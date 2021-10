S Filmy Google Play se možná rozloučíme [komentář]

Fotka od mohamed Hassan z Pixabay

Google má ve svém portfoliu mnoho služeb, přičemž některé si do jisté míry konkurují. Stačí se podívat na komunikační platformy. V jednu chvíli jich měl až příliš mnoho a bylo jisté, že v nějakém časovém horizontu dojde ke změně, respektive k redukci. I tak třeba nabízí dvě pro video telefonii – Google Duo a Google Meet. Každá ale cílí na jiné použití.

Před nějakou dobou představil Google Play Music, přičemž po nějaký čas měl dvě služby na streamování hudebního obsahu. Dnes zde máme jen Youtube Music. Tu si navíc můžete pořídit v edici, kdy dostanete navíc i Youtube bez reklam a s dalšími funkcemi. Již nějakou chvíli ale pozoruji změnu i samotné filmové nabídky.

Filmy Google Play jako nadbytečná služba?

Už jsou dávno pryč časy, co Google každou chvíli představil nějakou novinku pro aplikaci a službu Filmy Google Play. Sice je aplikace udržována, ale nic nového za poslední dobu nepřibylo. Také pokořila hranici 5 miliardy instalací, ale to je způsobeno tím, že tato aplikace je předinstalována na smartphonech.

Již nějakou dobu ale lze zakoupené filmy sledovat také na Youtube, konkrétně v sekci Vaše filmy. Nějak jsem tomu nedával větší pozornost, ale dnes se na to dívám trochu jinak. Vždy, když otevřu webovou verzi Youtube, nebo i samotnou aplikaci, tak na mě vyskočí možnost zakoupení nebo vypůjčení nových filmů.

V poslední době se Youtube hodně zaměřuje právě na prodej a půjčování. Evidentně se někdo rozhodl více tlačit na prodej přes Youtube. Zatím sice nemám k dispozici jakékoliv podklady pro tvrzení, že služby Filmy Google Play skončí, ale jednalo by se o logický krok. Proč držet samostatnou aplikaci a službu, když vše může být jednoduše na Youtube. Ostatně tato platforma je stvořena pro sledování obsahu.

Nabývám dojmu, že se v tuto chvíli služby Filmy Google Play a Youtube nachází ve stejném stavu jako dříve Google Play Music a Youtube Music svého času. Nyní jen očekávám oznámení, že dojde k ukončení Filmů Google Play, přičemž vše bude dostupné na Youtube. Možná se dočkáme oficiálního názvu Youtube Movies. Posílilo by to značku a navíc by nebylo potřeba udržovat alternativní službu. Kdy se tak ale stane, nevím, jen mám tušení, že k tomu Google směřuje.



