Apple zřejmě bude muset otevřít ekosystém kolem iPhonů

iPhone 13 Pro; zdroj: Dotekomanie.cz

Nějakou dobu se v EU připravuje Digital Markets Act (DMA), tedy nový zákon o digitálních trzích, což je sice široký pojem, ale samotná připravovaná legislativa může nadělat velké vrásky na čele ve vedení společnosti Apple. Obsahuje totiž části, které se věnují možnosti volby u uživatelů, co chtějí na svém smartphonu používat, tedy i samotný obchod s aplikacemi.

Otevření ekosystému

Samotná legislativa ještě musí projít hlasováním a následně musí dojít k implementace v jednotlivých zemích EU, ale ve své podstatě uvádí, že uživatel by měl právo si vybrat aplikaci, která mu vyhovuje nejvíce. To se hlavně bude týkat alternativních obchodů s aplikacemi. V případě Androidu to není problém, jelikož systém nabízí možnost instalace z neznámých zdrojů, ale takový systém iOS nic takového neobsahuje.

Apple jednoduše nedovoluje na iOS cokoliv nahrávat z neznámých zdrojů, jelikož se dle jeho slov jedná o vysoké bezpečnostní riziko. To je sice pravda, ale záleží na implementaci takové funkce. Je zvláštní, že nahrávání aplikací z neznámých zdrojů je dovoleno na macOS ale nikoliv na iOS.

Pokud legislativa bude platit, mohla by zasáhnout Apple v daleko širším měřítku. Nejde zde totiž jen o možnost alternativního obchodu s aplikacemi. Teoreticky by mohla legislativa donutit Apple, aby uživatelé mohli využívat i alternativní aplikace pro SMS, telefonování a jiné.

Pro Apple to není ale první nepříjemnost. Už i v USA se připravuje podobná legislativa, přičemž na domácí půdě se snažil lobovat u komise a zastavit vytvoření takového zákona. Dokonce kontaktoval jednotlivé členy a snažil se vše zastavit. To se mu ale nepodařilo a legislativa míří do hlasovacího procesu.

Pokud vše projde bez větších změn, tak samotná implementace může trvat roky. Je ale otázkou, jak by Apple vyřešil implementaci. Je znám i tím, že si dokáže najít kličky a podmínky, které celý proces značně znepříjemní a ztíží.

Zdroje: europarl.europa.eu, theverge.com, 9to5mac.com



Domů » Články » Apple zřejmě bude muset otevřít ekosystém kolem iPhonů

reklama reklama