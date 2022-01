Honor Magic V oficiálně, vstup do nejvyšší ligy

Trh s ohebnými smartphony pomalinku roste, ale stále je zde prostor pro další značky. Mezi nováčky je Honor, který dnes představil Honor Magic V. Jedná se o standardní konstrukci, kdy z telefonu můžete udělat tablet. Firma se snažila nabídnout i bonusové funkce.

„Máme velkou radost z uvedení našeho prvního 5G skládacího telefonu. HONOR Magic V demonstruje naši expertízu i inovace ve funkčním designu, tedy základní pilíře, ke kterým jsme se zavázali, a které chceme i nadále vyvíjet tak, abychom vždy zaručili ten nejlepší uživatelský zážitek, který můžete mít v dané kategorii,” uvedl George Zhao, CEO HONOR Device Co, Ltd. „Za HONOR si věříme na to, abychom byli jedním z nejlepších výrobců chytrých telefonů na trhu s prémiovými skládacími telefony. Jsme opravdu spokojeni s naší první skládací vlajkovou lodí. Věříme, že bude velmi konkurenceschopná v porovnání s existujícími modely.”