Nové chytré hodinky od Louis Vuitton vyjdou na 71 000 Kč bez daně

Zdroj: Louis Vuitton

Pořídit si chytré hodinky není v dnešní době nějak nákladná záležitost. Ceny začínají na částce kolem tisíce korun, přičemž takové pomyslné top modely od zaběhnutých firem přijdou přibližně na deset tisíc korun. Na trhu najdete ale dražší modely, které se vyznačují nejen preciznějším zpracováním a použitím speciálních materiálů. Zde se již bavíme o částce kolem třiceti tisíc korun. Na trhu jsou ale i dražší modely, ale zde jde jen o značku. Právě takové hodinky byly představeny a stojí za nimi Louis Vuitto. Hodinky jsou uvedeny v rámci série Tambour Horizon Light Up.

Tambour Horizon Light Up

Zde si opravu zaplatíte za značku, jelikož základ je poměrně běžný. Pokud bychom se dívali jen na specifikace, tak Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up jsou chytré hodinky se Snapdragonem Wear 4100. Displej má 1,2 palců a jedná se o AMOLED panel s rozlišením 390 x 390 pixelů. Operační paměť má velikost 1 GB a pro data poslouží 8 GB prostoru. K dispozici je GPS a senzor srdečního tepu.

Zatím by se tedy jednalo o běžnější chytré hodinky, avšak je zde jedno podstatné ale. Tyto hodinky nemají Wear OS. Společnost si raději zvolila vlastní proprietární systém. To ale zároveň znamená, že tyto hodinky nemají k dispozici jakýkoliv platební systém. Jako hlavní materiál je zde ocel a samotné sklo je safírové. Baterie by měla vydržet jeden den.

Sice byste z obrázků mohli soudit, že displej je zakřivený, tak ve skutečnosti je samotný obvod vybaven 24 LED světly, které rozzáří ikony po obvodu. Pokud byste takové hodinky chtěli, budete potřebovat speciální aplikaci pro spárování, přičemž má být k dispozici pro iOS, Android a HarmonyOS.

Základní model těchto hodinek přijde na 3 300 dolarů (cca 71 000 Kč), ale je k dispozici verze i za 3 600 dolarů (cca 77 500 Kč). Ceny jsou uvedeny bez daně a dalších poplatků. Můžeme odhadovat, že by se česká cena mohla pohybovat minimálně na částce 92 300 Kč za základní model.

Zdroje: cnet.com, gizmochina.com



Domů » Články » Nové chytré hodinky od Louis Vuitton vyjdou na 71 000 Kč bez daně

reklama reklama