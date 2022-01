Zdroj: Dotekomanie.cz

To nej z uplynulého týdne #1 – novinky z veletrhu, Galaxy S21 FE a hodinky od Razeru

První dojmy z Galaxy S21 FE + rozsáhlá galerie

Samsung dnes představil nový Samsung Galaxy S21 FE, který navazuje na loňský model Galaxy S20 FE (recenze) a dalo by se říct, že nám přináší to nejlepší z řady S21 za příznivou cenovku. Jaký je však tento model ve skutečnosti? My jsme měli možnost si ho v předstihu osahat a tak vám dnes přinášíme naše první dojmy včetně rozsáhlé galerie všech barevných variant. [pokračování článku]

Realme představilo GT2 a GT2 Pro, brzy zamíří do Česka

Realme nějakou dobu lákalo na nadcházející top modely a dnes jsme se dočkali. V Číně došlo na představení novinek Realme GT2 a Realme GT2 Pro, přičemž jsou si mobily velikostně podobné, ale rozdíly jsou větší v samotných specifikacích. Samozřejmě je verze Pro nejvybavenější. [pokračování článku]

Garmin představil nové chytré hodinky Venu 2 Plus

Garmin na veletrhu CES představuje své nové chytré hodinky Venu 2 Plus, které jsou vylepšenou verzí stávajícího modelu Venu 2. Novinka přichází s několika novými funkcemi. [pokračování článku]

iQOO 9 a 9 Pro jsou novinky se Snapdragonem 8 Gen 1

Společnost Vivo má na trhu svou subznačku iQOO, v rámci které se snaží představovat spíše modely střední třídy, ale tentokrát jsme se dočkali skoro top modelů. Modely iQOO 9 a iQOO 9 Pro mají vskutku zajímavé specifikace, zejména tedy verze Pro. [pokračování článku]

Razer představil chytré hodinky Razer X Fossil Gen 6

Společnost Razer je známá především z herního světa. Nabízí příslušenství, počítače i notebooky zacílené zejména na hráče. Mezi produkty najdeme ale i unikátní zařízení. Mezi ně se nově řadí i chytré hodinky Razer X Fossil Gen 6. Jak už název napovídá, nejde o zcela nový produkt. [pokračování článku]

Vivo Y01 je novinka s větší kapacitou baterie a cenou pod 3 tisíce

V říjnu minulého roku společnost Vivo uvedla na našem trhu rovnou tři novinky zapadající do nižší třídy. Dnes zde máme rozšíření v podobě modelu Vivo Y01, který už jen podle číselného označení bude nejslabší, ale také nabídne nejnižší cenu. [pokračování článku]

JBL představilo nové sluchátka LIVE Pro 2, LIVE Free 2 a Reflect Aero s ANC

Veletrh spotřební elektroniky CES2022 je již v plném proudu a přináší plno zajímavých novinek. Jednou z nich jsou i tři nové přírůstky v portfoliu sluchátek značky JBL. Jedná se o sluchátka LIVE Pro 2, LIVE Free 2 a Reflect Aero, která nabídnou aktivní potlačení hluku ANC. [pokračování článku]

Motorola MA1 nahradí USB kabel při využití Android Auto

Mnoho výrobců využívá veletrh CES, který aktuálně probíhá, k představení mnohých novinek. Některé společnost se soustřeďují na klíčové technologie, jiné představují rovnou produkty a další ukazují koncepty toho, co by jednou mohlo být běžným produktem. Naštěstí jsme se dočkali i poměrně zajímavého příslušenství v podobě Motorola MA1. [pokračování článku]

Samsung uvádí na trh přenosný projektor The Freestyle pro zábavu na libovolném místě

Veletrh CES2022 chrlí jednu novinku za druhou. Tento velký technologický svátek je příležitostí pro značky z oblasti spotřební elektroniky uvést své nové produkty. Na veletrhu samozřejmě nesmí chybět ani takový velikán, jakým je společnost Samsung. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

TCL představuje na CES 2022 inteligentní brýle, svůj první Windows notebook a nové tablety

Čínská společnost TCL, která se zaměřuje na výrobu chytrých televizí, mobilních telefonů, klimatizací, praček a dalších produktů představila na veletrhu CES2022 své nové produkty. Patří mezi ně inteligentní brýle, první notebook s operačním systémem Windows a také tři nové tablety. [pokračování článku]

Skagen připravil hodinky Falster Gen 6 se starým Wear OS

V pořadí 6. generaci hodinek Falster si připravila známá značka Skagen původem z Dánska. Ta mimo jiné spadá do portfolia americké společnosti Fossil. Ačkoliv by uživatelé očekávali pořádnou aktualizaci, tak seznam specifikací zatím nevypadá příliš přesvědčivě. Přitom sama firma láká na nejlepší kombinaci módy a technologií, kterou doposud uvolnila do prodeje. [pokračování článku]

Nové Garmin Vivomove Sport zaujmou zajímavě řešením displejem a přívětivou cenovkou

Na právě probíhajícím veletrhu CES 2022 v Las Vegas se výrobci chlubí svými nejnovějšími produkty a technologiemi a pozadu nezůstává ani světově výrobce chytrý hodinek Garmin. Kromě hodinek Venu 2 Plus tak společnost uvedla také model Vivomove Sport, který kombinuje vlastnosti klasických analogových hodinek a senzory z chytrých hodinek. [pokračování článku]

Vodafone nabízí novou edici Předplacené karty 30

V poslední době se objevují nejrůznější nabídky od mobilních operátorů, i těch virtuálních, přičemž se zaměřují spíše na nižší ceny a omezenými daty. Například Kaktus představil předplacenku Neřešto, kde je k dispozici 6 GB, neomezené sociální sítě a minuty a SMS zdarma za 300 Kč. Dále je zde novinka SIMPLE, kde nejnižší tarif přijde na 399 Kč, za což dostanete neomezené volání a 2 GB dat. Ještě do konce ledna je například možné využít nabídku od T-Mobile za 300 Kč, kde je neomezené volání a SMS společně s 1 GB. [pokračování článku]

Hackeři okrádají uživatele pomocí škodlivých SMS zpráv

Výzkumný tým společnost Check Point Research, předního světového poskytovatele kybernetických řešení, varuje před novou vlnou kyberútoků na íránské uživatele. Jedná se o hrozbu v podobě kampaně infikující desítky tisíc zařízení pomocí speciálně vytvořených SMS zpráv. [pokračování článku]

Google si nebere servítky, tlačí na Apple kvůli podpoře RCS

Google v posledních letech hodně propaguje technologii RCS, která by měla vytlačit původní SMS a MMS zprávy. Již se mu podařilo na svou stranu přetáhnout některé výrobce mobilů a také pár mobilních operátorů, byť je nakonec obešel a službu spustil nezávisle na nich. Dalším velkým milníkem je získání dalšího partnera v podobě společnosti Apple. Ten se začal zajímat o tuto technologii, ale již je to několik let a nic se zatím nestalo. Stále propaguje jen svou uzamčenou platformu iMessage. [pokračování článku]

