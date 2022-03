EU chce propojit komunikační služby jako iMessage, WhatsApp, Messenger a další

Zdroj: EU

Pokud patříte do generace, která si ještě pamatuje dobu, kdy nejpoužívanější platformou pro komunikaci byla ICQ, tak jste možná zkoušeli i alternativní klienty. Každý přinášel jiné funkce, ale všechny spojovala vzájemná kompatibilita. Dnešní služby se snaží o opak. Pokud chcete komunikovat s konkrétní osobou, musíte mít účet na stejné platformě. To by se ale mohlo změnit.

Návrat do dob ICQ?

V Evropské unii se nyní připravuje legislativa, která by mohla přikázat největším komunikačním platformám otevření jejich systému těm menším. Zákonodárci EU (zástupci rady, parlamentu a komise) se na osmihodinovém dialogu dohodli na vytvoření legislativy, která by přikázala toto otevření.

Konkrétně se zmiňují služby Whatsapp, Facebook Messenger a iMessage. Zatímco v případě prvních dvou se pracuje na vzájemném propojení společně s Instagramem, tak v případě iMessage se bude jednat o výzvu. Tato služba patří Applu a ten není největším fanouškem takovýchto kroků. Ostatně stačí připomenout, že se zdráhá nasadit byť jen podporu pro RCS, což je náhrada za SMS.

Pokud legislativa projde a stane se platnou, tak to nebude znamenat vznik alternativních klientů. V tomto případě půjde spíše o možnost, jak jednoduše z jedné platformy odeslat zprávu, obrázek, soubor nebo dokonce uskutečnit video hovor na jinou bez nutnosti registrace. Velcí hráči tak budou muset na vyžádání nabídnout jiným platformám o možnost propojení.

Sice se jedná o zajímavou myšlenku, ale její realizace bude velmi komplikovaná. Problém se týká samotného šifrování, které by se muselo sdílet napříč službami. Firmy by tak musely najít řešení, jak toto zajistit a přitom zachovat zabezpečenou komunikaci. Teoreticky mohou vytvořit separátní sekci nebo místnost, kde budou zprávy z ostatních platforem. Zatím si ale budeme muset počkat, jak dopadne legislativa a jak dlouho bude probíhat implementace.

