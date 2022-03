Firmy mohou v Google Mapách nabídnout pomoc uprchlíkům

Fotka od Karollyne Hubert z Unsplash

Ruská agrese vůči Ukrajině vyvolala ohromnou migraci lidí do Evropy, kde se snaží najít bezpečí a zázemí pro přečkání, než se situace uklidní. Česká republika se zapojila do humanitární pomoci, která nemá obdoby v historii země. U nás si již můžete přečíst článek, který se věnuje možnosti využití moderních technologií v pomoci uprchlíkům. Google nestojí stranou a zavádí do Google Map novinku.

Google Mapy dnes působí i jako sociální síť, tedy má takové prvky. Společnosti mohou přes tuto službu komunikovat se svými zákazníky, případně je informovat o možnostech. Google vzhledem k aktuální situaci přidává další možnosti, které by mohly napomoci v řešení aktuální situace.

Společnosti včetně hotelů a jiných ubytovacích zařízení mohou přidat informace, jestli například nabízí bezplatné produkty nebo služby pro lidi v nouzi, jestli zaměstnají uprchlíky, případně jestli potřebují pomoc dobrovolníků. Hotely mohou přidat informaci, jestli ubytují uprchlíky zdarma nebo se slevou.

Google uvádí, že další potřebné detaily jde uvést i ve formě příspěvku, přičemž byla zakomponována podpora pro překladač, aby vše bylo dostupné ve vhodném jazyce. Společnost tuto funkci spouští ve dvaceti evropských zemích, včetně Česka a Slovenska. Více informací, jak přidat možnosti, najdete na oficiálních stránkách nápovědy Google Map.

