Zdroj: Dotekomanie.cz

Google trochu netradičně pracuje na Androidu 12L, který je k dispozici v rámci beta testování. Zde se společnost hlavně zaměřuje na zařízení s větším displejem a také na ohebné mobily. Finální verze bude známa jako Android 12.1. Současně ale očekáváme uvedení první vývojářské verze Androidu 13. Zatím nevíme, kdy bude novinka oznámena, ale již nyní se objevují informace o tom, co čekat.

Google vydal Android 12L Beta 2 [aktualizováno]

Náznaky novinek

Nemáme k dispozici kompletní popis novinek, na to si budeme muset počkat na oficiální představení. Zatím se například dozvídáme, že vývojáři pracují na čtyřech nových dynamických vzhledech, které se jmenují TONAL_SPOT, VIBRANT, EXPRESSIVE a SPRITZ. Skoro byste řekli, že mezi ukázkami níže nejsou rozdíly, ale jde právě o drobnosti, jako třeba barva čísel a podobně.

Máme očekávat i změnu u notifikací. Aplikace budou muset požádat uživatele o jejich zobrazování. Ve výsledku tedy již nebudete překvapeni notifikací o nějaké aplikace. Aby je mohla zobrazovat na telefonu, bude muset mít patřičné oprávnění.

Mezi novinkami bude například možnost volby uživatelského profilu pro zařízení před odemčením. Pakliže používáte softwarová tlačítka, budete moci na domácím nastavit, že při delším podržení se aktivuje asistent. Daleko důležitější modifikace se ale dotkne aplikací, jelikož systém umožní, abyste si mohli nastavit pro každou aplikaci jiný jazyk. Systém tak můžete mít v češtině, ale například Youtube bude v angličtině.

Také máme očekávat modifikace u uzamčené obrazovky. Uživatel si bude moci aktivovat zkratku pro rychlejší čtení QR kódů. To ale není vše, jde jen o náznaky toho, na co se mimo jiné Google zaměřil u nového Androidu 13. Co se dostane do finální verze, netušíme. Zatím tedy musíme počkat na oficiální představení Android 13 Developer Preview.

Zdroje: androidpolice.com, xda-developers.com, androidpolice.com



Domů » Články » Android 13 se pomalinku poodhaluje

reklama reklama