To nej z uplynulého týdne #2 – Google, podcast, eSIM,

Google na veletrhu CES 2022 oznámil spoustu novinek nejen pro smartphony

Produkty společnosti Apple má oproti konkurenci jednu zásadní výhodu, ekosystém Applu je tak skvěle propracovaný, že mi komunikaci mezi jednotlivými zařízení mohli ostatní výrobci jen tiše závidět. Propojení PC s Windows a zařízením s Androidem je možné již dlouhou dobu, Windows 10 má v sobě tuto funkci dokonce nativně. Propojení zařízení obou platforem ale stále není tak dokonalé. Google tak na veletrhu CES 2022 v Las Vegas uvádí, že pracuje na vylepšení vzájemné integrace obou systémů a přidávají se výrobci počítačů, respektive notebooků. Mimo jiné jsme ale dočkali mnoha dalších novinek pro Chromebooky, možnosti zabezpečení zařízení, nebo i očekávané podpory odemykání automobilů skrze smartphone. [pokračování článku]

Google opět čelí žalobě kvůli monopolu, tentokrát zde hraje roli i Apple

Je velmi dobře známým faktem, že Google společnosti Apple každoročně platí miliardy dolarů za to, aby jeho vyhledávač sloužil pro vyhledávání v Safari. Tento krok je ze strany Googlu poměrně pochopitelný, jelikož zařízení Applu celosvětově využívají stovky milionů uživatelů, Google by tak mohl přijít o obrovské množství uživatelů a příjmů z reklam. Právě reklamy jsou totiž to, co tvoří hlavní příjmy Googlu. Jak ale ukazuje nová žaloba, tato „spolupráce“ obou gigantů jde mnohem hlouběji, než se na první pohled zdá. [pokračování článku]

Honor představil hodinky Watch GS 3

Hodinky Honor Watch GS 3 byly představeny v srpnu minulého roku, spíše společnost jen uvedla některé vlastnosti a samotnou podobu. Až nyní společně s prvním ohebným smartphonem od Honoru jsme se dočkali kompletního představení. Dozvídáme se tak, že hodinky jsou vybaveny 1,43palcovým kulatým AMOLED displejem s rozlišením 466 x 466 pixelů. Samotné tělo je z oceli. Tloušťka je 10,5 mm a průměr pak 45,9 mm. [pokračování článku]

OnePlus 10 Pro oficiálně, láká na rychlejší technologie a 150° foťák

OnePlus již není samostatnou značkou, jako tomu bylo dříve. Nyní již spadá pod větší společnost Oppo, což se odrazilo na změně v rámci nadstavby. Ale jak se ukazuje, není to jediná změna. V minulosti jsme se vždy dočkali globálního představení hlavních top modelů, ale letos byla novinka OnePlus 10 Pro uvedena hlavně pro Čínu. Očekáváme, že globální představení proběhne později, ale kdy se tak stane, není zatím známo. [pokračování článku]

Honor zveřejnil plán aktualizací na Android 12

V tomto týdnu jsme se dočkali prvního ohebného smartphonu od Honoru, která zároveň míří mezi top modely, i díky výbavě. Současně s uvedením tohoto modelu došlo na představení Magic UI 6.0, což je nadstavba založená na Androidu 12. Ostatně prvním mobil s tímto systémem je právě zmiňovaný Magic V. Současně se dozvídáme, jaký je plán aktualizací u stávajících smartphonů. [pokračování článku]

Ohebné trendy roku 2022 + dojmy z S21 FE – podcast #34

Rok 2022 je tady a s ním nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou. Co nás letos čeká? Budou ohebné telefony konečně víc mainstream a levnější? A co naznačil veletrh CES, který právě skončil? A si povíme také něco o Galaxy S21 FE (první dojmy). [pokračování článku]

Samsung odložil uvedení nového procesoru pro Galaxy S22

Hned prvního ledna Samsung oznámil, že 11. stejného měsíce uvede nový procesor Exynos 2200. Žádná událost se nekonala, ani nebyla vydána tisková zpráva. Místo toho jsme se dočkali smazání jakýchkoliv stop o oznámení termínu uvedení novinky pro sérii Galaxy S22. Zatím nemáme k dispozici jakékoliv vyjádření, takže můžeme odhadovat, že jen došlo k přesunu představení. Ostatně je ještě čas na tiskovou konferenci kolem Exynosu 2200, jelikož nová top modelová linie má být uvedena až v únoru. Na druhou stranu se nabízí možnost, že došlo k problémům a Samsung bude muset tento procesor přeskočit. Budeme si muset počkat ještě pár týdnů, jak se celá situace vyvine. [pokračování článku]

Bankovní trojský kůň FluBot se skrývá za aplikaci Flash Player pro Android

Bankovní trojský kůň FluBot, který napadá zařízení s Androidem, se nově skrývá za falešnou aplikaci Flash Player. Ačkoliv je Flash Player již oficiálně nepodporovaný, útočníci na něj lákají důvěřivé uživatele. Ti si po stažení a nainstalování aplikace do svého zařízení vpustí bankovního trojského koně FluBot. [pokračování článku]

Wear OS konečně budou i pro leváky, ale má to jeden háček

Google se již dlouhou dobu snaží vytvořit dobrý systém pro chytré hodinky, ale asi až s příchodem Samsungu a spojením sil se Wear OS dočká lepší podpory, optimalizace a možností. I tak je zde několik nedostatků, na které si uživatelé stěžuji. Nebudeme se bavit o náročnosti na hardware nebo o spotřebě energie. Tentokrát se dočkáme funkce zaměřené na leváky. [pokračování článku]

Vodafone zjednodušuje pořízení eSIM

Mobilní operátor Vodafone již jednou dělal změny kolem SIM karet s cílem snížení dopadu na životní prostředí. Nyní zde máme podobný krok, ale podstatnější jsou změny kolem pořízení eSIM. Již odpadne fyzické zasílání eSIM údajů a vše jde udělat online skrze samoobsluhu. [pokračování článku]

Waze přidává novu funkci hlášení události na cestě, kterou však nebudou reportovat řidiči

Navigační aplikace Waze je tu s námi již řadu let a za tu dobu prošla velikým vývojem. Jak mnozí z vás ví, v roce 2013 Waze koupil Google za více než 1 miliardu dolarů. Ačkoliv se Waze stal součástí Google Map, tyto dvě aplikace fungují vedle sebe odděleně. Nyní Waze zavádí novinku v hlášením událostí, která se poprvé nebude spoléhat na řidiče. [pokračování článku]

Který výrobce se nejlépe staral o své mobily v roce 2021

S každou novou verzí operačního systému Android se snažíme sledovat vydávání aktualizací pro stávající mobily. Lze pozorovat posun k lepšímu, což je nejvíce patrné například u Samsungu. S Androidem 12 nečeká a již aktualizoval celou řadu smartphonů a dokonce tabletů. Ostatní výrobci ještě pracují na nové verzi a pravděpodobně se vše rozjede na přelomu prvního a druhého čtvrtletí. Pojďme se ale podívat na hodnocení výrobců za rok 2021. [pokračování článku]

Apple čelí tlaku evropských operátorů v souvislosti s funkcí Private Relay na ochranu soukromí

Apple minulý rok představil poměrně zásadní funkci na ochranu soukromí svých uživatelů. Řeč je o funkci Private Relay, neboli Soukromém přenosu. Funkce se aktuálně nachází v betaverzi pro systémy iOS 15, iPadOS 15 a macOS Monterey a je dostupná pouze pro registrované uživatele v rámci programu Apple Beta. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Konečně, webový Youtube obsahuje stahování videí do počítače

V září minulého roku Youtube začal testovat novinku nabízející možnost stažení videí ve webové verzi pro počítače. Funkce byla dostupná v rámci testování do 19. října. Pro její používání je nutné, aby uživatel měl aktivní Youtube Premium. Doba testování již dávno skončila a funkce u jednoho z našich účtů zůstala aktivní. Z toho můžeme soudit, že je k dispozici již běžně a lze ji používat u placených účtů. Bohužel oficiální stránky podpory stále uvádějí, že stahování je k dispozici jen u mobilních aplikací. Zřejmě se oficiálního představení funkce dočkáme později společně s dalšími novinkami. [pokračování článku]

iPhony jsou ohroženy závažnou bezpečnostní chybou, Apple si dává s opravou načas

Bezpečnostní výzkumník Trevor Spiniolas vloni v 10. srpna Applu nahlásil chybu, kterou objevil v systému iOS. Tu způsobuje „bug“ v aplikaci Home Kit. Apple do dnešního dne nevydal opravu. Chyba byla objevena ve verzi iOS 14.7, nicméně pravděpodobně postihuje všechny verze počínaje iOS 14. Vzhledem k tomu, že chyba nebyla dosud opravena, v ohrožení jsou i uživatelé používající aktuální verzi iOS 15.2. [pokračování článku]

Apple ukončil prodej spánkového monitoru Beddit, na cestě je pravděpodobně vylepšení měření spánku ve Watch 8

Apple v tichosti ukončil prodej spánkového monitoru Beddit Sleep Monitor. Učinil tak téměř pět let poté, co proběhla akvizice se společností Beddit. Monitor byl stažen z nabídky na stránkách Apple, v prodeji bude k sehnání pouze ze skladových zásob u partnerských prodejců. [pokračování článku]

Nové chytré hodinky od Louis Vuitton vyjdou na 71 000 Kč bez daně

Pořídit si chytré hodinky není v dnešní době nějak nákladná záležitost. Ceny začínají na částce kolem tisíce korun, přičemž takové pomyslné top modely od zaběhnutých firem přijdou přibližně na deset tisíc korun. Na trhu najdete ale dražší modely, které se vyznačují nejen preciznějším zpracováním a použitím speciálních materiálů. Zde se již bavíme o částce kolem třiceti tisíc korun. Na trhu jsou ale i dražší modely, ale zde jde jen o značku. Právě takové hodinky byly představeny a stojí za nimi Louis Vuitto. Hodinky jsou uvedeny v rámci série Tambour Horizon Light Up. [pokračování článku]

Samsung má nejagresivnější přístup k ukončování aplikací

Výrobci mobilních telefonů se soustřeďují mimo jiné také na optimalizaci operační systémů, tedy Androidu. Zpravidla se snaží docílit lepší plynulosti a také nižší spotřeby energie. Zatímco Google upravuje podmínky pro běh aplikací na pozadí, mnozí výrobci jdou ještě dál. Některé mobilní telefony se nějak nemazlí s aplikacemi a ukončují je poměrně agresivně, což má dopad i na uživatelskou zkušenost. Sice mobil může vydržet déle na jedno nabití, ale na druhou stranu uživatel musí čekat na aplikace. Kvůli tomuto problému vznikl před několika lety projekt Don’t kill my app!. Jak se ukazuje, některé společnosti zapracovaly na správě aplikací a polepšily se. [pokračování článku]

WhatsApp pro iOS dostává možnost nastavení pro dlouho očekávanou funkci Reakce

WhatsApp již více než půl roku pracuje na nové funkci Reactions – Reakce, které používají například služba iMessage, nebo Messenger od Facebooku. Podle nejnovějších informací to vypadá, že je novinka opravdu za dveřmi. [pokračování článku]

