Apple ukončil prodej spánkového monitoru Beddit, na cestě je pravděpodobně vylepšení měření spánku ve Watch 8

Apple v tichosti ukončil prodej spánkového monitoru Beddit Sleep Monitor. Učinil tak téměř pět let poté, co proběhla akvizice se společností Beddit. Monitor byl stažen z nabídky na stránkách Apple, v prodeji bude k sehnání pouze ze skladových zásob u partnerských prodejců.

Apple spánkovému monitoru Beddit 3.5 nevěnoval příliš velkou pozornost, a to jak z hlediska vývoje hardwaru, tak i softwaru. Apple naopak v Bedditu odstranil několik funkcí, jakou byla například synchronizace s cloudem. Nyní Apple definitivně Beddit ukončuje. Děje se tak téměř tři roky po uvedení monitoru Beddit 3.5. Ten se v USA prodával za cenu 149,95 dolarů. Spánkový monitor měřil kvalitu a délku spánku, srdeční frekvenci, dýchání, nebo teplotu a vlhkost v ložnici. Jedná se o pás se senzory, který se umisťuje pod matraci. Aplikace, která je k dispozici ke stažení v App Storu, bude dále k dispozici uživatelům, kteří si Beddit monitor zakoupili.

Co se měření spánku týče, Apple tuto doménu převážně nechával na aplikacích třetích stran. Nyní se ale pravděpodobně zaměří na vylepšení měření spánku skrze Apple Watch. Poslední model Apple Watch 7 a obdržely nativní podporou díky aktualizaci na watchOS 7. I tak funkce sledování spánku nenabízí tolik, kolik by si uživatelé, zvyklí z jiných produktů, představovali. Apple to pravděpodobně napraví s příchodem Apple Watch 8, které by již měly umět detekovat pokročilé spánkové vzorce a také spánkovou apnoe. Můžeme doufat, že se Apple neomezí pouze na vylepšení pro Watch 8, ale zapracuje i na softwarovém upgradu pro stávající modely.

