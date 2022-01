První dojmy z Galaxy S21 FE + rozsáhlá galerie

Galaxy S21 FE; zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung dnes představil nový Samsung Galaxy S21 FE, který navazuje na loňský model Galaxy S20 FE (recenze) a dalo by se říct, že nám přináší to nejlepší z řady S21 za příznivou cenovku. Jaký je však tento model ve skutečnosti? My jsme měli možnost si ho v předstihu osahat a tak vám dnes přinášíme naše první dojmy včetně rozsáhlé galerie všech barevných variant.

Osahali jsme Galaxy S21 FE v předstihu

Nový Galaxy S21 FE designově vychází z řady S21, přesto je zde několik odlišností. Záda jsou nyní celá vyrobena z polykarbonátu (plastu) včetně výstupu fotoaparátu. To ve skutečnosti vypadá stále velmi dobře a věřte nebo ne, ale celý telefon ve skutečnosti vypadá lépe, než na tiskových snímcích. Potěšil mě také hliníkový rámeček. V přímém srovnání s modelem Galaxy S21 však přeci jen na mě působil původní model o něco honosněji. Plast na zádech je totiž v podstatě vypůjčený z modelů řady Galaxy A.

Na druhou stranu velkou proměnnou prošla přední strana především ve srovnání s Galaxy S20 FE. Tento loňský model měl totiž velmi široké rámečky kolem displeje. To letošní FE vypadá zepředu téměř stejně jako S21 a má tenké rámečky o rozměru 1,64 mm (horní). S20 FE měl tento horní rámeček o 1 milimetr větší. Celkově se letošní novinka blíží více top modelům než kdy dříve.

Osobně mě také potěšilo nepatrné zmenšení celého telefonu, který má o 0,1 palce menší displej, a také je tenčí a lehčí. Pocitově v ruce vzhledem k velikosti telefon patří mezi ty lehčí. Velikostí je přitom velký skoro jako Galaxy S21+, hmotností je nicméně o 13 gramů lehčí. Baterie má přitom stále skvělou kapacitu a to 4500 mAh.

Zajímavé jsou také zcela nové barevné varianty. Máme tu klasickou matnou černou, bílou, fialovou a olivově zelenou. Osobně se mi asi nejvíce líbili první dvě zmíněné barvy, zelená mi nepřišla ve skutečnosti moc hezká, ale to už je věc vkusu. Rozhodně nové barevné varianty zaujmou a vybere si každý. Bílá je pak jiná než na modelu S21, hází méně odlesků (viz fotografie v článku).

Samotný displej vypadá na pohled skvěle, jedná se o plochý Super AMOLED 2X, který má letos oproti předchůdci podporu adaptivní obnovovací frekvence s nastavením automaticky od 48 do 120 Hz. Krycím sklem je pak Gorilla Glass Victus. Maximální jas je pak 1200 nitů.

Uvnitř tepe nejvýkonnější procesor loňského roku a to Snapdragon 888. Dobrou zprávou je fakt, že S21 FE tedy nemá Exynos a minimálně v ČR si jej tak vždy koupíte jen se Snapdragonem.

Systémem je již z výroby nový Android 12 s novou verzí nadstavby One UI 4. Z další výbavy zmíním 25W drátové a 15W bezdrátové nabíjení.

Na zádech máme celkem tři fotoaparáty a stejně jako vloni je ten třetí teleobjektiv, který má opravdu optické 3x přiblížení (klasická S21 používá výřez 64MPx snímače pro přiblížení). Zároveň má tento snímač také optickou stabilizaci. Nemáme zde ale zbytečné nahrávání v 8K. Na podrobné zhodnocení fotoaparátu si musíme počkat ale na nás podrobný test.

Obsah balení je bohužel velmi chudý a jak můžete na fotografiích vidět, krabička je velmi tenká a kompaktní. Nedostanete tak nabíjecí adaptér ani sluchátka, pouze telefon, datový kabel USB-C, nástroj na otevření šuplíčku na SIM a nakonec krátkou příručku. Je to škoda, kvalitní výkonný adaptér do zásuvky je další investice.

Dokoupit si ale můžete celou řadu příslušenství, k dispozici budou i zcela nové typy pouzder. Například po vzoru z Galaxy Z Flip3 si budete moci koupit obal s takovou sponou za kterou lze telefon chytit.

Jak se nám zatím novinka líbí?

Galaxy S21 FE má našlápnuto stát se skvělou volbou minimálně pro první polovinu roku. Poměr cena/výkon u nižší verze s cenovkou 18 990 Kč je velmi dobrý a samotný výrobce mu cestu ještě více ulehčí. Loňské modely Galaxy S21+ a S21 se totiž přestanou velmi brzy prodávat a tak této novince nebudou moc konkurovat. Navíc výrobce nabízí štědré benefity – například jednu bezplatnou výměnu rozbitého displeje nebo výkupní bonus.

Další snímky Galaxy S21 FE



Domů » Články » První dojmy z Galaxy S21 FE + rozsáhlá galerie

reklama reklama