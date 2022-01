Xiaomi telefony necenzurují obsah nepříjemný pro čínskou vládu, tvrdí německý úřad pro bezpečnost informační techniky

Xiaomi 11T Pro; zdroj: Dotekomanie.cz

V září 2021 vyzvalo litevské ministerstvo obrany, aby lidé nekupovali telefony Xiaomi. Společnost dle litevského ministerstva měla do svých smartphonů, konkrétně byl testován model Xiaomi Mi 10 5G, integrovat nástroj pro cenzuru. Průzkum provedl i německý Spolkový úřadu pro bezpečnost informační techniky (BSI), který společnosti Xiaomi zaslal 13. ledna oznámení, že při auditu nenašli nic, co by vyžadovalo další zkoumání. Nebyl detekován žádný přenos seznamů filtrů, jak bylo popsáno v původní zprávě z podzimu 2021 od litevského ministerstva obrany. BSI však neuvádí, které telefony testovalo, jednalo se však o model či modely určené pro německý trh.

Litevské autority též odkazovaly na to, že Xiaomi nerespektuje nařízení EU nazvané GDPR a sbírá o uživatelích více údajů, než může. Z tiskové zprávy od Xiaomi se dozvídáme, že i tato opatření byla testována a software telefonu vyhovuje nařízením EU.

Očištění Xiaomi od cenzury?

„Společnost Xiaomi je potěšena, že zveřejněné výsledky vyšetřování provedeného německým Spolkovým úřadem pro bezpečnost informační techniky (BSI) potvrzují náš závazek pracovat transparentně, zodpovědně a s ohledem na soukromí a bezpečnost našich zákazníků, což je naší nejvyšší prioritou. Prokázalo se, že dodržujeme všechny evropské a národní zákony na ochranu osobních údajů a zabezpečení, jakož i všechny platné normy EU pro daná zařízení. Vítáme výměnu informací s uživateli, regulačními orgány a dalšími zúčastněnými stranami, jako je BSI a jsme odhodláni k neustálému zlepšování a inovacím.“

Dle litevského státního orgánu mělo být blokováno hned několik výrazů jako „Svobodný Tibet“, „Ať žije nezávislost Tchaj-wanu“, nebo „demokratické hnutí“. Německý úřad BSI ale tvrzení o údajné cenzuře nepotvrdil. V analýze auditu, který má dostupné pouze Xiaomi, které dokument nepublikovalo veřejně, je uvedeno, že filtry pro kontrolu „nepovolených slovních spojení“ nevyhovujících Číně se nepotvrdila. Jelikož dokument z auditu není veřejný, můžeme se jen domnívat, že zkoumané zařízení bylo ze stejným modelem pro stejnou distribuční oblast, nebo zda se jednalo o již modifikovaný model.

Oslovili jsme Xiaomi skrze oficiálního českého distributora o poskytnutí dokumentů z auditu. Ten nás odkázal na německé BSI, od kterého nyní očekáváme odpověď. Xiaomi prý zprávu z auditu dále veřejně nešířilo.

