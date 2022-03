To nej z uplynulého týdne #11 – Vanced, Umapa a nejen nové mobily

Galaxy A33; Zdroj: Dotekomanie.cz

Xiaomi představilo hodinky Watch S1 Active s NFC

Dnes společnost Xiaomi oficiálně představila novinky Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 a Xiaomi 12X, ale svou první premiéru měly tyto modely již na konci minulého roku. Také jsme se dočkali chytrých hodinek Xiaomi Watch S1, ale dnes zde máme navíc variantu Xiaomi Watch S1 Active. [pokračování článku]

Xiaomi Buds 3T Pro jsou nová sluchátka s ANC

Xiaomi dnes uvedlo na globální trh mobily Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 a Xiaomi 12X. Tak jsme se dočkali světového představení hodinek Xiaomi Watch S1, přičemž jsme se dočkali i absolutní novinky Watch S1 Active. Firma si nachystala ještě jedno překvapení v podobě sluchátek Xiaomi Buds 3T Pro. [pokračování článku]

iQOO Z6 5G je slušná novinka ve střední třídě

iQOO byla původně jen série mobilů u společnosti Vivo, ale dnes vystupuje jako samostatný výrobce. Ve skutečnosti se stále jedná o subznačku. Dnes jsme se dočkali nového modelu této značky, který se jmenuje iQOO Z6 5G. Nečekejte nějaké extra vlastnosti, ale také se nejedná o nudný mobil. [pokračování článku]

Huawei představil P50E, rozdíl od P50 je jen jeden

V červenci minulého roku jsme se dočkali uvedení top modelů od společnosti Huawei. K nám na trh se dostal jen smartphone Huawei P50 Pro (recenze). Nemáme informace, že by se chystala do českých obchodů základní verze P50, ale to se možná změní s dnešní novinkou Huawei P50E. [pokračování článku]

Huawei FreeBuds 4E jsou nejnovější sluchátka od čínské společnosti

Huawei včera představil nový smartphone Huawei P50E, což je takřka identické zařízení se starším modelem Huawei P50. Jediný rozdíl je v procesoru. Nedošlo na použití rychlejší verze, jen firma nasadila Snapdragon 778G. Evidentně společnost recykluje starší zařízení a dělá minimum změn. To samé se děje i u sluchátek Huawei FreeBuds 4E. [pokračování článku]

Redmi 10 novÄ› se Snapdragonem 680

Možná si říkáte, že článek vyšel nějak pozdě, když je na trhu Redmi 10 již od srpna minulého roku, ale dnešní Redmi 10 je nový mobil, který míří prvně na indický trh. Očekáváme, že se v Evropě objeví pod jiným označením. [pokračování článku]

Redmi K50 a K50 Pro oficiálně, lákají na 2K displeje

Redmi měla být značka, která se bude starat o levnější zařízení a top modely zůstanou u Xiaomi. To do jisté míry platí, ale neznamená to, že by Redmi nemělo v portfoliu zajímavé novinky. Před nějakým časem došlo na představení Redmi K50 Gaming Edition a dnes zde máme kompletní sadu v podobě Redmi K50 a Redmi K50 Pro. [pokračování článku]

PrvnĂ­ dojmy Galaxy A33 5G a A53 5G

Samsung dnes představil novou řadu Galaxy A, která bude u nás v prvé řadě zastoupena novými modely Galaxy A33 5G a Galaxy A53 5G. Oba tyto telefony sdílí mnoho vlastností a zezadu je od sebe skoro ani nepoznáte. My jsme měli možnost si oba telefony včera osahat a detailněji nafotit. Nyní vám tak přinášíme naše první dojmy. [pokračování článku]

Novinka Honor Magic4 Ultimate Edition je králem fotomobilů

Honor po dlouhé době představil nedávno své top modely, které se mohou právem pustit do konkurenčního boje s jinými značkami. Dnes jsme se ale dočkali jednoho překvapení v podobě mobilu Honor Magic4 Ultimate Edition. Jak už název napovídá, má se jednat o nejvybavenější smartphone od Honoru. [pokračování článku]

Galaxy A73 je další větší novinka, ale moc se na ni netěšte

Samsung dnes představil nové zástupce střední třídy. Samsung Galaxy A33 a Samsung Galaxy A53 jsou si docela podobné modely, ale je zde několik rozdílů, a to i v případě softwarové podpory. Jihokorejský výrobce si nachystal ještě jednu novinku v podobě Galaxy A73, která se až tak moc neliší od Galaxy A53. [pokračování článku]

Redmi K40S je modernizovaná původní verze, má navíc třeba OIS

V únoru minulého roku jsme se dočkali představení série Redmi K40. Firma dnes uvedla novou generaci a také jeden přírůstek navíc. Do nabídky přibyl model Redmi K40S. Skoro se jedná o identické zařízení jako Redmi K40, ale pár změn bylo provedeno. Jen je asi nepoznáte na první pohled. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Apple zařízení jsou v ohrožení, malware je možné vpašovat skrze legitimní nástroj pro testování

Bezpečnostní společnost Sophos varuje před kampaní, skrze kterou se hackeři pokouší do Apple zařízení vpašovat malware přes legitimní nástroje. K této činnosti je využíván oficiální nástroj pro testování TestFlight a funkce v iOS – WebClips. [pokračování článku]

Umapa je mapa pro ukrajinskou komunitu

Válka na Ukrajině vyhnala mnoho lidí do okolních zemí, aby si zachránili život před ruskou agresí. V České republice se již nyní nachází velké množství lidí, kteří hledají azyl a bezpečí před válkou. Nemají to ale jednoduché, jelikož se nachází v cizím prostředí bez znalosti České republiky. Naštěstí česká komunita nezahálela a vytvořila za pouhé dva týdny nástroj, který může napomoci s vyhledáváním informací a orientací. Projekt se jmenuje Umapa. [pokračování článku]

Huawei údajně pracuje na vývoji pouzdra pro smartphony opatřeném 5G modemem

Společnost Huawei dlouhodobě trápí sankce ze strany USA, což se za celou dobu jejich trvání projevilo na mnoha zařízeních, zejména pak smartphonech. Mobilní telefony tohoto výrobce jsou díky zákazu obchodování s americkými společnostmi odříznuty od různých technologií, včetně modemů podporující připojení k sítím 5. generace. Podle nejnovějších zpráv se ale zdá, že Huawei našel cestu, jak sankce obejít pomocí běžného mobilního příslušenství. [pokračování článku]

Předchozí článek: To nej z uplynulého týdne #10 – Apple novinky, MiniPodcast, Instagram



To nej z uplynulého týdne #11 – Vanced, Umapa a nejen nové mobily Články » Domů »

reklama reklama