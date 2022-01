Google opět čelí žalobě kvůli monopolu, tentokrát zde hraje roli i Apple

Autor: Přemysl Vaculík, Dotekomanie.cz

Je velmi dobře známým faktem, že Google společnosti Apple každoročně platí miliardy dolarů za to, aby jeho vyhledávač sloužil pro vyhledávání v Safari. Tento krok je ze strany Googlu poměrně pochopitelný, jelikož zařízení Applu celosvětově využívají stovky milionů uživatelů, Google by tak mohl přijít o obrovské množství uživatelů a příjmů z reklam. Právě reklamy jsou totiž to, co tvoří hlavní příjmy Googlu. Jak ale ukazuje nová žaloba, tato „spolupráce“ obou gigantů jde mnohem hlouběji, než se na první pohled zdá.

Google a Apple čelí žalobě

Ačkoliv veřejná dohoda mezi oběma společnosti ohledně Googlu v Safari může pro někoho působit přinejmenším nemorálně, nejedná se o antimonopolní aktivity. Nyní ale na veřejnost unikly zprávy o tom, že Google Applu platí mnohem více, než veřejně uvádí. Google má Applu platit za to, aby se nepustil do vývoje vlastního vyhledávače, aby tak zabránil vzniku nové konkurence. Vzhledem k velikosti a možnostem Applu je totiž více než pravděpodobné, že by přinejmenším uživatelé iPhonů a Maců přešli právě na řešení Applu.

Ve zkratce tedy Google platí Applu za to, aby mu nekonkuroval. Podrobnosti žaloby nejsou prozatím známy, zdá se ale, že se jedná o žalobu hromadnou. Cílem kauzy je tak zamezit pokračování této spolupráce, aby nadále nedocházelo k antimonopolnímu jednání.

