřejmě pokusí o stejný úspěch se značkou Nothing a prvním mobilem Phone 1. [pokračování článku]

Nejrozšířenějším malwarem v Česku, podle zprávy Avastu, jsou trojské koně

Společnost Avast, který je globálním lídrem v oblasti digitální bezpečnosti a ochrany soukromí, přináší výčet 10 nejrozšířenějších typů malwaru. V Česku dominují trojské koně, které tvořily 26,8 % hrozeb pro uživatele zařízení se systémy Windows a MacOS a 44,5 % hrozeb pro mobilní zařízení s platformou Android. [pokračování článku]

Filmy Google Play už nebudou v Obchodě Play

V druhé polovině roku začal Google dělat změny kolem nabídky filmů a TV pořadů a tento trend pokračuje zásadnějšími úpravami. Dá se říci, že dnešní novinky souvisí s přejmenováním aplikace Filmy a TV Play. [pokračování článku]

Vivo V23 5G přichází na český trh, připravte si 11 999 Kč

Vivo přišlo na český trh v roce 2021 a od té doby jsme se dočkali několika modelů, byť top modely se oficiálně neobjevily na našem trhu. Zatím si budeme muset počkat, ale dnes zde máme zajímavou novinku Vivo V23 5G, která se začíná prodávat právě od dnešního dne. [pokračování článku]

Aplikace v Androidu nebudete muset odinstalovávat

Google se snaží vylepšovat systém aplikací již nějakou dobu. Poslední významná novinka se týkala samotného APK balíčku, který slouží pro nainstalování aplikace. Nový formát AAB značně šetří místo, zejména pro stahování. Mobil totiž dostane jen ty součásti, které potřebuje pro plné fungování. Google přichází s další novinkou, která má za cíl také šetřit místo. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

EU chce propojit komunikační služby jako iMessage, WhatsApp, Messenger a další

Pokud patříte do generace, která si ještě pamatuje dobu, kdy nejpoužívanější platformou pro komunikaci byla ICQ, tak jste možná zkoušeli i alternativní klienty. Každý přinášel jiné funkce, ale všechny spojovala vzájemná kompatibilita. Dnešní služby se snaží o opak. Pokud chcete komunikovat s konkrétní osobou, musíte mít účet na stejné platformě. To by se ale mohlo změnit. [pokračování článku]

Apple zřejmě bude muset otevřít ekosystém kolem iPhonů

Nějakou dobu se v EU připravuje Digital Markets Act (DMA), tedy nový zákon o digitálních trzích, což je sice široký pojem, ale samotná připravovaná legislativa může nadělat velké vrásky na čele ve vedení společnosti Apple. Obsahuje totiž části, které se věnují možnosti volby u uživatelů, co chtějí na svém smartphonu používat, tedy i samotný obchod s aplikacemi. [pokračování článku]

Google vylepšuje rezervační systém v Kalendáři

Google Kalendář je poměrně dobře propracovaná a jednoduchá služba, ale rozhodně není dokonalá. Google neustále pracuje na novinkách, ale některé součásti jsou značně zastaralé, jako třeba možnost rezervací. To se ale nyní změní, aspoň pro část uživatelů. [pokračování článku]

