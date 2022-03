Zdroj: Android Police (se souhlasem)

Nothing (ne)představilo Phone 1, první mobil této společnosti

Společnost Nothing je na trhu je teprve chvíli a zatím se pochlubila bezdrátovými sluchátky. Máme očekávat i další produkty, ale před nějakou dobou se začalo spekulovat, že bude uveden i první smartphone. CEO této společnosti je Carl Pei, který stál dlouhou dobu za OnePlus. Nyní se zřejmě pokusí o stejný úspěch se značkou Nothing a prvním mobilem Phone 1.

Nothing Phone 1

Očekávali jsme, že se aspoň firma pochlubí designem nebo některými přesnějšími specifikacemi, ale nestalo se tak. Sice známe název mobilu, ale nic podstatného o něm. Carl uvedl, že bude plně představen toto léto. V rámci prezentace se ale Carl pochlubil, s jakými společnostmi spolupracuje na prvním mobilu. Jsou zde značky jako Samsung, Sony, Qualcomm, BYD, Visionox.

Dá se tedy říci, že celá prezentace byla o potvrzení spekulací a také o nástinu samotné strategie. Součástí bylo také uvedení operačního systému Nothing OS postaveném na Androidu. Sice zazněla hesla a fráze jako rychlost, optimalizace, jednoduchost a podobně, ale to podstatné se zde neodehrálo. Nothing přislíbil samotnému mobilu tři roky aktualizací operačního systému a čtyři roky bezpečnostních aktualizací. Zde stačí jen zmínit, že i takový Samsung nabízí o rok delší podporu v obou případech i u nejnovějšího mobilu střední třídy.

Ve výsledku jsme se nedozvěděli nic o nadcházejícím mobilu. Aktualizace nebudou nějak dlouhé a grafická podoba Nothing OS může být velmi rychle napodobena. Bude hodně záležet na dostupnosti, ceně a bonusových vlastnostech. Jen se trochu obáváme, že tento pokus dopadne jako Essential. Ostatně tuto značku vlastní Nothing. Případně konkurencí může být OSOM OV1, za kterým stojí původní tým Essential.

