Vodafone zjednodušuje pořízení eSIM

Mobilní operátor Vodafone již jednou dělal změny kolem SIM karet s cílem snížení dopadu na životní prostředí. Nyní zde máme podobný krok, ale podstatnější jsou změny kolem pořízení eSIM. Již odpadne fyzické zasílání eSIM údajů a vše jde udělat online skrze samoobsluhu.

Před tokem T-Mobile umožnil zájemcům si pořídit eSIM jen na pár kliknutí. Buď stačilo z aplikace naskenovat QR kód, nebo rovnou kliknout na instalaci eSIM do konkrétního zařízení. Až nyní Vodafone přichází s podobným řešením, takže vše vyřídíte pohodlně bez nutnosti chození do kamenného obchodu nebo vyčkávání na poštu.

„Stačí si přes samoobsluhu Můj Vodafone objednat eSIM. Za pár minut zákazník najde v samoobsluze QR kód, přes který si ji stáhne do svého telefonu. Vodafone také přichází s možností, ve které odpadá scanování QR kódu. Stačí do objednávky zadat takzvaný EID kód a eSIM se do telefonu stáhne automaticky,“ říká Michal Janda, ředitel oddělení produktů a služeb Vodafonu. A dodává: „Také v případě, že zákazník chce vyměnit klasickou SIM za eSIM, vše vyřídí jednoduše z pohodlí domova.“