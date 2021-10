Zdroj: Dotekomanie.cz

Finální Android 12 míří do AOSP, brzy začnou aktualizace

Google nikdy nezveřejňuje, kdy dojde k uvedení nejnovější verze systému Android. Maximálně dva nebo jeden týden dopředu láká na uvedení nových Pixelů, s čímž souvisí i vydání stabilní verze Androidu. Dříve jsme se také dočkali samostatné události, která vyzdvihovala implementované novinky. Dnes je tomu jinak.

Android 12 a AOSP

Google dnes zveřejnil, že Android 12 byl vydán a odeslán do Android Open Source Project (AOSP). To ve své podstatě znamená, že všichni nyní mají k dispozici finální stabilní verzi systému, tedy spíše společnosti. Ty díky tomu mohou začít pracovat na aktualizacích a také vydání mobilů přímo s Androidem 12.

Mnohé firmy již nyní testují beta verze, a to dokonce i v rámci programů pro uživatele. Je zajímavé, že jsme se dočkali vydání v rámci AOSP, ale nedošlo na uvolnění pro smartphony Pixel. Google jen dodává, že aktualizace bude dostupná. Také uvádí, že se připravují aktualizace i u mobilů od firem jako Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo a Xiaomi, přičemž je uvedeno, že by se první uživatelů vybraných mobilů měli dočkat ještě letos. Nyní tedy začíná závod, kdo vydá jako první aktualizaci na Android 12. Letos by teoreticky nemusel být sám Google jako první.

